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أولمبياد طوكيو 2020

مصارع جزائري ينسحب من أولمبياد طوكيو بعدما أوقعته القرعة مع إسرائيلي

فتحي نورين أحد أبرز المصارعين في الجزائر وأفريقيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
فتحي نورين أحد أبرز المصارعين في الجزائر وأفريقيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
23/7/2021

أعلن مصارع الجودو الجزائري فتحي نورين انسحابه من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) رفضا لمواجهة مصارع إسرائيلي.

وقرر نورين الانسحاب من المنافسة بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة اللاعب الإسرائيلي بوتبول طاهار ضمن منافسات وزن 73 كيلوغراما.

وقال نورين في تصريحات لقناة البلاد المحلية "موقفي ثابت من القضية الفلسطينية، وأرفض التطبيع وإن كلفني ذلك الغياب عن الألعاب الأولمبية، سيعوضنا الله".

وتعد هذه المرة الرابعة الذي ينسحب فيها البطل الجزائري أمام منافس من إسرائيل، إذ انسحب من الدور الثالث من بطولة العالم للجودو في عام 2018، والتي أقيمت في اليابان أيضا لتفادي مواجهة نفس اللاعب.

ويعد نورين (30 عاما) أحد أبرز المصارعين في الجزائر وأفريقيا، إذ سبق له الفوز بمجموعة من البطولات، أبرزها بطولة أفريقيا في فئة وزن 73 كيلوغراما في عام 2018.

المصدر : وكالة سند

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