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أولمبياد طوكيو 2020

استبعاد الملاكم المغربي باعلا بسبب عضه منافسه النيوزيلندي في أولمبياد طوكيو

الملاكم النيوزيلندي (يمين) يتجنب لكمة من نظيره المغربي خلال النزال (غيتي)
الملاكم النيوزيلندي (يمين) يتجنب لكمة من نظيره المغربي خلال النزال (غيتي)
27/7/2021-|آخر تحديث: 27/7/202106:02 PM (مكة المكرمة)

لم يواجه الملاكم النيوزيلندي ديفيد نيكيا أزمة في فوزه 5-صفر على يونس باعلا بمنافسات الوزن الثقيل في أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء، باستثناء استكمال النزال بعد محاولة عض من الملاكم المغربي.

وفاز نيكيا، صاحب ذهبيتين في ألعاب الكومنولث، بأول جولتين بسهولة، وتسبب في معاناة باعلا بضرباته السريعة المتتالية.

وفقد الملاكم المغربي البالغ 22 عاما هدوءه وحاول عض أذن نيكيا خلال تقاربهما في الجولة الثالثة، لكن نيكيا نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب كما يظهر مقطع الفيديو.

واستمر النزال، وحقق نيكيا، الذي شارك في حمل علم نيوزيلندا بحفل افتتاح الأولمبياد يوم الجمعة، الفوز 5-صفر ليتأهل إلى دور الثمانية، لكنه أبدى اندهاشه من عدم مشاهدة الحكم للواقعة.

وقال نيكيا البالغ عمره 25 عاما "هل رأيت ذلك؟ لا أعتقد أن الحكم شاهد ذلك" قبل أن يضيف أنه يعتقد أن منافسه المغربي تذوق الكثير من العرق.

وأضاف "لم يتمكن من وضع فمه بالكامل. لحسن الحظ كان يضع واقيا للفم، وكان لدي الكثير من العرق. لا أتذكر ما قلته له، لكني قلت له بعض الكلمات السيئة".

وتابع "تعرضت للعض مرة واحدة قبل ذلك في صدري خلال ألعاب الكومنولث في غولد كوست، لكن الغريب أن هذا يحدث في الأولمبياد".

وأعلن مسؤولو مسابقة الملاكمة في الأولمبياد استبعاد اللاعب المغربي بسبب "تصرفه غير الرياضي".

وقال المنظمون في بيان "كان من الواضح جدا أن الملاكم حاول عض أذن/وجه خصمه في الجولة الثالثة من النزال".

ولم يرد بعد المتحدث باسم الوفد المغربي في طوكيو على طلب، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، للتعليق على ادعاء الملاكم النيوزيلندي.

المصدر : رويترز

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