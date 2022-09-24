عادت للدراسة بعد 17 عاما.. شاهد- عراقية تنتصر على إعاقتها وتصبح أستاذة جامعية

كان الحظ بأحسن أحواله مع العراقية سندس علي (52 عاما)، وكانت الأولى في دراستها، إلى أن جعلتها طلقة طائشة مقعدة تماما في عام 1985 وقطعت نخاعها الشوكي، وأصيبت بشلل تام في أطرافها السفلى، فانقطعت عن الدراسة، لكنّها عادت إليها بعد 17 عاما من خلال الامتحانات الخارجية عام 2003 لمرحلة الثالث الثانوي، فكانت الأولى على دفعتها.

ولم تقف عند هذا الحدّ فحسب، بل قدّمت للامتحانات الخارجية أيضا لمرحلة الثانوية العامة 2007، فحصلت على معدل 99%، وهذا ما أهّلها للدخول في كلية القانون بجامعة صلاح الدين في أربيل، فتخرجت فيها بامتياز، وعُيّنت مُعيدة في كليتها، وحصلت على الماجستير عام 2015، وتوسع طموحها أكثر للدكتوراه وتم قبولها فيها عام 2020 بعد اجتيازها الامتحان التنافسي، والآن هي تكتب أطروحتها.

بالإرادة والاعتماد على النفس وعدم الاستسلام، استطاعت سندس علي أن تواجه تنمر مجتمعها منها لأنها مقعدة، لكن إيمانها بنفسها جعلها تتعلم الحياكة لتؤمّن لنفسها لقمة العيش وهي بجسد ثلثه مُعطّل لإكمال دراستها والاستمرار في الحياة رغم قساوتها.