منها اللبلاب وصبار الألوفيرا.. نباتات تساعد في تنقية هواء بيتك وتحسين صحتك النفسية

يميل كثير من الأشخاص، بخاصة النساء، إلى تزيين البيوت بالنباتات المنزلية، غير أن وظيفة بعض النباتات الداخلية تتجاوز الزينة، إذ تسهم بعض الأنواع في تنقية هواء الغرف وترطيبها.

وتبعا للنوع والحجم، يمكن للنباتات الخضراء تصفية كميات كبيرة من الملوثات، ومن ثم تحسين المناخ الداخلي بشكل واضح.

النباتات بديلا لأجهزة تنقية الهواء الكهربائية

أجرت وكالة "ناسا" دراسة أكدت أن زراعة بعض النباتات داخل المنزل قد تكون بديلًا رائعًا لأجهزة تنقية الهواء الكهربائية الباهظة الثمن، ومن ثم الحصول على منزل مملوء بالهواء الطبيعي المنعش، فضلا عن تحسين المزاج والصحة النفسية.

ويمكن أن تكون العديد من النباتات المنزلية فعالة في إزالة السموم مثل الفورمالديهايد والبنزين وثلاثي كلورو الإيثان وغيرها من الهواء، والتي يمكن أن توجد في الدهانات والسجائر والسجاد.

أفضل النباتات المنزلية لتنقية الهواء

اللبلاب

اللبلاب أو نبتة العنكبوت نبتة مثالية، صالحة لمحبّي الحيوانات الأليفة، إذ تقلل من روائحها كما تمتص الغاز الناتج من استخدام مستحضرات التنظيف.

وتفضل الظل الجزئي، أي لا يجوز أن تكون في الشمس الحارقة ولا في الظل المظلم. أوراقها الخضراء مزينة بحافة بيضاء، تجعلها مزخرفة بشكل خاص، وتقوم أيضا بتصفية الملوثات مثل الفورمالديهايد والزيلين من الهواء.

صبار الألوفيرا

يعرف صبار الألوفيرا بفوائده للجسم، كما يتمتع هذا النبات الدائم الخضرة بخصائص لتنقية الهواء، إذ ينتج الأكسجين على مدار 24 ساعة في اليوم، بما في ذلك في الليل، ومن ثم فهو مناسب بشكل خاص لغرفة النوم.

شجرة التنين

نبات منزلي يسهل العناية به، وقد يصل ارتفاع شجرة التنين إلى 2.5 متر، وتعدّ مناسبة جدا لتنقية الهواء، لأنها يمكن أن ترشح الملوثات مثل البنزين والفورمالديهايد والتولوين وثلاثي كلورو إيثيلين، لكنها أقل ملاءمة للأسر التي لديها أطفال أو حيوانات أليفة، لأن الأوراق يمكن أن تكون سامة، حسب ما نشره موقع "هاوس أوند غارتن بروفي" الألماني.

زنبق السلام

وفقًا لما نشره موقع "شتيرن" الألماني، يعدّ زنبق السلام أحد أفضل نباتات تنقية الهواء، حيث يزيل الغازات السامة مثل البنزين والفورمالديهايد وأول أكسيد الكربون من الهواء. فضلا عن ذلك، فهو نبات جميل المظهر أيضا، ويحمل أوراقا خضراء داكنة لامعة وأزهارا بيضاء جميلة.