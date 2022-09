يُعد الطعام الصحي عاملا ضروريًّا لكفاءة الجسم والأعضاء، ومن بين تلك الأعضاء التي تتأثر بالنظام الغذائي المتوازن الجلد؛ إذ يمكن الحصول على بشرة صحية مشرقة وخالية من المشكلات عبر استهلاك بعض الأطعمة الصحية والمتنوعة.

أما في حالة البشرة الجافة، فقد يبدو أنه لا توجد كمية كافية أبدا من المرطبات التي يمكنها أن تساعد في بقاء الجلد ناعما ونضرا ورطبا؛ وهذا لا يعني أن كريم الترطيب لا يعمل بكفاءة، ولكنه يعني أنه يجب إعادة النظر في النظام الغذائي المُتبع.

وتحتوي الأطعمة التي نتناولها يوميا على العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة البشرة، والحفاظ على رطوبتها أيضا. فما الأطعمة الصديقة للبشرة الجافة التي يمكنها أن تحقق الترطيب العميق للجلد من دون الحاجة لاستهلاك عشرات الأنواع من مستحضرات الترطيب بلا جدوى؟

1- الأفوكادو

تُعد ثمار الأفوكادو من أغنى الأطعمة بالدهون الصحية، وتفيد هذه الدهون العديد من الوظائف في الجسم، بما في ذلك صحة البشرة، وبالحصول على ما يكفي من هذه الدهون يمكن الحفاظ على مرونة الجلد وترطيبه بصورة طبيعية.

ووجدت إحدى الدراسات -بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" (Medical News Today) للطب والصحة- أن تناول كميات كبيرة من الدهون المتكاملة -خاصة الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو- كان مرتبطا ببشرة أكثر نعومة؛ إذ يحتوي الأفوكادو على مركبات تساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس التي قد تسبب تلف الجلد بالأشعة فوق البنفسجية، وظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى المسببة للجفاف.

كما يُعد الأفوكادو مصدرا جيدا لفيتامين "إي" (E)، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تساعد على حماية البشرة من الأكسدة.

يحتوي الأفوكادو أيضا على فيتامين "سي" (C) الذي تحتاجه البشرة لإنتاج الكولاجين الذي يحافظ على ترطيب البشرة وشبابها، وبغيابه تعاني البشرة من الجفاف والتقشير والتهدُّل والشيخوخة المبكرة.

2- البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مصدر جيد لفيتامين "أ" (A)، وتحتوي كل حبة بطاطا مشوية مع القشر على 1403 ميكروغرامات من فيتامين "أ"، وهي نصف الكمية الموصى بتناولها يوميا تقريبا.

ويُنصح بتناول البطاطا الحلوة بقشرها بعد غسلها بالفرشاة والخل جيدا، لأنها بذلك تحتوي على جرعة مضاعفة من العناصر الغذائية التي تحمي البشرة، بما في ذلك فيتامين "أ" ومركبات "بيتا كاروتين".

تعمل مركبات "بيتا كاروتين" بدورها على تقوية الحاجز الواقي للبشرة من الشمس وعوامل التلوث، مما يرطب خلايا الجلد ويحميها من الترهلات والجفاف.

3- جوز الهند

نسمع عادة عن فوائد استخدام زيت جوز الهند موضعيًا على البشرة، ولكن تناول الفاكهة يمكن أن يكون مفيدا أيضا للحصول على جلد ناعم.

يوضح اختصاصي التغذية بروك ألبرت أن "الدهون الصحية في جوز الهند تُعد "المكياج" الغذائي المضاد للبكتيريا الذي يحمي الجلد من الإصابة بحب الشباب والبثور الالتهابية، ويساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة ويجعلها أكثر نضارة وشبابا".

4- الشوفان

يمتاز الشوفان بأنه يمتلك كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ولكن الأهم من ذلك أنه غذاء غني بالألياف.

وتُعد الألياف ضرورية للمساعدة في منع الجلد الميت وتخفيف الاحمرار والمشاكل الجلدية الأخرى التي تسبب الجفاف ومشاكل البشرة.

تعمل الألياف في الشوفان أيضا على الحفاظ على الشعور بالشبع فترة أطول، مما يعني أنها تجعل الشخص أقل عرضة لتناول الوجبات الخفيفة من حلويات وأطعمة سريعة، والتي غالبا ترتبط بجفاف الجلد والإصابة بالبثور والرؤوس البيضاء بسبب مكوناتها غير الصحية من الدهون المهدرجة والسكريات والأملاح العالية.

5- الشوكولاتة الداكنة

كشفت دراسة منشورة بموقع "بوب ميد" (PubMed) للأبحاث العلمية عن أنه بعد 6 إلى 12 أسبوعا من تناول الكاكاو الغني بمضادات الأكسدة كل يوم؛ شعر المشاركون بأنهم أصبحوا يتمتعون ببشرة أكثر نعومة وترطيبا.

وقال المشاركون أيضا إن جلدهم أصبح أقل خشونة وقابلية للإصابة بالتقشير والحكة والحساسية لحروق الشمس، وكان تدفق الدم أفضل لديهم، مما جعل الوجه متوردا وحيويا عن المعتاد.

كما وجدت دراسة أخرى نشرها موقع "هيلث لاين" (Healthline) للصحة والمعلومات الطبية أن تناول 20 غراما من الشوكولاتة الداكنة العالية بمضادات الأكسدة يوميا يمكن أن يسمح للبشرة بتحمل الأشعة فوق البنفسجية من الشمس بصورة مضاعفة عن الطبيعي، مما يسهم في تقليل فرص الإصابة بالجفاف الشديد للجلد في أيام الصيف الحارة.

فقط يجب التأكد من اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% أو أكثر من الكاكاو الخام لزيادة الفوائد وتقليل نسبة السكر المضاف الذي قد يسبب مشاكل للجلد.

6- السلمون والتونة والسردين

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة وغيرهما من الأنواع الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل الالتهابات التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية، وقد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل الجلد الالتهابية مثل الصدفية والأكزيما، وتحمي من التهاب وجفاف الجلد والتقشير.

ويوضح موقع "إيت ذيس نوت ذات" (Eat This Not That) أن السلمون غذاء رائع للبشرة الجافة لأنه مليء بدهون أوميغا التي تقوي خلايا الجلد، وتحمي أيضا من السرطان وتقلل فرص الإصابة بالالتهاب والجفاف.

يمكن لبعض الأسماك مثل سمك الهلبوت والتونة أن تحتوي أيضا على عنصر السيلينيوم، الذي يحافظ على "الإيلاستين" في الجلد، وهو المركب المسؤول عن مرونة الجلد، مما يساعد البشرة على البقاء ناعمة وسلسة ومشدودة.

جدير بالذكر أن هناك بعض البدائل الغذائية للأسماك الدهنية التي تحتوي على دهون أوميجا 3 المهمة في ترطيب البشرة، مثل بذور الشيا والجوز (عين الجمل) وبذور الكتان وصفار البيض، للمساعدة في الحفاظ على إنتاج الكولاجين في الجلد، ومحاربة الالتهاب، والحصول على بشرة صحية وناعمة.