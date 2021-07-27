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أولمبياد طوكيو 2020

علم فلسطين يزيّن مجموعة شارات أندي موراي من مشاركاته في الأولمبياد

موراي خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو (رويترز)
موراي خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو (رويترز)
27/7/2021

ظهر دبوس للعَلَم الفلسطيني يزين مجموعة شارات لاعب التنس البريطاني أندي موراي، من مشاركاته السابقة في دورات الألعاب الأولمبية.

ونشر موراي على قصصه اليومية عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، مقطع فيديو، تظهر فيه الدبابيس التي جمعها من مشاركاته في الأولمبياد السابقة.

وعبّر لاعب التنس البريطاني عن سعادته بجمع هذه الشارات، مشيرا إلى أن تبديل الدبابيس مع الرياضيين الآخرين هو أحد أفضل الأشياء في الأولمبياد.

بدورها، نشرت الناشطة البريطانية سارة ويلكينسون، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، الفيديو على صفحتها الشخصية على موقع تويتر، الاثنين، مشيرة إلى العَلَم الفلسطيني الذي ظهر في مجموعة شارات موراي خلال الفيديو الذي شاركه على حسابه.

ولن يتكمن موراي من الدفاع عن لقب الفردي في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما أجبر، يوم الأحد، على الانسحاب بسبب الإصابة قبل مباراة الجولة الأولى، مقررا مواصلة المنافسة في الزوجي.

المصدر : وكالة سند
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