البث الحي
أولمبياد طوكيو 2020

افتتاح صامت لأولمبياد طوكيو

الأولمبياد يشهد مشاركة 11 ألف رياضي (الأناضول)
الأولمبياد يشهد مشاركة 11 ألف رياضي (الأناضول)
23/7/2021

انطلقت الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، بحفل افتتاح بسيط غابت عنه الجماهير وجرى في ظل قيود مشددة للحد من انتشار جائحة كورونا.

واستضاف الملعب الأولمبي الحفل الذي أعلن الانطلاق الرسمي للألعاب الأولمبية، وذلك بعد عام من الموعد الأصلي وأشهر من التردد بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأقيم الحفل دون حضور جماهير، وستكون الحال كذلك خلال منافسات الدورة التي تستمر حتى 8 أغسطس/آب المقبل.

ودون تصميم الرقصات الجماعية المعتادة والدعائم الضخمة ووفرة الراقصين والممثلين والأضواء المرتبطة بالاحتفالات الماضية، أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو انطلاق البطولة خلال الحفل الذي شهد عروضا محدودة واستعراضا لبعثات الدول المشاركة.

وسارت معظم المجموعات بهدوء مع التلويح بالأعلام، لكن الوفد الأرجنتيني كان صاخبا وقفز أفراده بحماس أثناء العرض.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة من بينها جيل بايدن السيدة الأولى للولايات المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تستضيف بلاده النسخة المقبلة للأولمبياد في عام 2024، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الراعية ووسائل الإعلام.

وتشهد الدورة الأولمبية تنافس أكثر من 11 ألف رياضي في 339 مسابقة لـ33 رياضة مختلفة، وستكون البطولة أكبر حدث رياضي عالمي مع توقع جمهور يصل إلى مئات الملايين عبر شاشات التلفزيون.

وكانت اليابان تأمل أن تسير الألعاب الحالية على نهج أولمبياد طوكيو 1964، والتي كانت بمثابة عودة البلاد إلى المسرح العالمي بعد هزيمتها المدمرة في الحرب العالمية الثانية، لكنها هذه المرة كانت تحاول إظهار تعافيها من زلزال 2011 والتسونامي والأزمة النووية.

وعندما تم اختيار طوكيو لاستضافة الأولمبياد في 2013، صرخت الجماهير من الفرح على الرغم من الإعلان الذي جاء في منتصف الليل. لكن في 2020، ضربت جائحة فيروس كورونا العالم وتسبب العزل العام في قرار لا سابق له بتأجيل الأولمبياد قبل 4 أشهر فقط من حفل الافتتاح.

وكان من المتوقع أن تكون الألعاب بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الياباني، لكن حظر الجماهير من خارج اليابان أنهى آمال التعافي المبكر للسياحة التي تجمدت منذ العام الماضي.

وقال المنظمون إن التكلفة الإجمالية لإقامة الألعاب ستصل إلى حوالي 15.4 مليار دولار، بما في ذلك ما يقرب من 3 مليارات دولار هي تكاليف التأجيل، لكن الخبراء يقدرون أن التكاليف الإجمالية لاستضافة البطولة ستكون أعلى من ذلك.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

إقالة مخرج حفل افتتاح ألعاب طوكيو وسوجا يقول إنه تعامل بجدية مع فضائح اللجنة المنظمة للأولمبياد

تلاحق الأزمات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو حتى قبل يوم واحد من انطلاقتها الرسمية غدا الجمعة، حيث أقيل مخرج حفل الافتتاح، وقال رئيس الوزراء الياباني إنه تعامل “بجدية شديدة” مع الفضائح الأخيرة.

22/7/2021

4 رياضات جديدة في أولمبياد طوكيو

تشهد دورة الألعاب الأولمبية -التي تنطلق غدا الجمعة بالعاصمة اليابانية طوكيو- الظهور الأول لـ4 رياضات دفعة واحدة في دورات الألعاب الأولمبية.

22/7/2021
المزيد من أولمبياد طوكيو 2020
رابط خارجي

أولمبياد طوكيو 2020

الشعلة الأولمبية تصل إلى العاصمة اليابانية

حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في وقت لاحق اليوم سيقتصر على نحو 950 شخصا (غيتي)

أولمبياد طوكيو.. مصر تتعادل مع إسبانيا والسعودية تخسر أمام ساحل العاج والمكسيك تكتسح فرنسا

الحارس المصري الشناوي يمسك بالكرة بينما يتحسر لاعبو إسبانيا على الفرصة الضائعة (رويترز)

بالفيديو.. قطر تراهن على ألعاب القوى ورفع الأثقال لحصد الميداليات في أولمبياد طوكيو

برشم يرفع علم قطر بعد فوزه بذهبية الوثب العالي ببطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة عام 2019 (رويترز)
الأكثر قراءة

طبيبة أميركية تكشف أمنية متأخرة طلبها العديد من مرضى كورونا قبل وضعهم على جهاز التنفس الصناعي

logo

بين إسرائيل وأميركا وروسيا.. من يمتلك أفضل منظومات الصواريخ الدفاعية في العالم؟

تناول ضعف كمية الملح الموصى بها يزيد من متوسط عمرك.. دراسة جديدة “مذهلة”

الملح ليس ضارا إلى الدرجة الشائعة عنه (بيكسابي)

بعد التعبئة الثانية لسد النهضة.. السودان يعلن حالة طوارئ في سد مروي تحسبا لفيضان متوقع

(الجزيرة)