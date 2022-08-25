موسم العودة إلى المدارس.. أفكار عملية لتصميم ديكور ركن مريح للدراسة

بيروت – استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد تكون الأمهات أمام رغبة القيام ببعض التحضيرات وإضافة لمسات لتخصيص ركن للدراسة في غرفة طفلها، انطلاقا من ضرورة تعليم الأطفال منذ البداية الجلوس على المكتب أثناء الدراسة.

ويجب أن يشعر أطفالك بالخصوصية والارتياح، لذلك فتصميم ديكور هذا الركن يجب أن يكون مختلفا ومميزا بألوانه وحجمه ومساحته وتزيين جداره والتركيز على الإضاءة التي تعد العنصر الأساسي في نجاحه.

ما أساسيات الركن المثالي للدراسة؟

قدم تقرير نشره موقع "كرياتيف غاغا" (creativegaga) أهم النصائح لتصميم ركن مثالي للدراسة أو غرفة خاصة للدراسة: منها اختيار الغرفة الصحيحة لتوفير الجو المثالي للدراسة ومنها غرفة النوم، وإيجاد مساحة للتحرك بحرية، والشعور بانسجام وتوازن وارتياح داخل هذه الغرفة.

ويمكن العمل والتركيز على مكتب لائق مع مقاعد مريحة من دون نسيان الألوان المنسجمة مع الأثاث والمظهر الأنيق، مع وجود أرفف متينة وعملية ملائمة لتخزين كافة المستلزمات بطريقة منظمة، وتوفير الإضاءة وهي النقطة الرئيسية في الغرفة والدافع الأساسي للتركيز على الدراسة، إضافة الى توفير درجة الحرارة المريحة للدراسة.

أما موقع "سويرلستر" (swirlster) فركز على شخصية كل طالب، وأشار إلى أنه من الواجب إضفاء لمسة من هذه الشخصية ليشعر الطالب بالراحة والطاقة الإيجابية، كما اعتمد الألوان الحيادية لتكتمل أجواء الغرفة، مع ضرورة وجود السجاد "كإكسسوار" مهم يضفي لمسة أنيقة على الغرفة ويتناسب مع كل الأثاث، وإضافة بعض النباتات الخضراء التي توحي بالحياة والجاذبية.

ما تأثير ركن الدراسة على نفسية الطالب؟

وتشير مصممة الديكور هالة شهاب إلى أن الألوان تؤثر بشكل مباشر على نفسية الطالب، لذلك تنصح باعتماد الألوان الهادئة الفاتحة لأنها محفز جيد للدراسة.

كما يجب أن تنسجم الألوان مع الإضاءة بشكل جيد على المساحة بكاملها، ويجب وضع المكتب في مواجهة النافذة لدخول الإضاءة الطبيعية. ومن المفضل عند تأثيث الغرفة أن يتلاءم خشب مكتب الدراسة والرفوف مع ألوان مفروشات الغرفة.

تفاصيل مهمة

وتوضح هالة شهاب للجزيرة نت أن ركن الدراسة يرتكز على أساسيات، منها: الطاولة والكرسي المريح مع رفوف متعددة لوضع الكتب المختلفة ومستلزمات الدراسة، إضافة إلى كنبة صغيرة للاستراحة أو للقراءة.

وترى هالة شهاب أنه يجب الاهتمام بديكور الجدران بسبب تأثيره الكبير على ركن الدراسة لأنه يضيف البهجة ويحفز الطاقة الإبداعية للطفل؛ لذلك يمكن تزيين جدران الغرفة بإضافة بعض اللوحات التعليمية التي تحتوي على عبارات تعليمية تتلاءم مع المرحلة التعليمية للطفل، كما يمكن تغطية الأرضية بسجادة منقوشة بالأحرف الأبجدية أو الأرقام الملونة.