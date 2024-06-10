طبيب نرويجي: الكوادر الطبية في قطاع غزة تقوم بأعمال أسطورية

أشاد الدكتور محمد أبو عرب، عضو الفريق الطبي النرويجي، بـ"العمل البطولي" للكوادر الطبية في غزة رغم النقص الحاد في الأدوية والمعدات.

ووصف -في لقاء له مع الجزيرة- صمود الكوادر الطبية في قطاع غزة بـ"الأسطوري" في مواجهة الحرب والحصار والتجويع المفروض على القطاع من قبل الاحتلال.

وأوضح أبو عرب -الذي أنهى مؤخرا زيارة للقطاع ضمن وفد طبي نرويجي- أن المستشفيات في غزة تستقبل أعدادا تفوق طاقتها الاستيعابية بـ3 أو 4 أضعاف، وأن الكوادر الطبية تعمل ليل نهار دون كلل رغم الظروف الصعبة، مشيرا إلى مواقف أسطورية حيث يضطر بعض الأطباء لدفن أبنائهم ثم العودة للعمل في اليوم التالي.

وناشد المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع، محذرا من وضع صحي كارثي ومأساوي.

وأوضح أن دخول الوفود الطبية إلى القطاع يواجه بعوائق كثيرة عبر معبر كرم أبو سالم -حسبما وصله من مسؤول بمنظمة الصحة العالمية- وطالب بفتح معبر رفح لإدخال الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية لإنقاذ حياة مزيد من الجرحى الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت مؤخرا أن مستشفى شهداء الأقصى، الذي يعمل بمولد كهربائي واحد فقط، يقدم خدماته لمليون شخص.

وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 490 من الكوادر الطبية، واعتقلت حوالي 310 آخرين، كما دمرت أكثر من 130 سيارة إسعاف بالقصف المباشر.