حصل لاعب التايكوندو التونسي محمد خليل الجندوبي على ميدالية فضية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارة نهائي وزن 58 كيلوغراما أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا اليوم السبت.

وهذه أول ميدالية عربية في ألعاب طوكيو حتى الآن.

وتفوق الجندوبي (19 عاما) في قبل النهائي على الكوري جانج جون، بطل العالم 2019 والمصنف الأول عالميا، في وقت سابق اليوم.

وحسمت خبرة الإيطالي ديلاكويلا المباراة النهائية لينال الميدالية الذهبية على حساب النجم الواعد الجندوبي الذي يشارك لأول مرة في الألعاب الأولمبية.