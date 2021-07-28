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أولمبياد طوكيو 2020

الاتحاد الدولي للجودو يحذر مدربا صفع بطلة العالم على وجهها في أولمبياد طوكيو

ترايدوس تسقط منافستها المجرية أرضا في المباراة التي شهدت صفعها (غيتي)
ترايدوس تسقط منافستها المجرية أرضا في المباراة التي شهدت صفعها (غيتي)
28/7/2021-|آخر تحديث: 28/7/202102:39 PM (مكة المكرمة)

وجه الاتحاد الدولي للجودو "تحذيرا رسميا صارما" إلى مدرب تم تصويره وهو يصفع بطلة العالم اللاعبة الألمانية مارتينا ترايدوس، على وجهها قبل مواجهة لها في أولمبياد طوكيو 2020.

وذكر بيان الاتحاد الدولي للجودو اليوم الأربعاء "الجودو رياضة تعليمية ولا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات، والتي تتعارض مع المدونة الأخلاقية للجودو".

 

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء مقطع فيديو للمدرب كلاوديو بوسا، وهو يهز بحماس وبقوة ترايدوس بطلة العالم، ثم يصفعها بقوة على خديها، قبل خسارتها في المواجهة أمام المجرية شوفي أوزباس في وزن 63 كجم.

ولكن ترايدوس (32 عاما) دافعت عن مدربها بشكل علني قبل تدخل الاتحاد الدولي للجودو.

وكتبت ترايدوس عبر إنستغرام لتبادل الصور "كما قلت هذه هي الطقوس التي اخترتها قبل بداية المنافسات، مدربي فعل ما أردت أن يفعله لتحفيزي".

المصدر : رويترز

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