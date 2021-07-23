افتتاح صامت لأولمبياد طوكيو

تلاحق الأزمات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو حتى قبل يوم واحد من انطلاقتها الرسمية غدا الجمعة، حيث أقيل مخرج حفل الافتتاح، وقال رئيس الوزراء الياباني إنه تعامل “بجدية شديدة” مع الفضائح الأخيرة.
انطلقت الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، بحفل افتتاح بسيط غابت عنه الجماهير وجرى في ظل قيود مشددة للحد من انتشار جائحة كورونا.
واستضاف الملعب الأولمبي الحفل الذي أعلن الانطلاق الرسمي للألعاب الأولمبية، وذلك بعد عام من الموعد الأصلي وأشهر من التردد بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأقيم الحفل دون حضور جماهير، وستكون الحال كذلك خلال منافسات الدورة التي تستمر حتى 8 أغسطس/آب المقبل.
ودون تصميم الرقصات الجماعية المعتادة والدعائم الضخمة ووفرة الراقصين والممثلين والأضواء المرتبطة بالاحتفالات الماضية، أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو انطلاق البطولة خلال الحفل الذي شهد عروضا محدودة واستعراضا لبعثات الدول المشاركة.
وسارت معظم المجموعات بهدوء مع التلويح بالأعلام، لكن الوفد الأرجنتيني كان صاخبا وقفز أفراده بحماس أثناء العرض.
دخول مبتكر للوفد الأرجنتيني 🇦🇷 المشارك في الأولمبياد#طوكيو2020#Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/kSBqpFOOLZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 23, 2021
وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة من بينها جيل بايدن السيدة الأولى للولايات المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تستضيف بلاده النسخة المقبلة للأولمبياد في عام 2024، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الراعية ووسائل الإعلام.
وتشهد الدورة الأولمبية تنافس أكثر من 11 ألف رياضي في 339 مسابقة لـ33 رياضة مختلفة، وستكون البطولة أكبر حدث رياضي عالمي مع توقع جمهور يصل إلى مئات الملايين عبر شاشات التلفزيون.
زي مميز للوفد القطري 🇶🇦 المشارك في طوكيو 2020#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/ZjKKpRoJJI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 23, 2021
وكانت اليابان تأمل أن تسير الألعاب الحالية على نهج أولمبياد طوكيو 1964، والتي كانت بمثابة عودة البلاد إلى المسرح العالمي بعد هزيمتها المدمرة في الحرب العالمية الثانية، لكنها هذه المرة كانت تحاول إظهار تعافيها من زلزال 2011 والتسونامي والأزمة النووية.
وعندما تم اختيار طوكيو لاستضافة الأولمبياد في 2013، صرخت الجماهير من الفرح على الرغم من الإعلان الذي جاء في منتصف الليل. لكن في 2020، ضربت جائحة فيروس كورونا العالم وتسبب العزل العام في قرار لا سابق له بتأجيل الأولمبياد قبل 4 أشهر فقط من حفل الافتتاح.
دخول الوفد المصري 🇪🇬 صاحب أكبر حصيلة عربية من المداليات في التاريخ الأولمبي#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/28SD65pyN5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 23, 2021
وكان من المتوقع أن تكون الألعاب بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الياباني، لكن حظر الجماهير من خارج اليابان أنهى آمال التعافي المبكر للسياحة التي تجمدت منذ العام الماضي.
وقال المنظمون إن التكلفة الإجمالية لإقامة الألعاب ستصل إلى حوالي 15.4 مليار دولار، بما في ذلك ما يقرب من 3 مليارات دولار هي تكاليف التأجيل، لكن الخبراء يقدرون أن التكاليف الإجمالية لاستضافة البطولة ستكون أعلى من ذلك.