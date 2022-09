كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة دورهام البريطانية، معلومات مثيرة حول تفاعل الأجنة في الرحم مع ما تأكله أمهاتهم، إذ يبتسمون عند تناول الأم الجزر، بينما يظهرون وجوها باكية أو عابسة عند تناول نبات "الكال" (Kale)، وهو أحد أنواع الخضروات الورقية.

ورصدت الدراسة تفاعل الأجنة مع نكهات من الأطعمة التي تناولتها أمهاتهم، وقدم الباحثون أدلة جديدة على أن الأطفال يتفاعلون بشكل مختلف مع الروائح والطعوم المميزة أثناء وجودهم في الرحم، من خلال تسجيل تعابير وجوههم بالموجات فوق الصوتية الرباعية الأبعاد.

وأجريت الدراسة على 100 امرأة بريطانية حامل في الأسابيع ما بين 32 و36، وتتراوح أعمارهن بين 18 و40 عاما.

وقبل بداية التجربة، طُلب من المشاركات عدم تناول أي طعام أو شراب له نكهة قبل ساعة واحدة من الفحص، كما أن الأمهات لم يأكلن أو يشربن أي شيء يحتوي على الجزر أو الكال في يوم الفحص، للتأكد من عدم تأثيرها على النتائج.

وأعطى الباحثون لكل أم من الأمهات الحوامل قرصا واحدا يحتوي على ما يقرب من 400 مليغرام من مسحوق الجزر أو الخضراوات الورقية.

وأوضحت البروفيسورة نادجا ريسلاند المؤلفة المشاركة في الدراسة لشبكة "إن بي سي" (NBC) سبب اختيار الفريق لمسحوق الكال في التجربة، وذلك "لضمان الحفاظ على النكهات من التخفيف أثناء الهضم، كما أن العديد من الحوامل لم يستطعن تحمل مذاق عصير الكال".

So here it is. The first direct evidence that the human fetus shows facial responses to flavours from maternal diet. Can you guess which fetus’s mum had kale, and which had carrot? @AstonPsychology @AstonPeach @Aston_IHN link to study in comments. pic.twitter.com/sieGX9vpP8

— Prof. Jackie Blissett (@profblissett) September 22, 2022