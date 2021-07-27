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أولمبياد طوكيو 2020

ممرضة يابانية تحيي آمالها الرياضية بعد المشاركة في افتتاح أولمبياد طوكيو

تسوباتا على جهاز الركض خلال حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 (غيتي)
تسوباتا على جهاز الركض خلال حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 (غيتي)
27/7/2021

بعد تعثر مسيرتها جراء جائحة كوفيد-19؛ أحيت الممرضة اليابانية أريسا تسوباتا آمالها بالمنافسة -مستقبلا- كملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وذلك بظهورها في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

وجاءت بداية تسوباتا في مركز رياضي متواضع خارج العاصمة اليابانية وظهرت على المستوى الدولي -يوم الجمعة الماضي- عندما شاركت في عرض فردي خلال حفل افتتاح الدورة الأولمبية، وهو يمثل تأثيرات الجائحة على استعدادات الرياضيين خلال فترات الإغلاق والعزل.

وكالعديد من الرياضيين تبددت آمال وطموحات تسوباتا في وقت سابق من العام 2021 الجاري بعد إلغاء بطولات مؤهلة للألعاب بسبب العدوى؛ وهو ما تسبب بتغييرات في معايير رياضات بالدورة.

وللتركيز على الملاكمة تخلت تسوباتا عن عملها بأحد المستشفيات الكبرى في يناير/كانون الثاني الماضي واكتفت بالعمل بأجر أقل في عيادة نفسية صغيرة.

وقالت تسوباتا (28 عاما) -لرويترز في مايو/أيار الماضي- إنها تشعر بالإحباط لعدم قدرتها على المنافسة بالدورة الأولمبية وإنها ستركز على البطولة المقبلة وليس على الدورة الأولمبية التالية في باريس عام 2024؛ لكن ظهورها في حفل الافتتاح غيّر موقفها.

تسوباتا خارج الملعب الأولمبي في طوكيو (رويترز)

وقالت تسوباتا -لوكالة رويترز خارج الملعب الوطني في طوكيو- "شاركت بهذه الألعاب كفنانة، لكني شعرت برغبة قوية في المشاركة كرياضية بالمرة المقبلة".

وأضافت "هدفي هو الفوز بميدالية. سأعمل بكل جد من أجل الفوز بميدالية بأفضل لون".

وقبل انطلاق الدورة لم تبلغ تسوباتا أحدا سوى والديها عن دورها في حفل الافتتاح، وقد أنهت استعداداتها للظهور بالحفل في يونيو/حزيران الماضي بعد العودة من بطولة أقيمت في روسيا.

المصدر : رويترز

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