أطفال غزة.. براءة سرقتها الحرب الإسرائيلية

يتعرض الأطفال في قطاع غزة لمعاناة شديدة جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، حيث استشهد وجرح الكثير منهم بسبب القصف العنيف الذي يستهدف المنازل والمدارس والمستشفيات.

وتزيد مأساة الأطفال في غزة في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق وسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضدهم، إذ قطع عنهم الكهرباء والمياه والغذاء.

وخلف القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف أنحاء قطاع غزة أكثر من 2800 شهيد، 64% منهم أطفال ونساء.