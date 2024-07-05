شاهد.. إغارة من نقطة الصفر لسرايا القدس على قوة إسرائيلية داخل منزل بالشجاعية

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو يوثق عملية عسكرية نفذتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأظهر الفيديو عناصر السرايا وهم يراقبون تحركات الجنود الإسرائيليين عبر كاميرات في منزل بأحد محاور التقدم بحي الشجاعية، ثم دخول الجنود إلى المنزل حيث كانت عناصر السرايا متخفية، لتقوم بالاشتباك المباشر معهم من المسافة صفر باستخدام الأسلحة والقنابل.

كما أظهر الفيديو أصوات الاشتباك وصراخ الجنود المصابين، ومشاهد لآثار الدماء والرصاص على جدران المنزل بعد العملية.

وتأتي هذه العملية في سياق المواجهات المستمرة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مظهرة قدرة الفصائل الفلسطينية على تنفيذ عمليات نوعية متقدمة ضد جنود الاحتلال.