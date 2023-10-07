ما أبرز ما صدم إسرائيل في "طوفان الأقصى"؟

يشكل عنصر المباغتة الذي اعتمدته المقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى" أكثر العناصر صدمة ومفاجئة لإسرائيل، التي كانت منشغلة بأعيادها وفي مواصلة انتهاكاتها للمسجد الأقصى، ومدن بالضفة.

كما أصابت صور القتلى والأسرى من الجنود الإسرائيليين على يد المقاومين الفلسطينيين إسرائيل في مقتل، وحطمت الصورة التي طالما استماتت برسمها أمام العالم، وهي أنها القوة التي لا تُقهر.