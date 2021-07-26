شاهد.. 4 ميداليات عربية جديدة في أولمبياد طوكيو

ارتفعت حصيلة الميداليات العربية في الألعاب الأولمبية بعد حصول الرياضيين العرب اليوم الاثنين على 4 ميداليات جديدة.

فقد أحرز الأردني صالح الشرباتي فضية وزن 80 كيلوغراما، بعد خسارته في النهائي أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف.

وهذه الميدالية هي الثانية للأردن في تاريخه بالأولمبياد، وهي أيضا في التايكوندو بعدما توج أحمد أبو غوش بذهبية وزن 68 كيلوغراما في ريو قبل 5 أعوام.

👩‍👦 مقدمة عاطفية من مراسلنا وفا صوقار تنتهي باتصال مفاجئ ومؤثر 😯 مع والدة البطل صالح الشرباتي 👏💚#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/22pPmvYEtC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2021

وفي وقت سابق اليوم، نال المصري سيف عيسى برونزية وزن 80 كيلوغراما بعد انتصاره على النرويجي ريتشارد أورديمان.

وقبل ذلك بربع ساعة، نالت هداية ملاك برونزية وزن 67 كيلوغراما لتحقق ميداليتها الأولمبية الثانية.

وأصبحت هداية أول لاعبة عربية تفوز بميداليتين أولمبيتين في منافسات التايكوندو. وكانت هداية أحرزت برونزية وزن 57 كيلوغراما في ريو قبل 5 أعوام.

ورفعت مصر رصيدها إلى 4 برونزيات في تاريخها في منافسات التايكوندو بالأولمبياد؛ إذ نال تامر بيومي برونزية ألعاب أثينا 2004.

وفي منافسات رماية الأطباق (سكيت) حصد الكويتي عبد الله الرشيدي ميدالية برونزية بعد تسجيله 46 نقطة في المسابقة، التي توج فيها بالذهب الأميركي فنسنت هانكوك، والدانماركي يسبر هانسن بالميدالية الفضية.

وارتفعت حصيلة الميداليات العربية في أولمبياد طوكيو إلى 6، بعد ذهبية السباح التونسي أحمد حفناوي في مسابقة 400 متر سباحة حرة، وفضية مواطنه محمد خليل الجندوبي في وزن 58 كيلوغراما بمنافسات التايكوندو.