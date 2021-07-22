تقرر أن تقام أولمبياد طوكيو 2020 هذا الصيف، بعد تأجيل لمدة عام. ولعل المشجعين يتساءلون عما يمكن توقعه خلال هذا الحدث الرياضي.

في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) الأميركية، يستعرض الكاتب ريك مايس أهم المعلومات والإجابات عن التساؤلات المتعلقة بهذا الحدث الرياضي العالمي.

We've got a rematch of the Rio 2016 men's football final in the opening round of #Tokyo2020 Brazil🇧🇷 v Germany🇩🇪 Relive all the goals Brazil scored to secure their first @Olympics gold medal. ⚽️ For the full schedule: https://t.co/vePZtOr1Bh pic.twitter.com/aJtAnFV7Gp — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 22, 2021

1- متى تقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020؟

بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، من المقرر أن تبدأ الألعاب الأولمبية الصيفية رسميا غدا الجمعة الموافق 23 يوليو/تموز وتنتهي في الثامن من أغسطس/آب، وبدأت بعض المسابقات، على غرار الكرة اللينة وبطولات كرة القدم للرجال والسيدات، في 21 يوليو/تموز، قبل انطلاق الدورة بشكل رسمي.

The Olympic Games #Tokyo2020 will be held from 23 July until 8 August 2021. More information here: https://t.co/ST25uXKglE pic.twitter.com/sQo1TIcH5O — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 30, 2020

2- من الذي يستضيف الألعاب؟

تستضيف طوكيو هذه الدورة، وستقام معظم الفعاليات الرياضية في جميع أنحاء العاصمة اليابانية. ومع ذلك، ستقام العديد من الألعاب الرياضية في مدن وبلدات يابانية أخرى. وستقام مباريات كرة القدم مثلا في 6 مدن، في حين ستعقد مباريات البيسبول والكرة اللينة في فوكوشيما ويوكوهاما.

تستضيف طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الثانية، بعد استضافة دورة عام 1964، وكانت المرة الأولى التي تقام فيها الألعاب الأولمبية في دولة آسيوية.

3- ماذا نسمي أولمبياد طوكيو؟

تعتبر هذه المرة الأولى التي تُؤجّل فيها دورة الألعاب الأولمبية. وعلى الرغم من أن أولمبياد طوكيو تقام صيف عام 2021، إلا أنه سيظل يشار إليها باسم أولمبياد 2020. فقد اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون في طوكيو على أن تحتفظ الألعاب بجميع العلامات التجارية لعام 2020، مما يعني أن جميع اللافتات والرسومات التلفزيونية والهدايا التذكارية والملابس -حتى الميداليات التي فاز بها الرياضيون- سيكتب عليها "طوكيو 2020".

4- كيف يؤثر فيروس كورونا على الألعاب الأولمبية؟

ستكون دورة الألعاب الأولمبية المُنعقدة هذا العام مختلفة عن الألعاب الصيفية السابقة، لكن التفاصيل الأساسية كانت في حالة تغير مستمر لعدة أشهر. في مارس/آذار، قال مسؤولو "طوكيو 2020" إنه سيُسمح للجماهير اليابانية فقط بحضور المسابقات، وفي يونيو/حزيران قالوا إن عدد الحضور لن يتجاوز 50% من طاقة الاستيعاب. ثم قرروا أوائل يوليو/تموز إجراء فعاليات الماراثون وسباق المشي دون حضور الجمهور، إلى أن أعلنوا في الثامن من الشهر الجاري أنه لن يُسمح للمتفرجين بالدخول إلى أي من الملاعب أو الفضاءات الأولمبية.

وسيتم تقليص عدد الألعاب، لكنها ستظل تضم قائمة كاملة من الرياضات والأمم والرياضيين. وستكون هناك إرشادات معمول بها لضمان التباعد الجسدي بين الحضور، وتقييد الحركة والحد من التفاعل وجها لوجه، كما سيتم تقليل عدد الاستعراضات.

سيُقيم الرياضيون في القرية الأولمبية فقط طوال مدة المنافسة، وسيخضعون بشكل منتظر لفحص فيروس كورونا وفحوصات درجة الحرارة طوال فترة إقامتهم في اليابان. كما سيتم منعهم من استخدام وسائل النقل العامة أو زيارة أي أماكن عامة لا يوافق عليها المسؤولون الأولمبيون.

5- كيف يمكن مشاهدة ألعاب طوكيو؟

ستوفر الشبكات التلفزيونية العالمية البث المباشر وتغطية شاملة لفعاليات ومنافسات الدورة ومنها شبكة "بي إن سبورتس" في منطقة الشرق الأوسط، وشبكة "إن بي سي" في الولايات المتحدة.

6- ما جدول الألعاب الأولمبية؟

ستُسلم الميداليات الأولى في 24 يوليو/تموز. ومن المحتمل أن تحتل السباحة والجمباز مركز الصدارة في أسبوع الافتتاح. وتستمر مسابقة السباحة من 24 يوليو/تموز إلى أغسطس/آب، والجمباز من 25 يوليو/تموز إلى أغسطس/آب. وتبدأ سباقات المضمار والميدان في 30 يوليو/تموز وتنتهي بماراثون الرجال في الثامن من أغسطس/آب.

7- ما الملاعب التي ستحتضن الألعاب؟

ستحتضن أكثر من نصف الملاعب الأولمبية الـ 43 أولمبياد طوكيو الصيفية 2020، مما يعني أن المنظمين تمكنوا من التركيز على التجديدات أكثر من إنشاء ملاعب جديدة. وكان ملعب طوكيو الوطني محور دورة ألعاب 1964 وخضع لإصلاحات كاملة لهذا الصيف. ومن المقرر أن يستضيف الملعب الذي يسع 68 ألف متفرج حفلي الافتتاح والنهائيات.

ستستضيف صالة "متروبوليتان جمانزيوم" للألعاب الرياضية بطوكيو رياضة تنس الطاولة. وقد تم إنشاء 11 فضاء جديدا فقط لاستضافة ألعاب طوكيو، بما في ذلك مركز طوكيو للألعاب المائية الذي يسع 15 متفرج، وملعب "أرياك أرينا" (12 ألف متفرج) والذي سيستضيف مباريات الكرة الطائرة، وملعب "أوي هوكي" (15 ألف متفرج) الذي سيستضيف بطولة الهوكي.

8- كيف تتنافس روسيا رغم إيقافها بسبب المنشطات؟

لن تشارك روسيا رسميا في طوكيو، لكن سيكون هناك الكثير من مواطنيها. فلا يزال الجدل حول تعاطي المنشطات مستمرًا، حيث حُظرت من المشاركة عام 2019 لمدة 4 أعوام في الأحداث الرياضية الدولية، وتم خفض العقوبة في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى عامين من قبل محكمة التحكيم الرياضية. لكن لا تزال العقوبة تعني أن روسيا لن تشارك بشكل رسمي في الأولمبياد، أي دون علَم ودون نشيدها الرسمي.

لكن العديد من الرياضيين سيكونون مؤهلين للمنافسة، طالما أنهم لم يتورطوا في خطة تعاطي المنشطات التي ترعاها الدولة. في يوليو/تموز، أعلنت موسكو أن فريقا أولمبيا مكونا من 335 لاعبا سيتجه إلى طوكيو، بينهم 50 رياضيا شاركوا في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.

ووفقا لقرار المحكمة، يجب ألا يخضع أي رياضي روسي يرغب في المشاركة بأولمبياد طوكيو "للتعليق أو التقييد أو الشرط أو الاستبعاد الذي تفرضه السلطة المختصة في أي إجراءات سابقة أو مستقبلية".

9- ما الخلافات الأخرى التي يجب أن نتوقعها؟

تحوم العديد من المؤامرات والجدل حول الألعاب الأولمبية. فمنذ أن مُنحت طوكيو عام 2013 حقوق الاستضافة كانت هناك مخاوف من درجات الحرارة المرتفعة التي سيواجهها الرياضيون والمتفرجون. ويتوقع العديد من مراقبي الطقس والمؤرخين الأولمبيين أن تكون أولمبياد طوكيو الأكثر سخونة على الإطلاق.

سيتوجه فريق الجمباز الأميركي إلى طوكيو محمّلا بالآلام والإهانة بسبب فضيحة اعتداء جنسي هزت عالم الرياضة، وحرضت أفضل لاعبات الجمباز الأميركيات ضد الهيئة الوطنية للجمباز بالبلاد. وكانت لكبرى النجمات، على غرار بايلز، صريحات بشأن الاعتداءات الجنسية التي واجهنها من قبل لاري نصار طبيب الفريق السابق.

الطبيب لاري نصار المدان بالاعتداء الجنسي على أكثر من ٢٥٠ لاعبة جمباز أميركية (مواقع التواصل)

10- من لديه أفضل زي موحد؟

تتميز المجموعة التي أنتجتها شركة "نايك" بتصميمات ملونة ومجردة تتناسب مع الرياضة التي تحتضن التعبير والفردية. ومن المقرر أن يرتدي المتزلجون من البرازيل وفرنسا تصميما مشابها، حيث تم تضمين الزخارف الحيوانية في كل زي: العُقاب الأصلع لفريق الولايات المتحدة، طير الطوقان للبرازيل، الديك لفرنسا. وعلى منصة الميداليات، سيرتدي الرياضيون الأميركيون زيا أبيض بالكامل من إنتاج شركة نايك، حتى لا يطغى على لمعان الميدالية.

11- ما تميمة الحظ؟

ميرايتوا هي عبارة عن رسمة بالأزرق تهدف إلى تمثيل كل من التقاليد القديمة والاحتفال بالابتكارات الجديدة. من المفترض أن تكون شخصية الكارتون موجودة بالعالم الرقمي ولكن لديها القدرة على نقل نفسها إلى العالم الحقيقي. اسمها عبارة عن مزيج من كلمتين يابانيتين: ميراي وتعني "المستقبل"، توا تعني "الأبدي". وتعود هذه الرسمة إلى الفنان الياباني ريو تانيغوتشي.

12- كيف تبدو الميداليات؟

سيُمنح كل رياضي يصل المنصة جائزة أولمبية فريدة من نوعها. تصنع الميداليات في طوكيو من الهواتف المحمولة المعاد تدويرها وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وفي فبراير/شباط 2017، بدأ منظمو طوكيو 2020 في طلب التبرعات من الجمهور لتقديم أجهزتهم القديمة، حيث تم استخراج الذهب والفضة والبرونز واستخدامها لصنع الميداليات. وبالمثل، استخدمت دورة الألعاب الشتوية في فانكوفر عام 2010 الإلكترونيات المعاد تدويرها في ميدالياتها الأولمبية.

13- كيف يبدو شعار ألعاب طوكيو؟

يُطلق على الشعار الرسمي اسم "الشعار المضلع الموحد" ويتميز بنمط دائري بالأزرق فوق شعار "طوكيو 2020" والحلقات الأولمبية المعتادة، ولم يتم تغيير الشعار بعد تأجيل الألعاب إلى عام 2021. هذا الشعار من تصميم الفنان الياباني أساو توكولو، المعروف بأشكاله الهندسية.

يتضمن تصميم توكولو 3 أشكال مستطيلة تتشابك لتشكل حلقة، حيث يقول منظمو الأولمبياد إن الشعار "يمثل دولا وثقافات وطرق تفكير مختلفة".

14- ما الرياضات الأولمبية الجديدة؟

أضيفت رياضة الكاراتيه رسميا إلى البرنامج الأولمبي عام 2016، وستكون هناك ميداليتان توزّعان خلال حدثين: الكوميتي، وهي بطولة تتميز بـ 3 فئات وزن لكل جنس، والكاتا، حيث يتم الحكم على الرياضيين وهم يؤدون سلسلة من المناورات والتقنيات.

وقد أضافت الأولمبية الدولية رياضة التزلج على الألواح إلى هذه الألعاب الأولمبية، حيث ستكون هناك فئتان: التزلج على الألواح بالشارع، مسار عقبات من نوع ما يحتوي على القضبان والسلالم والمنحدرات، في المتنزّه، وهو عبارة عن منحدر عملاق يستخدمه المتزلجون لأداء مجموعة متنوعة من الحيل. هناك أيضا نظام جديد لركوب الدراجات "الحرّ" وسيضم راكبي الدراجات الجريئين الذين يؤدون سلسلة من الحيل والقفزات في مساحة مليئة بالمنحدرات والعقبات.

وسيكون التسلق الرياضي جزءا من الأولمبياد لأول مرة، ويشمل 3 تخصصات: التسلّق القيادي، التسلق السريع، البولدرنغ. يكسب المتسابقون نقاطًا في كل تخصص ليحصلوا على أعلى الدرجات الإجمالية ليتمكّنوا من الفوز. بالإضافة لذلك، يمثّل ركوب الأمواج إضافة جيّدة للأولمبياد من خلال تقديم ثقافة فريدة ومنافسة موجهة للشباب. وكان هناك بعض النقاش الأولي حول استخدام الموجات الاصطناعية، حيث سيقام الحدث على شاطئ شيداشيتا، على بعد حوالي 40 ميلا خارج طوكيو. وستقام المسابقة على امتداد 4 أيام فقط، وسيختار المنظمون فترة مدتها 16 يوما لضمان الظروف المثلى.

كانت كرة السلة عنصرا أساسيا في البرنامج الأولمبي منذ عام 1936، وكانت رياضة استعراضية في وقت مبكر من عام 1904. وستقدم ألعاب طوكيو هذه المرة نسخة جديدة من اللعبة المألوفة، وهي السلة الثلاثيات التي تحظى بشعبية في الملاعب وصالات الألعاب الرياضية، والفريق الفائز هو الحاصل على أعلى الدرجات بعد فترة واحدة مدتها 10 دقائق، أو أول فريق يصل إلى 21 نقطة.

15- ما الرياضات التي ظهرت من جديد؟

كانت البيسبول جزءا من الألعاب الأولمبية من عام 1992 إلى 2008 والكرة اللينة من عام 1996 إلى 2008، ولكن تم استبعاد كلتيهما من تشكيلة الألعاب الأولمبية لعام 2012 وكانا موضوع نقاش لسنوات.

وأعرب المسؤولون الأولمبيون عن قلقهم من أن الرياضة ليست عالمية بما فيه الكفاية ولا تجذب الجماهير أو المشاركين من جميع أنحاء العالم. وعلى الفور تقريبا، أطلق منظمون كلتا الرياضتين حملات للظهور على المنصة الأولمبية من جديد، حيث ستقدم طوكيو بطولات تضم 6 فرق لكل من البيسبول والكرة اللينة، رغم أن كلتا الرياضتين استبعدتا من أولمبياد باريس 2024.

16- ما أشهر الرياضات؟

مع وجود ما يقارب 1000 متنافس من 170 دولة أو نحو ذلك، ستكون السباحة من بين أكثر الرياضات مشاهدة أيام افتتاح الأولمبياد. وسيكون الجمباز الرياضة المفضلة لدى المشجعين والمديرين التنفيذيين لشبكة التلفزيون على حد سواء. وفي الواقع، لا توجد رياضة بالألعاب الأولمبية منتشرة وعالمية بقدر سباقات المضمار والميدان، حيث ستتنافس حوالي 200 دولة وأكثر من 2000 رياضي في طوكيو على ميداليات في 47 حدثا.

دائما ما تسجل بطولات السلة الأولمبية للرجال والسيدات واحدة من أهم مبيعات التذاكر في كل دورة ألعاب صيفية، خاصة أن المحترفين بدؤوا التنافس عام 1992. إلى جانب أن بطولة كرة القدم للرجال تقتصر على من تبلغ أعمارهم 23 عاما أو أقل، لذا فهي تُبرز بشكل عام المواهب الصاعدة. ولم تحصل الولايات المتحدة على ميدالية منذ 1904 وفشلت في التأهل لطوكيو.، لكن البطولة النسائية ليس لها قيود عمرية، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث أصبحت تحظى بعديد المشجّعين.

وستقام منافسات الطائرة الشاطئية للمرة السابعة هذا الصيف، إذ أصبحت مشهورة ومحطّ أنظار المذيعين والجماهير. كانت الفرق الأميركيّة والبرازيليّة هي المهيمنة بشكل خاص، حيث حصلت على 5 من أصل 6 ميداليات ذهبية في بطولة الرجال، و4 من أصل 6 ميداليات في بطولة السيدات.

وبعد المنافسة عامي 1900 و2004، اختفت الغولف من منصة الألعاب الصيفية لأكثر من قرن. ومع نمو وتوسع الرياضة في جميع أنحاء العالم العقود الأخيرة، عادت إلى الألعاب الأولمبية التي طال انتظارها في ألعاب ريو، لكن العديد من أفضل اللاعبين قرروا عدم التنافس.

يعد ماراثون الرجال والسيدات دائما من بين سباقات المضمار والميدان الأكثر انتظارًا. وقد نُقلت السباقات على بعد 500 ميل شمال طوكيو إلى سابورو بسبب مخاوف بشأن الحرارة، لكن من المحتمل أن يواجه المتسابقون طقسا حارا وغير مثالي.

17- ما الرياضات الأخرى؟

إجمالا، ستضمّ ألعاب طوكيو 33 رياضة و50 تخصصا و339 منافسة للفوز بميدالية، وهذا عدد المنافسات الخاصة بكل رياضة:

الجمباز الفني (14)، السباحة الفنية (2)، النبالة (5)، الريشة الطائرة (5)، البيسبول والكرة اللينة (2)، كرة السلة (2)، كرة السلة الثلاثيات (2)، الكرة الطائرة الشاطئية (2)، سباق دراجات "بي إم إكس" الحرة (2)، سباقات "بي إم إكس" (2)، الملاكمة (13)، التجديف (16)، ركوب الدراجات (22)، الغوص (8)، الفروسية (6)، مبارزة السيف (12)، الهوكي الأرضي (2)، كرة القدم ( 2)، الغولف (2)، الجمباز (18)، كرة اليد (2)، الجودو (15)، الكاراتيه (8)، ركوب الدراجات الجبلية (2)، السباق الخماسي (2)، الجمباز الإيقاعي (2)، ركوب الدراجات على الطرق (2)، التجديف (14)، الرغبي (2)، الإبحار (10)، الرماية (15)، التزلج (4)، رياضة التسلق (2)، ركوب الأمواج (2)، السباحة (37)، تنس الطاولة (5)، التايكوندو (8)، التنس (5)، سباقات المضمار والميدان (48)، سباقات المضمار (12)، جمباز الترامبولين (2)، السباق الثلاثي (3)، الكرة الطائرة (2)، كرة الماء (2)، رفع الأثقال (14)، المصارعة (18).

From Tohoku to Tokyo 🇯🇵 Watch our live #Tokyo2020 Nippon Festival event on Mocco's journey live from the famous Shinjuku Gyoen 🌳 Watch now ▶️ https://t.co/FdrpnYQvZr — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 17, 2021

18- ما المخاوف المتعلّقة بالطقس الحار؟

من المتوقّع أن يبلغ متوسط درجة الحرارة قرابة 90 درجة فهرنهايت، وقد تتخطى الرطوبة 55%، مما سيجعل ألعاب طوكيو على قدم المساواة مع بعض الأحداث الرياضية الأكثر سخونة على الإطلاق، ويتوقع الكثيرون أن تظلّ هذه الألعاب الأولمبية راسخة في التاريخ.

وستؤثر درجات الحرارة بشكل خاص على الذين يمارسون رياضات التحمل والذين يتنافسون في الهواء الطلق. وقد شكلت الأولمبية الدولية لجنة للتركيز على القضايا المتعلقة بحرارة الطقس في طوكيو، وكان منظمو الأولمبياد والعديد من الدول المتنافسة يستعدون لهذه الظروف منذ سنوات.

19- ما الذي تحتاج لمعرفته حول حضور الألعاب؟

سيكون من المستحيل تقريبًا على أي شخص على خلاف منظمي طوكيو 2020 حضور هذه الألعاب، لأن المسابقات لن تكون مفتوحة أمام المتفرجين أصحاب التذاكر، واعتبارا من يوليو/تموز، لا يزال معظم الزوار الأجانب ممنوعين من دخول البلاد. وكان المنظمون يتوقعون في البداية قدوم حوالي 10 ملايين زائر، علما بأن الرحلات الجوية والفنادق ليست رخيصة أبدا في اليابان.

20- أين ستقام الأولمبياد القادمة؟

ستستضيف بكين، التي سبق ونظمت دورة الألعاب الصيفية لعام 2008، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لسنة 2022، والتي تبدأ في 4 فبراير/شباط المقبل. وستقام دورة الألعاب الصيفية لعام 2024 في باريس، تليها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 في ميلانو وكورتينا دامبيزو بإيطاليا. وعام 2028، ستعود الألعاب الصيفية إلى لوس أنجلوس، موطن أولمبياد 1984.

ولم يختر منظمو الأولمبياد مضيفًا للألعاب الشتوية لعام 2030، ولن يتم الإعلان عن موقع 2030 حتى عام 2023. وفي الوقت نفسه، يرى المسؤولون الأولمبيون أستراليا كمضيف مفضل للألعاب الصيفية لعام 2032.