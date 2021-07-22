4 رياضات جديدة في أولمبياد طوكيو

تشهد دورة الألعاب الأولمبية -التي تنطلق غدا الجمعة بالعاصمة اليابانية طوكيو- الظهور الأول لـ4 رياضات دفعة واحدة في دورات الألعاب الأولمبية.

وأدرجت رياضات الكاراتيه، والتزلج على الألواح، والتسلق الرياضي، وركوب الأمواج للمرة الأولى في البرنامج الأولمبي من خلال هذه الدورة.

نظرة على هذه الرياضات الأربع الجديدة

– الكاراتيه: ستشهد الدورة الأولمبية في طوكيو التنافس في تخصصين للكاراتيه وهما الكوميتيه والكاتا. ويشمل تخصص الكوميتيه -وهو المسابقة النزالية- 3 أوزان لكل من الرجال والسيدات.

وفي الكاتا، يقف الرياضيون بمفردهم على ساحة المنافسة ويستعرضون مجموعة من الحركات المحفوظة من سجل الرياضة، ويحدد الفائز من خلال نقاط تحتسب عبر 7 حكام.

– نجوم اللعبة: تتصدر إسبانيا واليابان التصنيف العالمي للعبة على مستويي الرجال والسيدات. وينتظر أن تتنافس الإسبانية ساندرا سانشيز مع منافستها الرئيسية اليابانية كايو شيميزو على اللقب في مسابقة الكاتا. ويخوض الياباني رايو كايونا المسابقة كمرشح بارز، ولكنه يواجه منافسة قوية من داميان كوينتيرو.

– التزلج على الألواح: هناك مسابقتان إحداهما في المتنزه والأخرى بالشارع. وتقام منافسات المتنزه في مسار أو مسارات ملساء، وهو ما يسمح للمتزلجين باكتساب ارتفاع كبير وتقديم الحركات البهلوانية، فيما يحاكي الشارع البيئة الحضرية باستخدام الدرابزين والأرصفة والمقاعد. ويتم تقييم المتزلجين على مدى صعوبة حيلهم خلال فترة زمنية محددة بدقة.

– نجوم اللعبة: من المنتظر أن تخطف سكاي براون الأنظار وأن تصبح أصغر بطلة أولمبية بريطانية، وخاصة أنها لا تزال في الـ13 من عمرها، وستتنافس إلى جانبها زميلتها بزومبيت مارتين. ولكن اليابان أيضا تعلق آمالا كبيرة على ميسوغو أوجاموتو التي فازت باللقب العالمي وهي في الـ15 من عمرها. كما سيتنافس أيومو هيرانو -الفائز بميداليتين فضيتين في مسابقات التزلج على الجليد بالأولمبياد الشتوية- في مسابقة المتنزه.

– التسلق الرياضي: سيشهد الظهور الأول للتسلق الرياضي في الأولمبياد التنافس على 3 فئات هي التسلق بحبل وحزام وتسلق الصخور (تسلق جدار أقصر بدون انحراف) وتسلق السرعة (سباق وجها لوجه على جولات خروج المغلوب) مع تحديد ميداليات الرجال والنساء من خلال المجموع التراكمي للنقاط لكل منهما.

– نجوم اللعبة: ستكون شاونا كوكسي -الفائزة بلقب كأس العالم مرتين وصاحبة برونزية بطولة العالم مرتين أيضا في سباق تسلق الصخور- هي الممثلة الوحيدة لبريطانيا في هذه المنافسة، ولكنها تحظى بفرصة جيدة للحصول على ميدالية. كما ستكون السلوفينية يانجا جارنبريت -الفائزة باللقب العالمي 6 مرات سابقة- مرشحة بقوة في هذه المسابقة، فيما يبرز التشيكي آدم أوندرا في منافسات الرجال.

– ركوب الأمواج: تقام منافسات ركوب الأمواج لكل من الرجال والسيدات في شاطئ شيداشيتا. وأضيفت أيام إلى الجدول الأولمبية لمراعاة ظروف أي طقس غير ملائم. ويخوض الرياضيون المسابقات في مجموعات من 4 متسابقين، وسيتم تحديد أفضل اثنين بناء على جودة المناورات ليتقدما إلى المرحلة التالية. وسيتم معاقبة المتسابقين حال عدم اتباع قواعد وآداب ركوب الأمواج المعتادة.

– نجوم اللعبة: ينتظر أن تهيمن البرازيل على منافسات اللعبة لفئة الرجال من خلال غابرييل ميدينا الفائز مرارا بلقب العالم وزميله إيتالو فيريرا. وفي المقابل، تبرز الأميركية كاريسا مور في فئة السيدات، ولكن المتسابقين اليابانيين قد يستفيدون من معرفتهم بظروف الطقس المحلي.