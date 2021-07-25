أكد السباح التونسي والبطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي أن تتويجه بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر حرة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو) هو تتويج لفترة عمل طويلة ومجهوده وكل من سانده في الفترة الماضية.

وأشار الحفناوي إلى أنه صناعة تونسية 100%، حيث تدرب خلال السنوات الماضية تحت قيادة مدربين تونسيين حتى حقق هذا الإنجاز.

وفاز الحفناوي اليوم الأحد بسباق 400 متر حرة، ليتوج بأول ميدالية ذهبية للعرب في الأولمبياد الحالي.

وأحرز الحفناوي المركز الأول متفوقا بفارق 0.16 ثانية أمام الأسترالي جاك ماكلوجلين الذي أحرز الفضية، وجاء الأميركي كيران سميث في المركز الثالث ليحرز البرونزية.

نتابع التصريحات التي خص بها beIN SPORTS التونسي أحمد الحفناوي بعد فوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو pic.twitter.com/9A7eYE8TWc — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 25, 2021

وقال الحفناوي في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه" (DPA) "لم أكن أتوقع صراحة أن أفوز أو أخوض النهائي، خاصة أنني خضت السباق في الحارة الثامنة التي يكون فيها السباق صعبا بعض الشيء، ولكنني والحمد لله شعرت في نهاية السباق أنني أنطلق بشكل جيد وحصلت على الميدالية الذهبية".

وأضاف "أن تصبح بطلا أولمبيا هو حلم بالنسبة لي ولأي رياضي في العالم".

وعن كيفية استعداداته في الفترة الماضية في ظل أزمة كوفيد-19، قال الحفناوي "قمت بتضحيات كبيرة، خاصة في وقت الجائحة، وذلك تحت قيادة المدربين سامي عاشور وجبران الطويلي، وفي البداية لم نستطع الحصول على تأشيرات لخوض معسكرات تدريب خارج تونس، ولكننا في النهاية نجحنا في حل المشكلة واجتهدنا كثيرا، وتوجنا مجهودنا بذهبية الأولمبياد اليوم".

ولدى سؤاله عما إذا كان صناعة تونسية 100% بقيادة مدربين تونسيين، قال الحفناوي "بالتأكيد، أنا صناعة تونسية 100%، وتدربت على يد مدربين توانسة وطاقم طبي وفني وتونسي حتى حققت هذا الإنجاز.. هناك كثير ممن ساعدوني، ومن بينهم مسؤولو اللجنة الأولمبية التونسية والاتحاد التونسي للسباحة والمدربون وأفراد عائلتي الذين وقفوا بجانبي كثيرا، والحمد لله توجنا في النهاية بهذا الإنجاز".

وأضاف "نعمل منذ 2019، وواجهنا العديد من الصعاب والمشاكل، ولكن كان هناك كثيرون ممن وقفوا بجانبي، والحمد لله أنني توجت بطلا أولمبيا في النهاية".

وعن زميله السباح المخضرم أسامة الملولي، قال الحفناوي "الملولي أمامه سباق 10 كيلومترات في المياه المفتوحة، وأتمنى له التوفيق فيه، فهو صاحب خبرة كبيرة، وأتمنى أن يتوج بطلا لأن هذا سيحسب له بشكل كبير".

وعن سباق 800 متر الذي سيشارك فيه، قال الحفناوي "المهم الآن هو الترشح للنهائي، وبعدها نرى ما سيحدث لأنني يجب أن أتعامل مع كل سباق خطوة بخطوة".