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أولمبياد طوكيو 2020

أسطورة الجمباز الأميركية بايلز تنسحب من منافسات الفرق في أولمبياد طوكيو

بايلز تحمل الطباشير لزميلاتها خلال منافسات اليوم الرابع في أولمبياد طوكيو (غيتي)
بايلز تحمل الطباشير لزميلاتها خلال منافسات اليوم الرابع في أولمبياد طوكيو (غيتي)
27/7/2021

خرجت أسطورة الجمباز الأميركية الشهيرة سيمون بايلز من منافسات فرق السيدات في أولمبياد طوكيو اليوم الثلاثاء؛ لتتخلى بذلك عن سعيها لأن تصبح أنجح رياضية أولمبية على مستوى اللعبة.

وبعد محاولة سيئة في حصان القفز -ببداية منافسات فرق السيدات- ظهرت كلمة "انسحاب" بجانب اسم اللاعبة الأميركية في قائمة المتنافسات، وهو ما يعني عدم استمرارها في هذه المنافسة.

وأكد الاتحاد الدولي للجمباز عدم استمرارها بمنافسة الفرق مع المنتخب الأميركي في الدورة، لكنه أشار إلى أنها ستظل مخولة لتلقي أية ميدالية يحرزها منتخب بلادها المرشح بقوة للتتويج.

فوز روسيا

لكن إعلان الاتحاد الدولي، ذهب هباء بعدما فاز فريق سيدات اللجنة الأولمبية الروسية باللقب لتحرم بايلز من تحقيق حلمها الأولمبي بالفوز بست ذهبيات في العاصمة اليابانية، فيما نالت الولايات المتحدة الميدالية الفضية وحصلت بريطانيا على البرونزية.

وجاء انسحاب بايلز بينما كانت تقود دفاع الفريق عن الميدالية الذهبية الأولمبية وكانت تتطلع إلى زيادة غلتها الأولمبية هذه المرة إلى 6 ذهبيات بعد حصولها على 4 ذهبيات بالدورة السابقة في مدينة ريو دي جانيرو عام 2016.

ووصلت بايلز -التي تعد بالفعل واحدة من عظماء هذه الرياضة- إلى طوكيو وهي تستهدف حصيلة قياسية من الميداليات، ويشمل ذلك تحطيم الرقم القياسي البالغ 5 ذهبيات في دورة أولمبية واحدة عن طريق لاعبة جمباز.

وقال الاتحاد الأميركي للجمباز -اليوم الثلاثاء- إن حالة بايلز البدنية ستخضع لتقييم يومي لمعرفة مدى قدرتها على الاستمرار في المنافسات، مؤكدا أن الانسحاب من الفريق جاء بسب مشكلة صحية.

وكان في حالة الفوز بـ6 ذهبيات سيبلغ رصيد بايلز 10 ذهبيات أولمبية، وستتفوق في ذلك على بطلة الجمباز الروسية لاريسا لاتينينا التي حصدت 9 ذهبيات على مدار 3 دورات في ملبورن 1956 وروما 1960 وطوكيو 1964، وستصبح بلا منازع أعظم لاعبة جمباز على مدار التاريخ.

المصدر : رويترز

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