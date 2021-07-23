افتتاح صامت لأولمبياد طوكيو

انطلقت الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، بحفل افتتاح بسيط غابت عنه الجماهير وجرى في ظل قيود مشددة للحد من انتشار جائحة كورونا.

واستضاف الملعب الأولمبي الحفل الذي أعلن الانطلاق الرسمي للألعاب الأولمبية، وذلك بعد عام من الموعد الأصلي وأشهر من التردد بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأقيم الحفل دون حضور جماهير، وستكون الحال كذلك خلال منافسات الدورة التي تستمر حتى 8 أغسطس/آب المقبل.

ودون تصميم الرقصات الجماعية المعتادة والدعائم الضخمة ووفرة الراقصين والممثلين والأضواء المرتبطة بالاحتفالات الماضية، أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو انطلاق البطولة خلال الحفل الذي شهد عروضا محدودة واستعراضا لبعثات الدول المشاركة.

وسارت معظم المجموعات بهدوء مع التلويح بالأعلام، لكن الوفد الأرجنتيني كان صاخبا وقفز أفراده بحماس أثناء العرض.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة من بينها جيل بايدن السيدة الأولى للولايات المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تستضيف بلاده النسخة المقبلة للأولمبياد في عام 2024، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الراعية ووسائل الإعلام.

وتشهد الدورة الأولمبية تنافس أكثر من 11 ألف رياضي في 339 مسابقة لـ33 رياضة مختلفة، وستكون البطولة أكبر حدث رياضي عالمي مع توقع جمهور يصل إلى مئات الملايين عبر شاشات التلفزيون.

وكانت اليابان تأمل أن تسير الألعاب الحالية على نهج أولمبياد طوكيو 1964، والتي كانت بمثابة عودة البلاد إلى المسرح العالمي بعد هزيمتها المدمرة في الحرب العالمية الثانية، لكنها هذه المرة كانت تحاول إظهار تعافيها من زلزال 2011 والتسونامي والأزمة النووية.

وعندما تم اختيار طوكيو لاستضافة الأولمبياد في 2013، صرخت الجماهير من الفرح على الرغم من الإعلان الذي جاء في منتصف الليل. لكن في 2020، ضربت جائحة فيروس كورونا العالم وتسبب العزل العام في قرار لا سابق له بتأجيل الأولمبياد قبل 4 أشهر فقط من حفل الافتتاح.

وكان من المتوقع أن تكون الألعاب بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الياباني، لكن حظر الجماهير من خارج اليابان أنهى آمال التعافي المبكر للسياحة التي تجمدت منذ العام الماضي.

وقال المنظمون إن التكلفة الإجمالية لإقامة الألعاب ستصل إلى حوالي 15.4 مليار دولار، بما في ذلك ما يقرب من 3 مليارات دولار هي تكاليف التأجيل، لكن الخبراء يقدرون أن التكاليف الإجمالية لاستضافة البطولة ستكون أعلى من ذلك.