البث الحي
أولمبياد طوكيو 2020

أحمد الحفناوي الفائز بأول ذهبية عربية في أولمبياد طوكيو يروي قصة تحقيقه حلم التتويج الأولمبي

الحفناوي يرفع الميدالية الذهبية (رويترز)
الحفناوي يرفع الميدالية الذهبية (رويترز)
25/7/2021

أكد السباح التونسي والبطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي أن تتويجه بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر حرة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو) هو تتويج لفترة عمل طويلة ومجهوده وكل من سانده في الفترة الماضية.

وأشار الحفناوي إلى أنه صناعة تونسية 100%، حيث تدرب خلال السنوات الماضية تحت قيادة مدربين تونسيين حتى حقق هذا الإنجاز.

وفاز الحفناوي اليوم الأحد بسباق 400 متر حرة، ليتوج بأول ميدالية ذهبية للعرب في الأولمبياد الحالي.

وأحرز الحفناوي المركز الأول متفوقا بفارق 0.16 ثانية أمام الأسترالي جاك ماكلوجلين الذي أحرز الفضية، وجاء الأميركي كيران سميث في المركز الثالث ليحرز البرونزية.

وقال الحفناوي في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه" (DPA) "لم أكن أتوقع صراحة أن أفوز أو أخوض النهائي، خاصة أنني خضت السباق في الحارة الثامنة التي يكون فيها السباق صعبا بعض الشيء، ولكنني والحمد لله شعرت في نهاية السباق أنني أنطلق بشكل جيد وحصلت على الميدالية الذهبية".

وأضاف "أن تصبح بطلا أولمبيا هو حلم بالنسبة لي ولأي رياضي في العالم".

وعن كيفية استعداداته في الفترة الماضية في ظل أزمة كوفيد-19، قال الحفناوي "قمت بتضحيات كبيرة، خاصة في وقت الجائحة، وذلك تحت قيادة المدربين سامي عاشور وجبران الطويلي، وفي البداية لم نستطع الحصول على تأشيرات لخوض معسكرات تدريب خارج تونس، ولكننا في النهاية نجحنا في حل المشكلة واجتهدنا كثيرا، وتوجنا مجهودنا بذهبية الأولمبياد اليوم".

ولدى سؤاله عما إذا كان صناعة تونسية 100% بقيادة مدربين تونسيين، قال الحفناوي "بالتأكيد، أنا صناعة تونسية 100%، وتدربت على يد مدربين توانسة وطاقم طبي وفني وتونسي حتى حققت هذا الإنجاز.. هناك كثير ممن ساعدوني، ومن بينهم مسؤولو اللجنة الأولمبية التونسية والاتحاد التونسي للسباحة والمدربون وأفراد عائلتي الذين وقفوا بجانبي كثيرا، والحمد لله توجنا في النهاية بهذا الإنجاز".

وأضاف "نعمل منذ 2019، وواجهنا العديد من الصعاب والمشاكل، ولكن كان هناك كثيرون ممن وقفوا بجانبي، والحمد لله أنني توجت بطلا أولمبيا في النهاية".

وعن زميله السباح المخضرم أسامة الملولي، قال الحفناوي "الملولي أمامه سباق 10 كيلومترات في المياه المفتوحة، وأتمنى له التوفيق فيه، فهو صاحب خبرة كبيرة، وأتمنى أن يتوج بطلا لأن هذا سيحسب له بشكل كبير".

وعن سباق 800 متر الذي سيشارك فيه، قال الحفناوي "المهم الآن هو الترشح للنهائي، وبعدها نرى ما سيحدث لأنني يجب أن أتعامل مع كل سباق خطوة بخطوة".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من أولمبياد طوكيو 2020

مصر في أولمبياد طوكيو 2020.. بداية مخيبة لآمال المتابعين وانتقاد لتضخم تكاليف تحضير البعثة

مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبيادي (غيتي)

أولمبياد طوكيو.. مصر تخسر أمام الأرجنتين لتتعقد فرصها في التأهل لربع نهائي كرة القدم

رمضان صبحي لاعب المنتخب المصري يسقط أمام اللاعب الأرجنتيني (غيتي)

“لا أصدق”.. شاهد- الحفناوي يفجر مفاجأة ويفوز بسباق 400 متر سباحة ويحقق أول ذهبية عربية بأولمبياد طوكيو

الحفناوي (وسط) بعد تتويجه بالميدالية الذهبية (رويترز)

شاهد.. الجندوبي يفوز بأول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو

الجندوبي يسجد لله شكرا بعد إنجازه الكبير رغم صغر عمره (رويترز)
الأكثر قراءة

هل خرق قيس سعيد دستور تونس؟.. إليك المادة 80 التي بنى عليها قراراته

الرئيس قيس سعيد حلّ البرلمان وأنهى مهام رئيس الحكومة ما جعل معارضيه يتهمونه بخرق الدستور (الفرنسية)

اعتبره معارضوه انقلابا.. الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويتولى السلطة التنفيذية

قيس سعيد أعلن قراراته عقب اجتماع مع قيادات أمنية وعسكرية (الأناضول)

"سيد الفوضى".. كيف دمر بشار الأسد سوريا ليبقى في الحكم؟

(الجزيرة)

تغذية التمساح وأخطاء النهضة وخاتمة الربيع العربي.. المنصف المرزوقي يتحدث عن قرارات قيس سعيد

المرزوقي اعتبر أن قيس سعيد بات أكبر مشكلة تواجهها تونس (الجزيرة)