متلازمة الزوج البائس.. لماذا يكمن العلاج في تفهم النساء؟
هل تتساءلين لماذا زوجي بائس طوال الوقت أو غاضب أو مكتئب، الآونة الأخيرة؟ لقد أصبح مزاجيا وبعيدا ويصعب التواصل معه عاطفيا. لا تقلقي فربما لا يتعلق الأمر بك، فقد يكون السبب هو المعاناة من "متلازمة الزوج البائس" (Irritable Male Syndrome) والمعروفة أيضا باسم متلازمة الزوج العصبي (IMS).
وفقا لموقع "هيلث لاين" (Healthline) فإن متلازمة "الزوج البائس" تشبه ما تمر به المرأة عندما تكون فترة الحيض أو الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث، مما يتسبب في أن يمر الرجال بتغيرات جسدية وعقلية شديدة، والتي تعتمد إلى حد ما على مستويات الهرمونات لديهم أيضا.
نحن عادة لا نربط تقلبات مزاج الرجال بالهرمونات، لأننا نعتقد بأنه شيء خاص بالنساء، لكن الحقيقة أن الرجال يمرون بالأمر أيضا. ويعاني كل رجل تقريبا من هذه المتلازمة بدءا من أواخر الأربعينيات وتزداد حدتها مع التقدم في العمر.
يمكن لمتلازمة "الزوج البائس" أن تؤثر سلبا على العلاقة الزوجية، فيصبح كلا الزوجين غير سعيد.
ما متلازمة "الزوج البائس"؟ وأسبابها؟
وفقا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية الأميركي (NCBI) فإن "متلازمة الذكور العصبية حالة سلوكية من العصبية والتهيج والخمول والاكتئاب، تحدث لدى الذكور بعد نقص في هرمون التستوستيرون وهي بالأساس حالة تسبب زيادة مستويات التوتر بالإضافة لبعض التغيرات الهرمونية والكيميائية الحيوية لدى الرجل".
وتشمل الأعراض الرئيسية لهذه المتلازمة فرط الحساسية والقلق والإحباط والغضب. وتؤدي إلى صعوبة في التركيز ومشاكل النوم وانخفاض الطاقة والرغبة، وصعوبة في فقدان الوزن.
وذكر موقع "سيلف ديفلوبمنت جيورني" (Selfdevelopmentjourney) 3 أسباب لعدم سعادة الزوج:
- التقلبات الهرمونية، حيث يمكن ربط ذلك بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجل مع تقدمه في السن.
- مستويات عالية من التوتر، يمكن أن تؤدي وظيفة صعبة أو ضغوط مالية أو صعوبات في العلاقة إلى مستويات عالية من التوتر.
- فقدان الهوية الذكورية، ويحدث هذا غالبا عندما يتغير دور الرجل في الأسرة مثل أن يصبح أبا أو أن يصبح دوره مهمشا في المنزل.
علامات "الزوج البائس"
يحدد موقع "ماريغ" (Marriage) -المتخصص في المسائل الزوجية- علامات "الزوج البائس" كالتالي:
أنت على خطأ دائما: يحاول زوجك إيجاد خطأ ما في أي أمر تقومين به. قد تحاولين إرضاءه ولكن ينتهي بك الأمر إلى مشكلة معه. إضافة إلى أنه لا يذكر أي شىء إيجابي.
يهملك: قد يكون زوجك في نفس المكان معك ولكنه لا ينتبه لأي شيء تقومين به، ورغم محاولتك بدء محادثة معه فإنه قد يرد عليك بدون تركيز لأنه يركز فقط على ما يجعله بائسا.
كثرة الجدل: علامة أخرى على متلازمة الزوج البائس هي عندما يحول كل محادثة إلى جدال، والرد على كلماتك التي لا تعجبه فقط.
لا يتحدث عن المستقبل: عندما يكون الرجل صافي الذهن وليس لديه ما يقلقه، سيتحدث كثيرا عن المستقبل وسيشاركك خططه وأحلامه. أما إذا كان تعيسا فلن يهتم بالغد، وعندما تطرحين أمورا متعلقة بالمستقبل سيجد طريقة لتضليل أو إنهاء المحادثة لأنه غير مهتم.
يفضل قضاء الوقت مع الأصدقاء بدلا منك: إنه يحاول الهرب من قضاء الوقت معك خوفا من مواجهة مشاعره أمامك، إلا أنه مع الأصدقاء يستطيع إخفاء ما يزعجه.
كيف تتعاملين مع "زوجك البائس"؟
- التركيز على السلوك الإيجابي وتعزيزه، فإن ضمان بيئة إيجابية بالمنزل يعد أولى الخطوات للتعامل مع تقلبات مزاج الرجال. لذا احرصي على التحدث مع زوجك أو التصرف معه بتفاؤل وصدق. صحيح أنه صعب التحكم في سلوكه ولكن يمكن محاولة التأثير على مزاجه بأن تكوني أكثر إيجابية من خلال استخدم الفكاهة لتلطيف الجو وإشراكه في أنواع مختلفة من الأنشطة الترفيهية.
- الاستماع إليه بصبر، كوني مستمعة جيدة وانتبهي لما يريد زوجك إخبارك به. افهمي مشاعره واحتياجاته ورغباته. يجب أن يشعر بأنه مسموع ومفهوم وأنه قادر على الوثوق بك فيما يتعلق بمشاعره. قد لا تتفقين معه لكنه على الأقل سيعرف أنك تفهمين وتقبلين وجهة نظره. إن مجرد التنفيس عن الذات يساعد في رفع الحالة المزاجية. لا تقاطعي أو تعارضي أو تقفزي إلى الاستنتاجات.
- امنحيه مساحة خاصة ولكن ليس لوقت طويل، من الأشياء التي يتوق إليها الشخص البائس هي الحصول على مساحة خاصة به. لذا حينما تجديه في حالة مزاجية غير جيدة اتركيه بمفرده، لفترة غير طويلة، وحاولي الاطمئنان عليه من وقت لآخر دون أن تكوني عبئا عليه.
- التواصل البناء، التعامل مع التقلبات المزاجية للرجال مهمة صعبة. لذا إذا كان زوجك في حالة مزاجية سيئة فتحدثي معه عن سبب انزعاجه، ولا تقولي تعليقات ساخرة أو تستخدمي عبارات سلبية عدوانية. شجعي التواصل المفتوح والصادق.
- التحلي بالصبر والرحمة، أنت بحاجة إلى الكثير من الصبر والرحمة للتعامل مع الزوج سريع الانفعال. إن غضب زوجك يجعله يشعر بالقوة أو أنه يستخدمه آلية دفاع لفترة من الوقت، إلا أنه يكمن خلف هذا الغضب بعض من الخوف والقلق والتوتر، وتدني قيمة الذات وغيرها من المشاعر الضعيفة التي ربما يجد صعوبة في التعبير عنها. لذا عليك أن تكوني حكيمة ورحيمة وأن تجعليه يشعر بالأمان والحب.
- فكري في أفعالك، من المهم أيضا التفكير في أفعالك وأقوالك أثناء التعامل مع شخص يعاني من متلازمة الزوج البائس. حاولي تحديد وفهم ما يسبب رد فعل زوجك الغاضب وفقا لسلوكك وتحمل مسؤوليتك بناء على ذلك. فهذا مما يهدئ الأمور.
- الحصول على مساعدة طبية، أحد الأسباب الرئيسية لمتلازمة الذكور العصبية هو انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون والتغييرات في النظام الغذائي وعدم التوازن الهرموني وغيرها، لذا إذا كنت تعتقدين أن مزاج زوجك وغضبه قد خرجا عن نطاق السيطرة فاطلبي المساعدة الطبية.