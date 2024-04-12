سرايا القدس تسقط مسيّرة إسرائيلية من نوع "درون" بمدينة خان يونس

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها لإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "درون" في محاور التقدم بمدينة خان يونس ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأظهرت المشاهد رصد هذه الطائرة وهي تحلق في سماء القطاع، ثم لقطات لها وهي في يد أحد مقاتلي السرايا يتفحصها.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، بثت سرايا القدس مشاهد من قصف مقاتليها بقذائف الهاون تجمعات وآليات جيش الاحتلال، في محاور التقدم بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.