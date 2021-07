تتسلح قطر بـ15 لاعبا ولاعبة في 7 رياضات مختلفة في النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو/تموز الجاري وحتى الثامن من أغسطس/آب المقبل.

ويتطلع أبطال قطر للظهور بصورة مميزة والحضور على منصات التتويج خلال منافسات الدورة الأولمبية، وسط طموحات كبيرة وآمال معقودة على العديد من الأسماء اللامعة وأبرزها في ألعاب القوى التي تعد فرس الرهان بالنسبة للبعثة القطرية.

باقي يومان على انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لنقف جميعاً خلف نجوم #الأدعم وبصوت واحد#كلنا_الأدعم 🇶🇦

2️⃣

days to go for the kick off of the Tokyo 2020 Olympic Games. Lets all stand behind our Team! #WeAreTeamQatar 🇶🇦#StrongerTogether | #tokyo2020 | #Olympics pic.twitter.com/CktFJc4JW4 — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 21, 2021

وأعلنت اللجنة الأولمبية القطرية قائمة المشاركين في أولمبياد طوكيو، وهم في ألعاب القوى: معتز عيسى برشم، وعبد الرحمن صمبا، وأبو بكر حيدر حسن، وعبد الرحمن سعيد حسن، ومصعب آدم محمود، وأشرف الصيفي، وفيمي أوغوندوي، وفي الرماية محمد أحمد الرميحي، وفي رفع الأثقال فارس إبراهيم حسونة.

إضافة إلى فريق الكرة الطائرة الشاطئية، الذي يضم الثنائي شريف يونس سامبا وأحمد تيجان، وفي الجودو أيوب الإدريسي، وفي السباحة عبد العزيز العبيدلي، بجانب اللاعبتين بشاير المنوري في سباق 100 متر عدو، وتالا أبو جبارة التي تعد أول قطرية تشارك في منافسات التجديف في الألعاب الأولمبية.

وأطلقت اللجنة الأولمبية القطرية حملة ترويجية قبل سفر البعثة إلى طوكيو تحت شعار "كلنا الأدعم"، بهدف توحيد الجماهير من مختلف الفئات للوقوف خلف أبطال قطر وتشجيعهم في طوكيو.

اقل من شهر على بداية #أولمبياد_طوكيو_2020 ، ومستمرين في التدريبات الشاقة والتحضيرات. بإذن الله نعيد هاللحظات الجميلة 🙏🏽🇶🇦 #WeAreTeamQatar #كلنا_الأدعم pic.twitter.com/MFYDLPPccA — معتز برشم ♕Barshim (@mutazbarshim) July 4, 2021

برشم الرهان الأول

وبنظرة متعمقة على الرياضيين القطريين المشاركين في الأولمبياد نجد أن معتز عيسى برشم بطل الوثب العالي والملقب بالسهم الذهبي يتصدر قائمة أبرز الأسماء المرشحة للنجاح في طوكيو.

ويعد برشم (30 عاما)، وهو خريج أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي، صاحب ثاني أعلى وثبة في تاريخ منافسات الوثب العالي مسجلا 2.43 مترا، متأخرا بسنتيمترين فقط عن الكوبي خافيير سوتومايور صاحب الرقم القياسي العالمي الصامد منذ 28 عاما وصاحب الإنجاز القياسي بمحافظته على لقب بطل العالم في نسختين متتاليتين لأول مرة في تاريخ اللعبة.

ويسجل معتز برشم بطل العالم لألعاب القوى -صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 2012 والميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016- مشاركته الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية، عبر أولمبياد طوكيو 2020 طامحا لتحقيق الميدالية الذهبية.

ومن الأسماء المرشحة بقوة كذلك للتتويج العداء عبد الرحمن صامبا (25 عاما) المتخصص في سباق 400 متر حواجز.

ويعد صامبا أحد الأسماء اللامعة في ألعاب القوى القطرية والعالمية، فهو صاحب برونزية 400 متر حواجز في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في الدوحة.

وتأهل صامبا إلى أولمبياد طوكيو بعد أن فاز بسباق 400 متر حواجز الذي أقيم ضمن لقاء شنغهاي، الجولة الثانية من بطولة الدوري الماسي لألعاب القوى 2019، وفيها أحرز المركز الأول للسباق محققا أفضل رقم عالمي في تلك السنة بـ27.47 ثانية.

وفي بقية السباقات يشارك العداء أبو بكر حيدر (26 عاما) في سباق 800 متر بعدما كان أول لاعب في منتخب ألعاب القوى يضمن تأهله إلى أولمبياد طوكيو، حيث حل رابعا في سباق 800 متر بزمن بلغ دقيقة واحدة و44.82 ثانية بجولة الدوحة للدوري الماسي 2019.

وتعد هذه المشاركة الثانية لحيدر في الأولمبياد بعد ريو 2016.

سيمثلنا في أم الألعاب مجموعة مميزة 😍 كل التوفيق لنجوم #الأدعم 🇶🇦 لألعاب القوى في أولمبياد #طوكيو2020 A group of talented stars will be representing us in athletics 😍 Best of luck to Team Qatar’s athletics at the #Tokyo2020 Olympics#كلنا_الأدعم #WeAreTeamQatar pic.twitter.com/l9x1J8ooBE — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 8, 2021

وفي مسابقة ألف و500 متر، يشارك عبد الرحمن سعيد حسن (24 عاما) بعدما حجز بطاقة تأهله للأولمبياد بتسجيله 3 دقائق و34.24 ثانية وحصوله على المركز الثاني في بطولة تحدي "نيرثا" التأهيلي الذي أقيم بمدينة ملقة الإسبانية.

وفي سباق ألف و500 متر يشارك مصعب آدم الذي تأهل لأولمبياد طوكيو بزمن بلغ 3 دقائق و32.41 ثانية خلال السباق التأهيلي الذي أقيم بالتعاون بين الاتحاد القطري لألعاب القوى وأكاديمية أسباير للتفوق الرياضي.

وفي مسابقة رمي المطرقة يشارك أشرف الصيفي للمرة الثانية بعد حصوله على المركز السادس في أولمبياد ريو.

ويعد الصيفي حامل الرقم القياسي العالمي للناشئين في رمي المطرقة بمسافة 85.57 مترا، كما أحرز الصيفي الميدالية الفضية في بطولة آسيا لألعاب القوى عامي 2015 و2019، بينما حصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الآسيوية 2018.

وفي سباق السرعة، يعتبر العداء فيمي أوغوندي أحد أبرز الأسماء ضمن المنتخب القطري المشارك في منافسات ألعاب القوى بالأولمبياد، حيث تأهل من جولة الدوحة من الدوري الماسي في مايو/أيار الماضي، بعد نجاحه في انتزاع المركز الأول لسباق 100 متر، والتأهل مباشرة، حيث سجل زمنا قدره 10 ثوان.

وتشارك اللاعبة بشاير المنوري في سباق 100 متر لأول مرة رغم أن تخصصها منذ بداية مسيرتها في عام 2008 كان في الوثب الثلاثي والوثب الطويل.

حسونة أمل الأثقال

ويعد الرباع فارس إبراهيم حسونة أحد الأسماء المرشحة بقوة للحصول على ميدالية أولمبية في رفع الأثقال، وهناك آمال كبيرة معلقة عليه من اللجنة الأولمبية القطرية للوصول إلى منصة التتويج.

وهذه هي المشاركة الثانية لحسونة في دورة الألعاب الأولمبية بعد أولمبياد ريو 2016، حيث يلعب ضمن فئة 85 كجم.

وجاء تأهل حسونة للأولمبياد بعد حصوله على الميدالية الذهبية في وزن 96 كجم في بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال للرجال والسيدات بنسختها السادسة.

وفي منافسات السباحة يشارك السباح عبد العزيز حسن العبيدلي (19 عاما) في أولمبياد طوكيو. وينافس عبد العزيز ضمن مسابقة سباحة الصدر لمسافة 200 متر.

#TeamQatar beach volleyball stars, Ahmed Tijan and Cherif Younouse achieved a gold medal this year at the FIVB Beach Volleyball World Tour. #WeAreTeamQatar #Tokyo2020 @QatarVolleyball pic.twitter.com/SiFm8HK1Z2 — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 7, 2021

ويشارك المنتخب القطري الأول لكرة الطائرة الشاطئية، المكون من الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان، في الأولمبياد وجاء تأهله بعد احتلال قطر المركز الرابع في التصنيف العالمي برصيد 5520 نقطة.

وحقق الثنائي الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ المنتخب القطري في البطولات ذات تصنيف الأربع نجوم، وذلك في جولة جزيرة كانكون العالمية للكرة الطائرة الشاطئية 2021.

جانب من تدريبات نجم #الأدعم للكرة الطائرة الشاطئية شريف يونس وأحمد تيجان استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 pic.twitter.com/mr2BgrRPB6 — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 21, 2021

كما تأهلت أيضا لاعبة المنتخب القطري للتجديف تالا أبو جباره صاحبة الـ29 عاما إلى الأولمبياد بعد تسجيلها 8 دقائق و20 ثانية في سباق 2000 متر في بطولة آسيا التأهيلية، التي أقيمت في دولة الكويت، لتكون أول قطرية تشارك في منافسات التجديف بالألعاب الأولمبية.

ونالت تالا ذهبية النسخة الأولى من بطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربي للتجديف 2016 في الدوحة، وبرونزية البطولة العربية الـ12 للتجديف 2017 في تونس.

أما في منافسات الجودو، فتأهل أيوب الإدريسي صاحب الـ26 عاما في وزن 66 كجم بعد أن جمع 699 نقطة بفضل النتائج الجيدة التي حققها خلال عامي 2020 و2021 خاصة في البطولات الأخيرة.

وفي منافسات الرماية يشارك محمد الرميحي بحثا عن ظهور مشرف بعد مشاركته في العديد من البطولات العالمية والآسيوية، بالإضافة إلى مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية مرتين في أنشون وجاكرتا.

نجم #الأدعم 🇶🇦 للرماية محمد الرميحي، بطل آسيا في عدد من المناسبات والمركز السابع في بطولة العالم وحامل الرقم القياسي القطري في منافسات التراب. #كلنا_الأدعم @qatarshooting #طوكيو2020 pic.twitter.com/iSvPseYqvz — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 6, 2021

وضمن الرميحي تأهله إلى الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد حصوله على بطاقة التأهل في البطولة الآسيوية الـ14 للرماية التي أقيمت في الدوحة.