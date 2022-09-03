ترتفع أسعار المنتجات الغذائية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ويتجه بعض البائعين إلى غش المنتجات الغذائية، أو نبحث نحن عن منتجات أرخص ظنا منا أنها آمنة.

عرّفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA) غش المنتجات الغذائية باستبدال مكون ذي قيمة بآخر أو إضافة مادة لجعل المنتج النهائي يبدو أفضل، كما شددت على خطورة الألوان الصناعية التي تحتوي على الرصاص، وأدرجت التسمم باعتباره أكثر أعراض تناول الأغذية المغشوشة وردود الفعل التحسسية لمكون خفي مضاف وقد يصل الأمر حتى الوفاة.

لذلك نوضح أسهل طرق لتتمكني من الكشف على المواد الغذائية التي تشترينها لأسرتك.

اليود لكشف الزبد والحليب والعسل

حذرت دراسة منشورة في مجلة علوم الأغذية والزراعة من إمكانية غش الحليب ومنتجات الألبان بإضافة مصل اللبن والنشاء والدهون النباتية والماء والسمن والنكهة، كما أشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية في "دليل أساليب الغش التجاري وطرق كشفها" إلى طرق غش الألبان بالألوان الصناعية الصفراء لمنحه لون اللبن البقري، وكيفية كشفها.

ويمكن كشف ذلك بعدة طرق:

غلي كمية من الحليب مع قطعة من الصوف الأبيض وملاحظة اكتسابها اللون الأصفر. رج الحليب في زجاجة وسيخلف الحليب النقي طبقة رغوة رقيقة، أما المخلوط بالمبيضات فستعلوه رغوة كثيفة. للكشف عن وجود نشاء تضاف 3 قطرات من اليود التجاري ومراقبة إذا ما تحول الحليب إلى اللون الأزرق، وهذا يؤكد غش الحليب بالنشاء.

ويمكن تطبيق التجربة نفسها لكشف الزبدة المغشوشة أيضا بغمر نصف ملعقة صغيرة من الزبدة في كوب ماء وإضافة 3 قطرات من اليود.

ورغم استحالة فحص العسل الأبيض المغشوش بالسكروز بغير الطرق المخبرية فإنه لا يزال يمكننا الكشف عن غشه بالنشا عن طريق إضافة قطرة يود إلى ملعقة عسل مخففة بالماء.

الشاي والقهوة والسكر

اكتشفي القهوة المغشوشة بملء كوب بالماء ووضع نصف ملعقة من بن القهوة على سطح الماء، يجب أن يبقى المسحوق طافيا، أما إذا سقط بعض منه وتلون الماء فذلك بسبب الهندباء المضافة أو الألوان.

ويمكن كشف الشاي المغشوش بقطران الفحم عن طريق وضع القليل على ورق فلتر ثم رشه بالماء وغسل الفلتر من الشاي والتدقيق في الفلتر تحت إضاءة جيدة للبحث عن تلطيخ القطران.

وتحققي من السكر بإضافة ملعقة إلى كوب ماء وقلبها جيدا، لن تظهر رائحة للسكر الجيد، لكن ستظهر رائحة البول أو الأمونيا أو المعدن في السكر المغشوش.

تأكدي من عدم غش السكر البودرة بالنشا عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من السكر البودرة إلى كوب ماء، وستقل درجة حلاوة السكر بالتأكيد إذا كان مغشوشا، كما سيعلق لون أبيض بالماء.

اختبار الحبوب والبقوليات

يجب التحقق من سلامة ونظافة البذور واكتمال نضجها وعدم خلط الحبوب الكبيرة مع الصغيرة أو وجود أحجار صغيرة.

تأكدي من شكل الحبوب عند شرائها للمرة الأولى، وانتبهي لمحاولات بعض البائعين عرض فول العلف أو العادي كفول تدميس أو صبغ العدس العادي وبيعه كعدس إسناوي برتقالي اللون، وفي الحالة الأخيرة افركي البذرة بين أصابعك وتحققي من أي لون عالق أو ضعي بضع حبات في كوب ماء وتأكدي من نقائه.

فحص التوابل

ونشرت هيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية "إف إس إس إيه آي" (FSSAI) تحذيرات من المنتجات المغشوشة، وأوضحت طرق الكشف على التوابل، وذلك بغرس قطعة قطن في التوابل المطحونة ثم نفض ما علق بها من التوابل، ولاحظي تغير لون نسيج القطن إذا علقت به الصبغة الصناعية.

يمكن فحص الفلفل الأسود مطحونا وسليما، افركي مسحوق الفلفل الأسود بين أصابعك وستجدينه مسحوقا خشنا، ويغشه بعض الباعة بإضافة التوت الذي يتفتت بنعومة عند فركه.

أما الفلفل الأسود السليم فتضاف إليه حبوب البابايا وتظهر عند إضافة ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود إلى كوب ماء عندها سيسقط الفلفل الأسود السليم للقاع ويطفو المغشوش على السطح.

طبقي التجربة الأخيرة مع حبات القرنفل، فإذا استقرت حباته على سطح الماء كان مغشوشا، ويمكن استخلاص الزيت المتطاير منه عن طريق التقطير.

الانتباه للأجبان

يكون الجبن أبيض أو مصفرا إذا صنع من لبن بقري وله قوام طري متماسك، ويظهر أملس لامعا غير إسفنجي عند تقطيعه، ولا تظهر عليه علامات الانتفاخ والفجوات أو رائحة حامضية.

تجنبي شراء الجبن الرومي الذي لا ترين قالبه قبل التقطيع، وتأكدي من أن القشرة الخارجية للقالب جافة وصلبة وملساء ومدون عليها تاريخ الصنع والمكونات على الأقل.

زيت الزيتون المغشوش

لا يمكن الحكم على جودة زيت الزيتون من لونه لتأثره بعدة عوامل، أهمها مراحل نضج الزيتون وطريقة استخلاص الزيت، ولا يمكن للمستهلك اكتشاف الزيت المغشوش إلا من خلال الشم والتذوق، فتتميز أفضل أنواع زيت الزيتون بنكهة التفاح أو نكهة مستحبة على أقل تقدير.

وتقل جودة الزيت كلما ظهرت فيه نكهات وروائح تتفاوت بين المرارة ورائحة الأعشاب والطعم الصابوني أو المعدني أو المحروق أو المتزنخ أو المتعفن أو الترابي وحتى طعم الخيار الناتج عن سوء تخزينه لزمن طويل.

المأكولات البحرية المجمدة

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA) من غش المأكولات البحرية بإضافة الماء إليها لزيادة وزنها بعد تجمدها.

ونبهت إلى ضرورة تجنب المجمدات وإن بدت رخيصة، أو فحصها أولا بمحاولة نزع القشور عنها بظفرك، فإذا انخلعت القشور بسهولة فلا تشتريها، وانتبهي أيضا إلى تضليل البائعين لك باستبدال الأسماك الرخيصة بأنواع أغلى ثمنا، كبيع السلمون المرقط أو السلمون المربى في المزرعة على أنه سلمون بري، فالسلمون البري المصطاد يكون بذيل متشعب ولا يمتد خط فمه الجانبي إلى أبعد من حواف عينيه.