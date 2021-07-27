ظهر دبوس للعَلَم الفلسطيني يزين مجموعة شارات لاعب التنس البريطاني أندي موراي، من مشاركاته السابقة في دورات الألعاب الأولمبية.

ونشر موراي على قصصه اليومية عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، مقطع فيديو، تظهر فيه الدبابيس التي جمعها من مشاركاته في الأولمبياد السابقة.

وعبّر لاعب التنس البريطاني عن سعادته بجمع هذه الشارات، مشيرا إلى أن تبديل الدبابيس مع الرياضيين الآخرين هو أحد أفضل الأشياء في الأولمبياد.

Wimbledon's Andy Murray [on Instagram] with his badge collection which includes the Palestinian Flag #OlympicGames #AndyMurray pic.twitter.com/F1C74Y2z8V — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) July 26, 2021

بدورها، نشرت الناشطة البريطانية سارة ويلكينسون، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، الفيديو على صفحتها الشخصية على موقع تويتر، الاثنين، مشيرة إلى العَلَم الفلسطيني الذي ظهر في مجموعة شارات موراي خلال الفيديو الذي شاركه على حسابه.

ولن يتكمن موراي من الدفاع عن لقب الفردي في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما أجبر، يوم الأحد، على الانسحاب بسبب الإصابة قبل مباراة الجولة الأولى، مقررا مواصلة المنافسة في الزوجي.