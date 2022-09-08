رابونزيل شخصية خيالية مشهورة في الروايات والرسوم المتحركة لفتاة جميلة تتمتع بشعر طويل متدفق، إلا أن متلازمة "رابونزيل" أمر آخر تماما، وهي ليست حالة جميلة كما يشير الاسم.

اضطراب قهري نادر مميت

متلازمة رابونزيل هي حالة نفسية نادرة يأكل فيها المصاب شعره، وقد تهدد حياة الإنسان في نهاية المطاف، إذ يتسبب السلوك الناجم عن الحالة النفسية في تكوين كرة ضخمة من الشعر في المعدة بشكل يؤثر على سلامة الجسم وكفاءة عمل الأعضاء الداخلية.

ترتبط هذه المتلازمة باضطراب نتف الشعر، المعروف علميا أيضا باسم متلازمة نتف الشعر (Trichotillomania).

وتوضح أستاذة الطب النفسي والسلوك كاثرين فيليبس أن هذه الحالة تؤثر بشكل أساسي على الفتيات اللاتي يبلغن أكثر من 12 عاما.

وينتهي الأمر بحوالي ما بين 10% إلى 20% من المصابين بها بأكل شعورهم بعد نتفه، وهذه الحالة قد تكون مضاعفاتها الطبية مميتة.

فبمرور الوقت، يمكن أن تتسبب كرة الشعر في إتلاف الجسم بشكل خطير عن طريق التسبب في تقرحات أو انسدادات مميتة للقناة المعوية، لأن الشعر غير قابل للتحلل البيولوجي.

تاريخ المتلازمة وتداعياتها الصحية

وسميت هذه المتلازمة باسم فتاة ذات خصلات شعر طويلة في حكاية خيالية كتبها الأخوان غريم عام 1812.

وأبلغ عن متلازمة رابونزيل لأول مرة في الوثائق والأدبيات الطبية عام 1968، حيث سُميت بهذا الاسم لأن طول الشعر وعدم شيوع الحالة كانا من سمات كل من بطلة القصة الخيالية والحالات السريرية الموصوفة في التقرير الذي نشره الأطباء الذين شهدوا الحالة.

وهناك عدة أشكال مختلفة لعرض هذه المتلازمة، فهي تنطوي على وجود "بازهر" (كتلة مكونة من الشعر والعصارات الهضمية) لها شكل معدي مع ذيل طويل، بسبب تشكُّلها داخل الجهاز الهضمي.

وكان العامل المسؤول عن هذه المتلازمة هو الاضطراب القهري لدى المرضى بنتف شعرهم وابتلاعه، وهي الاضطرابات التي تصيب الفتيات الصغيرات اللاتي يعانين من اضطرابات نفسية أخرى، مثل الاكتئاب والقلق الحاد والوسواس القهري وغيرها.

ويندرج هذا الاضطراب ضمن السلوكيات الجسدية المتكررة، مثل عضّ الشفاه وقضم الأظافر. ومع ذلك، لا أحد يعرف حقا ما الذي يسبب متلازمة رابونزيل بالضبط؟

ويقول الخبراء -وفقاً لموقع "هيلث لاين" (Healthline) للصحة والطب- إن المرضى لا يدركون حتى أنهم يأكلون شعرهم.

كما أن المصابين بالمتلازمة دائما ما يغرقون في شعور بالخجل والصمت، ويمارسون تلك العادة من باب تهدئة النفس مثل الذين يهزون أرجلهم لتحسين شعورهم.

ولهذا السبب، يمكن أن يستمر المرض سنوات طويلة إلى حين تفشي المضاعفات الصحية للمشكلة.

الأعراض الأخرى لمتلازمة رابونزيل

تحدث الأعراض عادة بسبب الانسداد أو المشاكل الصحية ذات الصلة، ويمكن أن تشمل المعاناة من الأعراض التالية، بحسب موقع "ويب إم دي" (WebMD) للمعلومات الطبية:

آلام المعدة.

الانتفاخ المستمر.

الشعور بالشبع.

فقدان الوزن.

الغثيان والقيء.

انخفاض الوزن والخوف الشديد من زيادة الوزن (فقدان الشهية العصبي).

التقيؤ بعد الوجبات.

الشعور بألم أو انزعاج تحت القفص الصدري.

تساقط الشعر غير المفهوم من الرأس والحاجبين والرموش.

رائحة الفم الكريهة.

ووجد الباحثون أن العديد من المصابين بمتلازمة رابونزيل قد تعرضوا للإساءة أو الإهمال في مرحلة الطفولة.

كذلك من المرجح أن يعاني المصاب من حالات صحية عقلية أخرى في نفس الوقت، مثل:

الاضطرابات العقلية.

الفصام واضطراب ما بعد الصدمة.

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

الاكتئاب وفقدان الشهية العصبي.

اضطراب الوسواس القهري.

الصدمة النفسية نتيجة الحزن بعد فقدان أحد المقربين.

خيارات علاج متلازمة رابونزيل

غالبًا ما تشخص متلازمة رابونزيل عندما تصبح كرة الشعر كبيرة جدًا، وتبدأ في التسبب بالأعراض السالف ذكرها.

حينها، قد يحاول الطبيب إزالة الشعر بالتنظير الداخلي من خلال الفم، ولكن إذا كانت كرة الشعر كبيرة جدًا فقد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

جراحات البطن

هي نوع من الجراحة يقوم فيها الجراح بعمل قطع في البطن لفتح وفحص تجويف المعدة واستخراج كرة الشعر يدويا. وفي بعض الحالات، قد تشمل المضاعفات العدوى وتندب الأنسجة حول الجرح، لكنها قابلة للسيطرة.

منظار البطن

هذا إجراء بديل لجراحة البطن، وفيه يقوم الجراح بعمل قطع أصغر بحجم ثقب في البطن لإزالة كرة الشعر، وغالباً ما يكون التعافي منه أقصر بكثير عن الطريقة السابقة.

العلاج النفسي

قد يساعد العلاج السلوكي المعرفي أو غيره من أشكال التقييم النفسي في تحديد ومعالجة مشاكل الصحة العقلية والنفسية التي قد تسبب أكل الشعر، وقد يشمل هذا أيضا تقديم المشورة لوالدي المصاب.