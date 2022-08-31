تبحث الكثير من السيدات عن طرق لعلاج مشاكل الشعر الخفيف والمتساقط، فيقمن بتجربة كل الخيارات المتاحة، بداية من الشامبو ومستحضرات الشعر، وصولا للمكملات الغذائية التي تعد بنتائج قلّما تحققت.

لكن ما قد لا يعرفه الكثير من النساء أن هناك بعض التمارين الرياضية للجسم التي من شأنها أن تساهم بشكل ملحوظ في تعزيز قدرة الشعر على النمو، وحمايته من الضعف والتساقط.

فيما يلي نستعرض أبرز تمارين اليوغا التي تعزز نمو الشعر وتساعد في تطويله وتقويته من دون الحاجة لإنفاق مبالغ طائلة على مستحضرات الشعر التي قد تضر أكثر مما تنفع.

ما علاقة اليوغا بالشعر؟

نعرف جيدا فوائد ممارسة التمارين في تعزيز صحة الجسم بالكامل، وهذا يشمل الشعر بكل تأكيد، إذ يمكن من خلال ممارسة التمرينات الرياضية المعتدلة، ومن بينها اليوغا، معالجة الشعر الباهت والخالي من الحياة، الذي يتساقط بسبب ضعفه وعدم وصول مغذيات الجسم إليه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تمارين اليوغا تحسِّن الهضم وتقلل من القلق والتوتر في الجسم، وهما من العوامل الرئيسية التي تساهم في تدهور صحة الشعر، وفق موقع "هيلث لاين" (Healthline) للصحة العامة.

كما تعمل بعض وضعيات اليوغا المعززة للاسترخاء والتنفس العميق، على صنع العجائب للشعر بالتحديد، حيث تعمل وضعية الرأس في تلك التمرينات على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يؤدي إلى تنشيط بصيلات الشعر، وزيادة فرص نموه وتعزيز صحته وقوته وحمايته من التساقط.

الإثبات العلمي لفوائد اليوغا للشعر

يمكن أن تقلل اليوغا التوتر، الذي يُعد مصدرا محتملا رئيسيا لتساقط الشعر. إذ يؤدي الإجهاد المفرط إلى تساقط وضعف البصيلات، وفقا لدراسة علمية أجريت عام 2017، ونشرتها مجلة "بلوس" (Plos) للأبحاث.

وخلص الباحثون إلى أن الإجهاد الشديد يمكن أن يؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم ويبطئ نمو الشعر. ووجدوا أن ممارسة اليوغا دوريا يسهم في تقليل مستويات التوتر، وخفض إنتاج الكورتيزول في الدم، وهي المركبات التي ترتبط بمستويات عالية من التوتر.

كما وجدت دراسة منشورة عام 2020 بمجلة "ساينس دايركت" (Science Direct) العلمية أن ممارسة اليوغا بانتظام تساعد في تقليل علامات الالتهاب في الجسم، وهذا يقلل من احتمالية تعرض الشخص لتساقط الشعر.

ويمكن لليوغا أيضا أن تحمي من تساقط الشعر عن طريق تحفيز تدفق الدم إلى الرأس. فيمكن لأوضاع الجسم المقلوب مثلا، أن تعزز تدفق الدم إلى الرأس بصورة تدعم نمو الشعر والتمتّع بفروة رأس صحية.

تمارين اليوغا الأمثل لشعر أقوى

تساعد وضعيات اليوغا التالية في تخفيف التوتر في الجسم، وكذلك تحفيز تدفق الدم إلى فروة الرأس. ويمكن ممارستها بالخطوات كالآتي، وفق موقع "ستايل كريز" (Stylecraze) للصحة والجمال:

تمرين التمدد بالجسم للأمام

يُطلق عليه اسم "يوتاسانا" (Uttanasana)، وفيه يتمدد الجسم بالكامل من خلال الانحناء بالكامل للأمام مع الوقوف بساقين مفرودتين باستقامة على الأرض.

ويجب البقاء في وضعية الانحناء تلك من 15 إلى 30 ثانية على الأقل في المرة الواحدة، مع محاولة مقاربة الرأس من الأرض قدر الممكن من دون الإضرار بأسفل الظهر.

يمكن ممارسة هذا التمرين في الصباح على معدة فارغة، أو بنهاية اليوم بعد ساعات طويلة من موعد الوجبة الأخيرة تجنُّبا للإصابة باضطرابات الهضم أو الارتجاع.

ويساعد هذا التمرين في مد الرأس بالدم وتعزيز الطاقة فيه، مع تهدئة إضافية للعقل بشكل قد يعالج الصداع والشعور بالتوتر بعد يوم شاق.

كما أنه يسهم في تدليك الجهاز الهضمي، مما يحل مشاكل القولون.

تمارين الجسم المنحني تجاه الأرض

يُطلق على هذا التمرين اسم "آدوموكا سافاسانا" (Adho Mukha Svanasana)، ويحتاج أن يتم كذلك على معدة فارغة، ويُنصح به في الصباح عند الاستيقاظ. مع الثبات على الوضعية من دقيقة إلى 3 دقائق في المرة الواحدة.

وهذا التمرين يعزز الدورة الدموية، مما يتيح تدفق الدم إلى الرأس. كما يضغط على عضلات البطن ويحسن الهضم، علاوة على تمديد عضلات الرقبة والعمود الفقري، وبالتالي تخفيف التوتر في الجسم.

تمرين وضعية الطفل

وضع الطفل هو وضع محايد شائع يمكن الاختتام به بعد ممارسة أي رياضة أو جهد بدني. فهو مريح وسهل وملائم للمبتدئين في ممارسة تمارين اليوغا.

ويساعد هذا التمرين في تعزيز استرخاء البطن والظهر والعنق، مع مد الرأس بشحنة إضافية من الدورة الدموية بسبب الانحناء بالرأس للأمام خلال التمرين، وهي الأمور التي تساعد في تقوية الشعر وتسريع نموه ومنعه من التساقط.

ويتم من خلال السجود على الأرض مع المباعدة بين الساقين بمقدار عرض ورك. ومع الزفير يتم الانحناء إلى الأمام، وطيّ الجسم عند الوركين، مع وضع الجذع على الفخذين.

وبعد تلك الخطوة يتم فرد الذراعين للأمام ووضع راحتي اليد على الأرض.

مع أخذ عدة أنفاس عميقة في تلك الوضعية، ويجب البقاء عليها لمدة 30 ثانية في المرة الواحدة.

الصحة النفسية والجسدية بضربة واحدة

تُعد ممارسة اليوغا أفضل شيء يمكن القيام به لصحة الجسم والشعر في آنٍ واحد، نظرا لمجموعة الفوائد المتعددة التي يمكن أن يعود بها التمرين على الصحة النفسية والجسمانية.

لذلك في المرة المقبلة التي ترغبين فيها بتقوية شعرك وتعزيز صحته ولمعانه ومعدل نموه، افردي سجادة اليوغا وابدئي في التمرين فورا.