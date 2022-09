"أفضل البقاء في المنزل".. صحفية أميركية من أصول فلسطينية تروي معاناتها مع الإسلاموفوبيا بألمانيا

ألمانيا- تصاعدت، الآونة الأخيرة، موجة العنصرية والإسلاموفوبيا ضد الأصوات ذات الأصول العربية بالمجتمعات الأوروبية والغربية بشكل عام.

واحدة من تلك الأصوات كانت الصحفية الأميركية من أصل فلسطيني هبة جمال، والتي لجأت إلى حسابها عبر تويتر من أجل سرد قصتها وما تعرضت له من مضايقات عنصرية أثناء فترة وجودها في ألمانيا.

ووفقا لمعلوماتها الشخصية عبر تويتر، فإنها وُلدت في ولاية نيويورك الأميركية قبل أن تنتقل إلى العيش في ألمانيا خلال العامين الماضيين، وعملت في عدد من المؤسسات الصحفية الناطقة بالإنجليزية.

وبالتواصل مع هبة لمعرفة المزيد عن قصتها، أكدت أن الإسلاموفوبيا جريمة لا يعترف بها القانون في ألمانيا، متمنية أن يتخذ هذا البلد الأوروبي خطوات فعلية لمعالجة الكراهية ضد المسلمين.

وقالت هبة في سلسلة تغريدات عبر تويتر "لا أعتقد أنه يمكنني مغادرة المنزل وحدي بدون زوجي أو على الأقل أحد أفراد الأسرة معي" وأضافت "كل مرة أكون فيها وحدي يأخذ شخص ألماني ما على عاتقه مهمة إخباري بأني غير مرحب بي هنا".

وأوضحت أن العيش في ألمانيا كامرأة مسلمة يعني بالنسبة لها أنه يجب أن تفقد استقلاليتها وكيانها الشخصي بالبقاء في المنزل، بدلا من أن تعرض نفسها للإهانة مرارا وتكرارا عند مغادرته.

وقالت إنه بعد عامين من الوجود في ألمانيا "هذا البلد فظيع حقا. يمكنني سرد عدد من الوقائع التي حدثت لي والمشابهة لبعضها البعض، وعندما أكون مع ابني أيضا. لكنها لا تحدث أبدا عندما أكون مع زوجي، لا أحد يجرؤ على قول أي شيء".

Living in Germany as a Muslim woman means I have to forfeit my independence for my safety. I rather stay at home than risk being humiliated time and time again.

