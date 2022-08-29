بيروت- بعد انتهاء الإجازة الصيفية ومع قدوم العام الدراسي الجديد، لا بدَّ من القيام بعدد من الخطوات المهمة والتحضيرات الأساسية، سواء من جانب الأهالي أو الطلاب. فالتركيز هو على تهيئة الطالب نفسيا وبدنيا وعقليا لعودته إلى مقاعد الدراسة بروح جديدة وبنشاط وحيوية وهمّة عالية، وبعزيمة للتخلص من كل الأفكار السلبية التي تؤدي إلى الفشل.

لكنَّ بعض الأطفال يشعرون بالقلق والتوتر من العودة إلى المدرسة، لذلك لا بد من تشجيعهم ليستعيدوا شغفهم نحو المدرسة والدراسة. إليكِ نصائح الخبراء.

استعدادات جسدية مهمة

تقول خبيرة التغذية ريم الجمال إن من واجب الأهل مراقبة نوعية غذاء الطالب لتفادي أي مضاعفات مرضية، ولتصحيح العادات والسلوكيات الغذائية في المدرسة وفي المنزل.

وتاليا أهم النصائح التي تقدمها خبيرة التغذية وتشمل الاستعدادات من الناحية الجسدية للطالب:

الاستيقاظ مبكرا: مساعدة الطالب على التعودّ على روتين النوم المبكر الذي يساعده على التركيز العقلي، ويجعله في كامل نشاطه في الصباح الباكر.

تجنب الأجهزة الإلكترونية: يجب تجنب مشاهدة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في فترة ما قبل النوم، لأنها تبعث الضوء الأزرق الذي يؤثر سلبا على النوم.

الاهتمام بالنظافة الشخصية: يبدأ الطلاب في المرحلة الابتدائية بالاعتياد على كيفية تنظيف أنفسهم دون مساعدة الآخرين، مع ضرورة الاهتمام بتنظيف الأسنان باستمرار لتجنب التسوس.

نوعية الغذاء: التركيز على نوعية الغذاء والأطعمة الصحية والتقليل من السكريات والأطعمة الجاهزة. ومن أفضل خيارات الطعام: الجوز والسمك، والشوكولاتة الداكنة، وتناول أغذية غنية بالبروتينات كونها مصدر للطاقة، ومنها اللحوم الحمراء والبيض والألبان والعدس والفول. ومن المفيد تزويد الطالب بالمكّسرات والفواكه والخضراوات، وعدم إهمال وجبة الفطور.

شرب الماء: يجب الإكثار من شرب الماء أيضا.

الاهتمام بالرياضة: ممارسة الرياضة مهمة جداً لأنها تزيد من نشاط الذاكرة وقوتها، وتحسن من أداء الطالب وتركيزه.

أهمية تهيئة الطالب عقليا

أما المرشدة التربوية حياة دوغان، فتؤكد على أهمية تهيئة الطالب عقلياً قبل الدخول إلى الصفوف التعليمية الجديدة، وتقترح على الأهل الخطوات التالية:

تحديد الأهداف والطموحات: تشجيع الطالب على أن يكون ناجحًا في المستقبل، وأن المدرسة هي الطريق للوصول إلى مبتغاه، فالتعليم هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق كل أماني الحياة.

مرحلة التهيئة: يجب مراعاة نفسية الطالب بأنه ينتقل من مرحلة الإجازة إلى مرحلة المدرسة، ومحاولة عدم التأفف والتذمر أمام الأبناء من المدرسة، بل بالعكس، يجب التحدث عن إيجابيات المدرسة وإظهار الفرحة ببدء الدراسة وأنهم سيقضون أوقاتا ممتعة وجميلة، كما أن من المهم تذكير الأبناء بأنهم سيلتقون بأصدقائهم وسيتعلمون أشياء مهمة ومفيدة في الحياة.

التسوق: لشراء المستلزمات المدرسية والحقيبة بحماس، وليشعروا بأنهم مستعدون للترحيب بالعام الدراسي الجديد بفرح وشوق، فهذه الخطوة مهمة جداً بالنسبة لهم.

الاطلاع على المقررات الجديدة: لمعرفة طبيعة المنهاج والاستعداد له.

التذكير بالواجبات المدرسية: مراجعة بعض الكتب والدروس السابقة لاسترجاع بعض المعلومات بسرعة، وليستعيد الدماغ نشاطه من جديد.

التشجيع على القراءة لزيادة التركيز: وتذكيره بالأنشطة الكتابية، والحسابية، وحثّه على مراجعة العديد منها، وخاصة ما يتعلق باللغة الإنجليزية، والرياضيات، والتشجيع على القراءة لتنمية المهارات.

تذكير الطفل باحترام المعلم: يجب تعليم الطفل أنه يجب احترام المعلم والاستماع لما يقوله في الصف، فهذا من باب ثقافة احترام الكبير والآخرين.

تنظيم الوقت والانضباط: تنظيم الوقت يكون تدريجيا، مع تحديد وقت لممارسة الأنشطة الترفيهية والحرص على الخلود إلى النوم مبكراً.

أشياء يجب القيام بها للعودة إلى المدرسة بنشاط

على الأهل إزالة حاجز الخوف والقلق لدى الطفل من الواجبات المدرسية، ومن الذهاب إلى المدرسة، ومحاولة تغيير هذه الأفكار لديه من خلال تفهم مخاوفه وإعطائه الشعور بالأمان وبأنه يمكن التعامل مع الأمر بمساعدة المعلم والأهل، وأن الذهاب إلى المدرسة أمر ممتع فهي تعلمنا أشياء جديدة ومشوقة ومختلفة.

وفي هذا الإطار، تحدث موقع "غراد بوير ليرنينغ" (gradepowerlearning) عن أشياء يجب القيام بها للعودة إلى المدرسة بنشاط وحيوية ودون تعقيدات، مثل:

وضع وترتيب الملابس الخاصة بالمدرسة في الليلة الفائتة. تخصيص وقت خال من مشاهدة التلفزيون. الالتزام بروتين وقت النوم. القراءة يوميا. تجهيز اللوازم المدرسية.

العدّ التنازلي لليوم الدراسي الأول

أما موقع "بيرنتس" (Parents)، فقد نشر مقالا ذكر فيه خطوات للاستعداد للعودة إلى المدرسة، مثل: