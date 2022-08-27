لماذا يجهل الآباء الطريقة الصحيحة لمكافأة أطفالهم؟

هل جربت كل الطرق التي تعرفينها لتعديل سلوك طفلك غير المرغوب ولم ينجح الأمر؟ هل اتبعت نظام المكافآت الذي نصحك به الجميع ولم يفلح الأمر كذلك؟

ربما أنت بحاجة لمعرفة شروط تطبيق نظام المكافآت التربوي الناجح.

على سبيل المثال أنت بحاجة إلى وضع توقعات واقعية لطفلك وأن تتحلي بالصبر قليلا. فصغيرك يتعلم مهارات جديدة لأول مرة.

وربما عليك تقديم توجيهات واضحة، كأن تمدحيه كثيرا وأن تكوني متسقة مع نفسك وتفي بوعودك.

نظام المكافأة للأطفال هو نهج للانضباط وتعديل السلوك يستخدمه الآباء أحيانا لجعل أطفالهم يستبدلون السلوكيات السلبية بالسلوكيات الإيجابية. بدلا من تأديب الطفل على السلوك السيئ يكافئونه على السلوك الإيجابي.

ويتعلم الأطفال تغيير سلوكياتهم واتخاذ خيارات أفضل من خلال التعزيز الإيجابي. وفي النهاية عندما يتلقى الطفل ردود فعل إيجابية ويحظى بالتشجيع وينال المكافآت لاتخاذ خيار جيد، فإنه ينجذب بشكل طبيعي إلى تلك السلوكيات مرة أخرى بدلا من السلوكيات السلبية.

تطبيق نظام المكافآت

وفقا لموقع "فيري ويل فاميلي" Verywellfamily، فإن الأطفال يتجاوبون جدا مع الرسوم البيانية الملصقة، والثناء المحدد مثل "أحب مدى سرعتك في ارتداء حذائك"، كما يتجاوبون مع الاهتمام الإيجابي من البالغين. ومن المهم أن يتلقى الأطفال الصغار هذا النوع من التعليقات بشكل متكرر.

أما بالنسبة للأطفال أقل من 3 سنوات، فليس عليك أن تفكري كثيرا في المكافآت المادية أو الرموز والملصقات، لأن المكافأة الرائعة في هذا العمر هي الاهتمام الإيجابي الإضافي مثل العناق أو القبلات أو الابتسامات أو المديح من الوالدين.

نصائح لاستخدام نظام المكافآت للأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة:

وفقا لموقع بيرنتس Parents، فإنه يجب أن تكافئي طفلك في سن ما قبل المدرسة على الفور.

يجب منحه الملصقات فور حدوث السلوك المطلوب وإلا فقد ينسى طفلك ما يكافأ عليه.

عند البدء في نظام المكافآت لأول مرة، اتبعي سلوكا واحدا فقط في كل مرة وعندما تحل المشكلة يمكنك استهداف سلوك آخر.

خذي وقتا في حساب الملصقات التي بحوزتهم بالفعل وتحدثي عن مدى قربهم من المكافأة الكبيرة.

اجعلي طفلك مندمجا ومتحمسا لمواصلة اتخاذ الخيارات الجيدة.

المدح كثيرا، يحب الأطفال الصغار في مرحلة ما قبل المدرسة إرضاء والديهم.

امنحي طفلك الكثير من الثناء عندما يحقق هدفا، وسيتم تشجيعه على مواصلة العمل الجيد.

استخدام صياغة بسيطة مع الأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة، تحدثي معهم بمصطلحات سهلة الفهم.

حتى لو كنت يائسة لجعل طفلك يتصرف جيدا في الأماكن العامة، يجب ألا تستخدمي نظام المكافأة كرشوة.

قد يبدأ طفلك في إساءة التصرف عن قصد لأنه يعلم أن المكافأة تنتظره عندما يتوقف.

أطفال في سن المدرسة

يذكر موقع "فيري ويل فاميلي" أنه من المحتمل أن يكون الأطفال في سن المدرسة مدفوعين بأشياء مختلفة عن الأطفال الأصغر سنا.

ويميل الأطفال في هذا العمر إلى الاستجابة لمزيد من المكافآت الملموسة مثل استخدام نظام رموز أو أموال ورقية للعب، والتي يمكنهم استخدامها للحصول على مكافأة أكبر.

لذلك يجب الأخذ في الاعتبار أن مطالبتهم بفعل الكثير أو القيام بأشياء صعبة للغاية يمكن أن يزيد من إحساسهم بالإحباط.

ويمكن للأطفال في هذا العمر أيضا التعامل مع أنظمة المكافآت الأكثر تعقيدا، بحيث يمكنك التعامل مع أهداف أكبر أو استهداف أكثر من سلوك في وقت واحد في حال أردت ذلك.

فقط تأكدي من حصول طفلك على المكافآت بشكل منتظم. وتأكدي كذلك من أن الإطار الزمني لتلقي الجائزة قصير، وإذا استغرق الأمر وقتا طويلا لتحقيق المكافأة فسيصاب طفلك بالإحباط ويفقد الاهتمام.

المراهقين

بمجرد أن يصبح طفلك في سن المراهقة، قد يستفيد من أنظمة المكافآت الأكثر تعقيدا كالحصول على مكافآت أكبر أو المزيد من الحريات. فقط لاحظي أن هذه المكافآت يجب ألا تكلف مالا.

ويقضي الأطفال في هذا العمر وقتا أطول أمام الشاشة وأوقات نوم متأخرة في عطلات نهاية الأسبوع.

نصائح لتطوير نظام مكافآت فعال لطلاب المدارس ابتداء من رياض الأطفال وحتى الصف الـ12.

يجب التأكد من أن نظام المكافآت الخاص بك مناسب للعمر.

لا تضعي على طفلك توقعات لا تتناسب مع عمره فيصاب كلاكما بالإحباط. عليك التأكد من الأمور التي تحفز طفلك، واسأليه عما يعتبره مكافأة جيدة، لكن لا توافقي إلا على المكافآت التي تكونين قادرة عليها.

تأكدي من أن طفلك لديه فهم جيد لما هو متوقع وكيف يتم تحقيق المكافأة حتى يتمكن من فهم تقدمه نحو الهدف.

يجب ألا تكون المكافآت باهظة الثمن.

وفقا لموقع "كونكشنز أكاديمي" Connectionsacademy فإنه توجد بعض المكافآت منخفضة التكلفة أو المجانية التي قد يقدرها الأطفال مثل كسب 15 أو 30 دقيقة إضافية من وقت اللعب أو التلفاز، أو البقاء مستيقظا بعد 15 أو 30 دقيقة من موعد النوم، أو اختيار الفيلم الذي ستشاهده العائلة هذا الأسبوع، أو القيام بنشاط ممتع مع أحد الوالدين أو وجود صديق للعب عند انتهاء الواجب المدرسي.

كوني واضحة ومحددة بشأن النتيجة المرجوة، وحددي السلوك المرغوب كنتيجة إيجابية.

لا تقولي "توقف عن التذمر بشأن الانتهاء من واجباتك" واستبدلي ذلك بـ"دعنا ننتهي من واجباتك سريعا حتى يتسنى لك اللعب".

اجعلي "القاعدة" التي تضعها لطفلك قابلة للقياس، وحددي تفاصيل كيفية حصول طفلك على المكافأة، مثل وقت البدء والخطوات المتضمنة في المهمة. لتنظيف غرفة النوم على سبيل المثال، قد تكون الخطوات هي ترتيب السرير ووضع الملابس المتسخة في السلة ووضع الأحذية في الخزانة.

استخدمي ردود الفعل الإيجابية، ولا تعتمدي على مكافأة أو جائزة فقط، لكن تأكدي من الاستمرار في منح طفلك ربتة على ظهره وعناق طويل والكثير من الثناء لتعزيز سلوكه الجيد.

استمري في المحاولة، فقد يستغرق تكوين عادة جيدة لدى الأطفال من شهرين إلى 8 أشهر، لذلك لا تثبطي عزيمتك إذا لم تظهر لك نتائج فورية.

ضعي في اعتبارك أنك قد تحتاجين إلى تغيير المكافأة إذا شعر طفلك بالملل منها، لكن تأكدي من إشراك طفلك في اختيار واحدة جديدة ذات قيمة متساوية.

ويبقى الهدف النهائي هو مساعدة طفلك على أن يصبح لديه دوافع ذاتية لأداء المهمة أو السلوك المطلوب. وعندما يتحقق التغيير الإيجابي أخبري طفلك بمدى فخرك بنجاحه وانتقلي إلى المهمة التالية.

وإذا كنت تستخدمين نظام المكافآت باستمرار ولم تلاحظي تغييرا إيجابيا بمرور الوقت، قيمي الأمر مرة أخرى وتحققي من الأمور التالية: هل المكافأة شيء يحبه طفلك؟ هل التوقع مناسب؟ هل المهمة واضحة؟ هل تم التعبير عن السلوك بشكل إيجابي؟ إذا لم يكن كذلك، قومي بإجراء تعديلات وحاولي مرة أخرى.