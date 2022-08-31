بيروت- تشكل الحقيبة المدرسية رمزا من رموز العلم وجزءا لا يتجزأ من شخصية الطفل. وغالبا ما يعود اختيار الطفل لحقيبته إلى الرسوم المتحركة أو أبطال رياضة معينة مثلا. لذلك من أهم استعدادات العودة إلى المدرسة شراء حقائب مدرسية تتميز بالجودة العالية وبالأشكال الجذابة والألوان المفضلة.

ومن المهم اختيار الحقيبة المدرسية المناسبة للطفل، لأن أغلبية الأطفال يتعرضون اليوم لآلام مبرحة في العمود الفقري وفي الظهر، نتيجة الحمل الزائد للحقائب المدرسية غير الملائمة.

وهذه المشكلة الصحية قد ترافق الطفل سنوات عديدة وتؤدي إلى نتائج مثل الآم الظهر والرقبة وغيرها.

آثار الحقيبة المدرسية

التقت الجزيرة نت الدكتور عدنان معصراني اختصاصي آلام الظهر والعمود الفقري وجراحة العظم والمفاصل للتعرف على الحقيبة المدرسية الملائمة للطفل وطريقة حملها الصحيحة.

ويبين معصراني أن بعض المشكلات الشائعة التي يواجهها الأطفال هذه الأيام هي التعب المفرط وآلام العضلات والظهر وضعف الجسم وآلام أسفل الظهر وآلام الرقبة والكتف وغيرها، فتلك الآلام ما هي إلا نتيجة حمل الطفل للحقيبة المدرسية الثيقلة ذهابا وإيابا.

ويقول إنه "يجب ألا يزيد الوزن الإجمالي لحقيبة الظهر الخاصة بالطفل على 10% من الوزن الإجمالي له". كما يجب أن لا يزيد وزنها وهي فارغة أكثر من 500 غرام للأطفال، وكيلو غرام واحد للبالغين.

ويستغرب معصراني أن الحقائب مؤخرا صارت ثقيلة جدا بسبب كثرة محتوياتها ومنها الكتب الثقيلة وجهاز الآيباد أو اللابتوب، مع المجموعة الرياضية وبعض الملابس وزجاجة الماء، إضافة إلى وجبات الطعام.

وبحسب معصراني، يمكن أن يؤدي الحمل الزائد للحقيبة إلى إصابة الطفل بتقوس العمود الفقري وانحناء الظهر، وبالتالي تشوه بنية الجسم وشكل الكتفين. فعند حمل الطفل للحقيبة المدرسية الثقيلة على أحد كتفيه، قد يتسبب ذلك في زيادة مخاطر تعثره وفقد توازنه.

كما يؤدي حمل الحقائب الدراسية لفترات طويلة إلى حدوث انزلاقات غضروفية.

ما الحقيبة المثالية للطفل؟

يبين الدكتور معصراني معايير اختيار الحقيبة المدرسية للطفل وهي:

يجب اختيار الحقيبة المدرسية مع معايير صحية مناسبة للطفل ومنها ذات الأذرع العريضة والمبطّنة والقابلة للتعديل، حسب طوله.

الحرص أيضا على الحقيبة المدرسية المزودة بدعامات قطنية في الجهة المقابلة لظهر الطفل، وذلك لكي تدعم العمود الفقري.

اختيار الحجم ضروري جدا يجب أن يكون الطول والعرض مناسبين لعرض وطول الطفل بحيث لا تتعدى الحافة العليا مستوى الكتفين، والحافة السفلى للحقيبة مستوى الخصر.

يجب أن يتأكد الوالدان من تعليم الطفل الطريقة الصحيحة لحمل حقيبة الظهر، والحرص على حمل الحقيبة على كلا الكتفين.

يجب أن يراعي الطفل التبديل بين يديه كل فترة عند سحب الحقيبة المدرسية ذات الجرار لمسافات طويلة.

تعليم الطفل البقاء في وضعية مستقيمة خلال حمل الحقيبة، وذلك لتلافي أضرار الحقيبة المدرسية الثقيلة عليه ومشاكل العمود الفقري.

مزاولة التمارين الرياضية لتقوية العضلات لمدة 20 دقيقة يوميا.

لماذا عليك التحدث مع طفلك؟

وينصح معصراني بأنه يجب التحدث وإخبار الطفل بحمل الكتب والدفاتر المطلوبة في الجدول الدراسي لليوم فقط، مع إعادة تحضير الحقيبة يوميا، وليس حمل جميع الكتب والدفاتر الدراسية.

وبرأيه يجب تعليم الطفل المشي والوقوف منتصبا بشكل صحيح دون أي انحناء في الظهر.

دور الحقيبة المدرسية النفسي في حياة الطفل

توضح المعالجة النفسية ثروت صيداوي الأهمية النفسية للحقيبة المدرسية قائلة إن "شكل ولون الحقيبة مهمان جدا في الحياة الدراسية للتلميذ، فكثير من الأطفال يختارون الحقائب المرسوم عليها بطلهم المفضل في الرسوم المتحركة، مثل الرجل العنكبوت أو سوبرمان، أو حتى ديناصورات أو صور سيارات جميلة. أما الفتيات فيخترن الحقائب المزركشة بالألوان الفرحة والملّونة بالزهر وبالورود".

وتكمل صيداوي شرحها بأنه يجب على الطفل أن يختار الحقيبة بنفسه وبمشاركة والديه، دون أن يفرضا آراءهما أو أن يتم إجباره على انتقاء حقيبة ما، فهذه الحقيبة تشكل دعما عاطفيا له خلال غيابهما أثناء الصفوف، ويجب على الأهل أن يحترموا ذوق ولدهم وأن لا يتدخلوا في اختياره.

لكن من المهم أن يتم اختيار حقيبة ذات دعامة قطنية سميكة من الخلف لتوفير الدعم للعمود الفقري. كما أن محتوى الحقيبة وخصوصا كل ما يتم تحضيره من قبل الأم للطفل من طعام، يشكل دعما نفسيا كبيرا له ويساعده على تخطي مشاكله وخوفه وتوتره.

وبحسب صيداوي، فإن الحقيبة تؤدي دورا مهما في ملء الفراغ الذي يشعر به الطفل خلال الأيام الأولى في المدرسة. باختصار، يجب أن يشعر الطفل بأمان في حمل حقيبته المدرسية، فهي من أساسيات الأدوات التي لا يمكن الاستغناء عنها في عملية التعلم بالمدرسة.