قاعدة زيكيم العسكرية أبرز أهداف طوفان الأقصى.. ماذا تعرف عنها؟

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها استهدفت غواصَيْن يشتبه أنهما انطلقا من شواطئ شمال قطاع غزة، وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية التي أضافت أن الجيش يخشى أن تكون وجهتهما قاعدة زيكيم العسكرية.

وتعد القاعدة المقامة على شواطئ عسقلان من أبرز القواعد العسكرية الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، وشكلت أبرز أهداف عملية طوفان الأقصى، حينما نفذت قوة بحرية تابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنزالا بحريا بالزوارق المطاطية على شواطئ زيكيم.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تعرضت زيكيم إلى هجوم ثان أسندت فيه المجموعة المهاجمة بحرا بالقوارب بمجموعة برية من كتائب القسام، وتوغل المقاومون ما بين 3 و4 كيلومترات داخل القاعدة واشتبكوا مع جنود الاحتلال.

يذكر أن القاعدة سبق أن تعرضت لهجمات خلال حرب عام 2014، حينما وصلت مجموعة من كتائب القسام للقاعدة واشتبكت مع حاميتها ثم وصلت مجموعة أخرى من المقاومين ليتوسع الهجوم وتوقع المقاومة عددا من القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين في القاعدة.