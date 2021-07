ظهر دبوس للعَلَم الفلسطيني يزين مجموعة شارات لاعب التنس البريطاني أندي موراي، من مشاركاته السابقة في دورات الألعاب الأولمبية.

ونشر موراي على قصصه اليومية عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، مقطع فيديو، تظهر فيه الدبابيس التي جمعها من مشاركاته في الأولمبياد السابقة.

وعبّر لاعب التنس البريطاني عن سعادته بجمع هذه الشارات، مشيرا إلى أن تبديل الدبابيس مع الرياضيين الآخرين هو أحد أفضل الأشياء في الأولمبياد.

Wimbledon's Andy Murray [on Instagram] with his badge collection which includes the Palestinian Flag #OlympicGames #AndyMurray pic.twitter.com/F1C74Y2z8V

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) July 26, 2021