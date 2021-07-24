قرر الاتحاد الدولي للجودو -اليوم السبت- إيقاف البطل الجزائري فتحي نورين ومدربه عقب انسحابه من أولمبياد طوكيو قبل انطلاق البطولة بعدما أوقعته القرعة في مواجهة محتملة مع منافس إسرائيلي.
حصل لاعب التايكوندو التونسي محمد خليل الجندوبي على ميدالية فضية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارة نهائي وزن 58 كيلوغراما أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا اليوم السبت.
وهذه أول ميدالية عربية في ألعاب طوكيو حتى الآن.
🇹🇳 التونسي محمد خليل الجندوبي يحقق أولى الميداليات العربية ويحرز فضية التايكواندو تحت 58 كغ 🥈#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/SgsTumXodZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 24, 2021
وتفوق الجندوبي (19 عاما) في قبل النهائي على الكوري جانج جون، بطل العالم 2019 والمصنف الأول عالميا، في وقت سابق اليوم.
وحسمت خبرة الإيطالي ديلاكويلا المباراة النهائية لينال الميدالية الذهبية على حساب النجم الواعد الجندوبي الذي يشارك لأول مرة في الألعاب الأولمبية.
خاص:
نجم التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي قبل خوضه نهائي وزن تحت 58 كغم امام اللاعب الإيطالي ضمن منافسات التايكواندو .. دعواتكم بالتوفيق#Tokyo2020 🇹🇳🇹🇳🇹🇳#تونس pic.twitter.com/X1LBStfOIJ
— محمد حسيبا – Mohammad Haseba (@mohammad_haseba) July 24, 2021