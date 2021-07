جرعات من الفطر وخصي الكلاب وأنظمة غذائية خاصة، كل شيء مباح عندما تكون النتيجة تحقيق الانتصارات، لأن دورات الألعاب الأولمبية القديمة منحت الشهرة والأفضلية لهؤلاء الفائزين.

ومن حيث الجوهر لم يتغير الكثير حتى هذا اليوم، ففي مملكة الرياضة الأولمبية يصر كثيرون على أن الفائز بالسباق هو تعبير عن أفضل البشر، وذلك ترجمة لمقولة "العقل السليم في الجسم السليم".

لكن كثيرا ما جانب الصواب هذه المقولة، والحقيقة أن الرياضيين سعوا إلى تحقيق المجد في الدورات ببذل كل ما في وسعهم حتى لو اعتمد بعضهم على وسائل غير مشروعة مثل تعاطي المنشطات.

وفي تصريحات لصحيفة "هيرالد تريبيون" (Herald Tribune) قبل سنوات، قال أولريش سين الأستاذ في علم الأثريات القديمة بجامعة فورتسبورغ الألمانية "كانت هناك أساطير حول رياضيين ربما يأكلون بقرة كاملة".

ودون اللجوء إلى الكرياتين أدرك الرياضيون القدماء أن النظام الغذائي الغني باللحوم يضاعف البناء العضلي والقوة.

وبعد نحو 2800 عام من أول دورة ألعاب قديمة تعرفنا عليها ما زالت الأمور كما هي في جوهرها، وما زالت إغراءات المجد والشهرة هائلة أمام الكثيرين.

وما زال معظم الرياضيين يرغبون في الشهرة والمجد لأن ذلك في جزء منه هو ما ينتظر منهم تحقيقه، وبالنسبة لكثيرين يكون التفوق الهائل مثل الإخفاق، لأن المطلوب منهم دوما هو أن يكونوا الأفضل.

وأصبحت المنشطات في رياضة المحترفين تعبيرا عن المجتمع المعاصر وفي ظل وجود صالات لياقة بدنية مليئة بالشبان الذين قد يتناولون أي مواد تضمن لهم بناء عضليا قويا، وبالتالي تضمن لهم النجاح على المستوى الاجتماعي.

وفي ظل الفوارق الكبيرة التي يصنعها المجتمع بين الفائز والخاسر صار الهدف لدى كل رياضي تحقيق الفوز بأي تكلفة رغم شعارات الرياضة التي تعبر دائما على المنافسة الشريفة.

وأصبح هذا الصراع بين الجبهتين أطول سباق على مدار التاريخ، فهو سباق بلا نهاية.

ظهرت أول حالة موثقة للمنشطات في عام 1886 عندما توفي دراج بريطاني في سباق باريس بوردو بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المنشطات.

وجاءت وفاة دراج بريطاني آخر هو تومي سيمبسون خلال مشاركته في سباق فرنسا الدولي (تور دو فرانس) الذي بثه التلفزيون في عام 1967، ليدفع اللجنة الأولمبية الدولية إلى إدراك ضرورة اتخاذ إجراءات إزاء هذه المشكلة.

وكان أولمبياد 1968 بالمكسيك هو أول دورة أولمبية تشهد تنفيذ اختبارات للكشف عن المنشطات، ومنذ ذلك الحين لم تهدأ الحرب بشأن المنشطات، حيث اختار البعض العمل على تحديث وتطوير هذه الطرق والمواد المنشطة والمحفزة للأداء، في حين يعمل آخرون على تطوير أنظمة الكشف عنها تمهيدا لإنزال العقوبة.

وفجر العداء الكندي بن جونسون أكبر فضيحة منشطات في تاريخ الدورات الأولمبية خلال أولمبياد سول عام 1988، حيث جاءت نتيجة اختبار الكشف عن المنشطات الذي خضع له إيجابية، فقد كان يتعاطى مادة "ستانوزولول" التي استخدمت قديما.

ويمكن مقارنة الفارق بين الأداء والأمان الناجم عن استخدام مادة "ستانوزولول" وما ينتج عن المواد المنشطة المستخدمة حاليا بالفارق بين عربة تجرها الخيول وسيارة بورش.

وشهدت مسيرة المنشطات ثورة في السنوات الماضية مع ظهور عقار "إرثروبويتين" (إيبو) ومشتقاته العديدة المتزايدة واستخدام هرمون النمو البشري "إتش جي إتش" (HGH) وفكرة "التنشيط الجيني".

وقبل سنوات قليلة بزغ نجم جديد على هذه الساحة وهو عقار تيتراهيدروجيسترينون "تي إتش جي" (THG) البنائي الذي صدم نجوم ألعاب القوى الأميركيين بقوة، حيث أشعل قضية معمل "بالكو" التي قضت على تاريخ العداءة الأميركية الشهيرة ماريون جونز التي كانت صاحبة أجمل ابتسامة في عالم سباقات العدو.

وتم تجريد جونز من الميداليات التي أحرزتها في أولمبياد سيدني عام 2000 بسبب المواد المنشطة التي تناولتها خلال هذه الدورة الأولمبية.

كما تعرضت لحالة من التهميش من قبل المجتمع في فترة ما بعد تجريدها من هذه الميداليات، وصارت تحاول تقليص مدة السجن قدر المستطاع.

وبعدها، تغيرت حياة جونز، حيث وقع عليها اختيار وزارة الخارجية الأميركية للسفر حول العالم والتأكيد على الشبان بأن يفكروا مرتين قبل استخدام مثل هذه الأشياء، وذلك في إطار برنامج خاص لمكافحة المنشطات يحمل عنوان "احصل على راحة".

ورغم ذلك لا تحصل المنشطات على أي راحة أو هدنة، حيث تنطلق بنفس سرعة انطلاق الرياضة، وربما أسرع أحيانا.

ويتزايد عدد اختبارات الكشف عن المنشطات في الدورات الأولمبية من دورة لأخرى، وتتضمن الاختبارات التي تجرى خارج نطاق الدورة الأولمبية، خاصة في المعسكرات التدريبية التي تسبق الدورة.

ورغم ذلك يظل السؤال: هل تتعلق هذه القضية بكمية الاختبارات أم أن هذا الرقم يخفي قصورا في الجودة ويخفي ثقوبا سوداء في نظام الكشف عن المنشطات؟

وقبل نحو عقدين تفجرت فضيحة جديدة ضخمة لتعاطي المنشطات في آخر أيام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2002 بمدينة سولت ليك عندما اكتشف تعاطي المتزلج الإسباني يوهان موهليج المولود في ألمانيا مادة داربيوتين المنشطة، وهي نسخة متطورة من عقار "إيبو"، والتي اعتقد كثير من الرياضيين -ومنهم موهليج- أنهم يستطيعون استخدامها دون أن تكشفها الاختبارات.

وقبل 17 عاما اكتشفت فضيحة أخرى لتعاطي المنشطات كان بطلاها العداء اليوناني كوستاس كينتيريس ومواطنته العداءة إيكاتريني ثانو، وذلك قبل بداية فعاليات أولمبياد أثينا 2004 مباشرة.

