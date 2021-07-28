وجه الاتحاد الدولي للجودو "تحذيرا رسميا صارما" إلى مدرب تم تصويره وهو يصفع بطلة العالم اللاعبة الألمانية مارتينا ترايدوس، على وجهها قبل مواجهة لها في أولمبياد طوكيو 2020.

وذكر بيان الاتحاد الدولي للجودو اليوم الأربعاء "الجودو رياضة تعليمية ولا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات، والتي تتعارض مع المدونة الأخلاقية للجودو".

Amazing pre-fight ritual of German judo competitor Martyna Trajdos and her coach #OlympicGames #Tokyo2020 pic.twitter.com/v74TKj5r2N — Rupert Myers (@RupertMyers) July 28, 2021

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء مقطع فيديو للمدرب كلاوديو بوسا، وهو يهز بحماس وبقوة ترايدوس بطلة العالم، ثم يصفعها بقوة على خديها، قبل خسارتها في المواجهة أمام المجرية شوفي أوزباس في وزن 63 كجم.

ولكن ترايدوس (32 عاما) دافعت عن مدربها بشكل علني قبل تدخل الاتحاد الدولي للجودو.

وكتبت ترايدوس عبر إنستغرام لتبادل الصور "كما قلت هذه هي الطقوس التي اخترتها قبل بداية المنافسات، مدربي فعل ما أردت أن يفعله لتحفيزي".