بالفيديو.. الجزيرة نت ترصد أجواء الاعتكاف بالمسجد الأقصى

القدس المحتلة- تشهد ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة إقبالا متزايدا على الاعتكاف، وتتوزع خيام المعتكفين في ساحاته وفي كل منها معتكف فرغ نفسه للعبادة.

وفي السنوات الأخيرة تزايد توجه شباب القدس والداخل الفلسطيني للاعتكاف، وبعدد أقل من الضفة الغربية نظرا للقيود الإسرائيلية.

يتحدث الشاب لبيب عودة، وهو طالب طب في إحدى الجامعات الأردنية، للجزيرة نت عن تجربته في الاعتكاف بالمسجد للعام الخامس على التوالي، مضيفا أنه كل عام يزدادا ارتباطا بالمسجد عن العام الذي سبقه رغم إجراءات الاحتلال.

يقول عودة إن أجواء الاعتكاف بالأقصى ذات طعم خاص، مشيرا إلى أنه إضافة للعبادات هناك جلسات شبابية طوال ليالي الاعتكاف.