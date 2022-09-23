متلازمة الزوج البائس.. لماذا يكمن العلاج في تفهم النساء؟

هل تتساءلين لماذا زوجي بائس طوال الوقت أو غاضب أو مكتئب، الآونة الأخيرة؟ لقد أصبح مزاجيا وبعيدا ويصعب التواصل معه عاطفيا. لا تقلقي فربما لا يتعلق الأمر بك، فقد يكون السبب هو المعاناة من "متلازمة الزوج البائس" (Irritable Male Syndrome) والمعروفة أيضا باسم متلازمة الزوج العصبي (IMS).

وفقا لموقع "هيلث لاين" (Healthline) فإن متلازمة "الزوج البائس" تشبه ما تمر به المرأة عندما تكون فترة الحيض أو الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث، مما يتسبب في أن يمر الرجال بتغيرات جسدية وعقلية شديدة، والتي تعتمد إلى حد ما على مستويات الهرمونات لديهم أيضا.

نحن عادة لا نربط تقلبات مزاج الرجال بالهرمونات، لأننا نعتقد بأنه شيء خاص بالنساء، لكن الحقيقة أن الرجال يمرون بالأمر أيضا. ويعاني كل رجل تقريبا من هذه المتلازمة بدءا من أواخر الأربعينيات وتزداد حدتها مع التقدم في العمر.

يمكن لمتلازمة "الزوج البائس" أن تؤثر سلبا على العلاقة الزوجية، فيصبح كلا الزوجين غير سعيد.

ما متلازمة "الزوج البائس"؟ وأسبابها؟

وفقا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية الأميركي (NCBI) فإن "متلازمة الذكور العصبية حالة سلوكية من العصبية والتهيج والخمول والاكتئاب، تحدث لدى الذكور بعد نقص في هرمون التستوستيرون وهي بالأساس حالة تسبب زيادة مستويات التوتر بالإضافة لبعض التغيرات الهرمونية والكيميائية الحيوية لدى الرجل".

وتشمل الأعراض الرئيسية لهذه المتلازمة فرط الحساسية والقلق والإحباط والغضب. وتؤدي إلى صعوبة في التركيز ومشاكل النوم وانخفاض الطاقة والرغبة، وصعوبة في فقدان الوزن.

وذكر موقع "سيلف ديفلوبمنت جيورني" (Selfdevelopmentjourney) 3 أسباب لعدم سعادة الزوج:

التقلبات الهرمونية، حيث يمكن ربط ذلك بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجل مع تقدمه في السن.

حيث يمكن ربط ذلك بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجل مع تقدمه في السن. مستويات عالية من التوتر، يمكن أن تؤدي وظيفة صعبة أو ضغوط مالية أو صعوبات في العلاقة إلى مستويات عالية من التوتر.

يمكن أن تؤدي وظيفة صعبة أو ضغوط مالية أو صعوبات في العلاقة إلى مستويات عالية من التوتر. فقدان الهوية الذكورية، ويحدث هذا غالبا عندما يتغير دور الرجل في الأسرة مثل أن يصبح أبا أو أن يصبح دوره مهمشا في المنزل.

علامات "الزوج البائس"

يحدد موقع "ماريغ" (Marriage) -المتخصص في المسائل الزوجية- علامات "الزوج البائس" كالتالي:

أنت على خطأ دائما: يحاول زوجك إيجاد خطأ ما في أي أمر تقومين به. قد تحاولين إرضاءه ولكن ينتهي بك الأمر إلى مشكلة معه. إضافة إلى أنه لا يذكر أي شىء إيجابي.

يهملك: قد يكون زوجك في نفس المكان معك ولكنه لا ينتبه لأي شيء تقومين به، ورغم محاولتك بدء محادثة معه فإنه قد يرد عليك بدون تركيز لأنه يركز فقط على ما يجعله بائسا.

كثرة الجدل: علامة أخرى على متلازمة الزوج البائس هي عندما يحول كل محادثة إلى جدال، والرد على كلماتك التي لا تعجبه فقط.

لا يتحدث عن المستقبل: عندما يكون الرجل صافي الذهن وليس لديه ما يقلقه، سيتحدث كثيرا عن المستقبل وسيشاركك خططه وأحلامه. أما إذا كان تعيسا فلن يهتم بالغد، وعندما تطرحين أمورا متعلقة بالمستقبل سيجد طريقة لتضليل أو إنهاء المحادثة لأنه غير مهتم.

يفضل قضاء الوقت مع الأصدقاء بدلا منك: إنه يحاول الهرب من قضاء الوقت معك خوفا من مواجهة مشاعره أمامك، إلا أنه مع الأصدقاء يستطيع إخفاء ما يزعجه.

كيف تتعاملين مع "زوجك البائس"؟