وجه الاتحاد الدولي للجودو "تحذيرا رسميا صارما" إلى مدرب تم تصويره وهو يصفع بطلة العالم اللاعبة الألمانية مارتينا ترايدوس، على وجهها قبل مواجهة لها في أولمبياد طوكيو 2020.

وذكر بيان الاتحاد الدولي للجودو اليوم الأربعاء "الجودو رياضة تعليمية ولا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات، والتي تتعارض مع المدونة الأخلاقية للجودو".

Amazing pre-fight ritual of German judo competitor Martyna Trajdos and her coach #OlympicGames #Tokyo2020 pic.twitter.com/v74TKj5r2N

