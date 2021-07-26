شاهد.. 4 ميداليات عربية جديدة في أولمبياد طوكيو

أكد السباح التونسي والبطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي أن تتويجه بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو هو تتويج لفترة عمل طويلة ومجهوده وكل من سانده في الفترة الماضية.
ارتفعت حصيلة الميداليات العربية في الألعاب الأولمبية بعد حصول الرياضيين العرب اليوم الاثنين على 4 ميداليات جديدة.
فقد أحرز الأردني صالح الشرباتي فضية وزن 80 كيلوغراما، بعد خسارته في النهائي أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف.
وهذه الميدالية هي الثانية للأردن في تاريخه بالأولمبياد، وهي أيضا في التايكوندو بعدما توج أحمد أبو غوش بذهبية وزن 68 كيلوغراما في ريو قبل 5 أعوام.
👩👦 مقدمة عاطفية من مراسلنا وفا صوقار تنتهي باتصال مفاجئ ومؤثر 😯 مع والدة البطل صالح الشرباتي 👏💚#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/22pPmvYEtC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2021
وفي وقت سابق اليوم، نال المصري سيف عيسى برونزية وزن 80 كيلوغراما بعد انتصاره على النرويجي ريتشارد أورديمان.
وقبل ذلك بربع ساعة، نالت هداية ملاك برونزية وزن 67 كيلوغراما لتحقق ميداليتها الأولمبية الثانية.
مشهد نحب أن نراه دائماً على منصات التتويج ❤️
عربيان على منصة التتويج… صالح وسيف 🇪🇬 🇯🇴#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/FVSQIKeoqV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2021
وأصبحت هداية أول لاعبة عربية تفوز بميداليتين أولمبيتين في منافسات التايكوندو. وكانت هداية أحرزت برونزية وزن 57 كيلوغراما في ريو قبل 5 أعوام.
ورفعت مصر رصيدها إلى 4 برونزيات في تاريخها في منافسات التايكوندو بالأولمبياد؛ إذ نال تامر بيومي برونزية ألعاب أثينا 2004.
وفي منافسات رماية الأطباق (سكيت) حصد الكويتي عبد الله الرشيدي ميدالية برونزية بعد تسجيله 46 نقطة في المسابقة، التي توج فيها بالذهب الأميركي فنسنت هانكوك، والدانماركي يسبر هانسن بالميدالية الفضية.
الرشيدي🇰🇼: "افتخر بهذا الانجاز للمرة الثانية تواليا، واتمنى أن تكون المرة المقبلة في باريس 2024 متوجة بالذهب"#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/TpYmpuXDY1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 26, 2021
وارتفعت حصيلة الميداليات العربية في أولمبياد طوكيو إلى 6، بعد ذهبية السباح التونسي أحمد حفناوي في مسابقة 400 متر سباحة حرة، وفضية مواطنه محمد خليل الجندوبي في وزن 58 كيلوغراما بمنافسات التايكوندو.