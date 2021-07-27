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أولمبياد طوكيو 2020

في أولمبياد طوكيو.. تصريحات عنصرية ضد الكوريين تتسبب بإقالة مذيع رياضي

الكوري الجنوبي جيونغ يونغ سيك يفوز على اليوناني باناجيوتيس جيونيس في تنس الطاولة (رويترز)
الكوري الجنوبي جيونغ يونغ سيك يفوز على اليوناني باناجيوتيس جيونيس في تنس الطاولة (رويترز)
27/7/2021-|آخر تحديث: 28/7/202112:04 AM (مكة المكرمة)

أقالت شبكة التلفزيون الرسمية اليونانية (إي آر تي) اليوم الثلاثاء مذيعا تلفزيونيا من برنامجها الصباحي المخصص لتغطية الأولمبياد بسبب تصريحاته العنصرية.

وكان ديموسثينس كارمويريس يتحدث عن فوز الكوري الجنوبي "جيونغ يونغ سيك" على "باناجيوتيس جيونيس" في تنس الطاولة، عندما قال كارمويريس إنه لا يمكنه استيعاب كيف "يمكن لهؤلاء الناس أن يتابعوا الكرة ذهابا وإيابا بهذه الأعين الضيقة".

وفور التصريح مباشرة، اندلعت موجة من الغضب ضد كارمويريس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد ذلك بساعات، أعلنت إدارة القناة إقالة كارمويريس على أساس أنه لن يتم التسامح مع تصريحاته العنصرية.

وكان كارمويريس واجه انتقادات أمس الاثنين، عندما قال إن "الرامية اليونانية آنا كوراكاكي أفسدت الأمر في هذا الأولمبياد إذ أنهت منافسات مسابقة الرماية بمسدس ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار في المركز السادس".

المصدر : وكالات

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