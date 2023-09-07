دراسة تكشف زيادة الإصابة بالسرطان عالميا بين من تقل أعمارهم عن 50 عاما

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع عدد المصابين حول العالم بالسرطان ممن هم دون سن الـ50 خلال العقود الثلاثة الماضية، ولا تزال أسباب هذه الزيادة غير معروفة تماما.

ففي دراسة وصفت بالأكبر من نوعها وشملت تحليل معدلات 29 نوعا مختلفا من السرطان في أكثر من 200 دولة، نبه خبراء إلى زيادة حالات تشخيص الإصابة بالسرطان بين من تقل أعمارهم عن 50 عاما في جميع أنحاء العالم بنسبة 80% تقريبا، وتراوحت الإصابات ما بين مليون و82 ألفا و3 ملايين و26 ألفا ما بين تسعينيات القرن الماضي و2019.

وتوفي أكثر من مليون شخص تحت سن الـ50 بسبب السرطان عام 2019 بزيادة نسبتها 28% مقارنة بعام 1990، حسب ما ذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "بي إم جي أونكولوجي" البريطانية.

وكانت أخطر أنواع السرطانات هي تلك التي تصيب الثدي والقصبة الهوائية والرئة والأمعاء والمعدة، لكن السرطانات التي تنمو بشكل أسرع هي تلك التي تصيب البلعوم والبروستات.

في المقابل، انخفض معدل الإصابة بسرطان الكبد بنحو 3% سنويا، وكشفت الدراسة أنه كلما تطورت الدولة، ارتفع معدل الإصابة بالسرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما. وقد يشير ذلك إلى أن البلدان الأكثر ثراء والتي تتمتع بأنظمة صحية أفضل تكتشف السرطان في وقت مبكر.

وأضاف الباحثون أن سبب ازدياد الإصابة بالسرطان في سن مبكرة لا يزال غير واضح، لكن النظام الغذائي السيئ، والتدخين واستهلاك الكحول، والعوامل الوراثية، والخمول البدني، والبدانة، كلها عوامل قد تسهم أيضا في هذا الاتجاه، بحسب الدراسة.