من الطبيعي أن يشعر الآباء والأمهات بالتوتر والقلق عند ملاحظة نمو الشعر الأبيض في رأس طفلهم الصغير، وقد يبدؤون في التساؤل عما إذا كانوا قد اقترفوا شيئا خاطئا في رعاية وتغذية أطفالهم.

أفضل طريقة للتعامل في هذه الحالة هي التعرف على السبب الأصلي للمشكلة واتخاذ التدابير اللازمة، والتأكّد أولا لمَ يعاني طفلك من الشيب المبكر؟

كيف يتحول الشعر إلى اللون الأبيض؟

تتكوّن بصيلات الشعر من خلايا تسمى الخلايا الصباغية التي تنتج صبغة تسمى الميلانين، وهي التي تجعل خيوط الشعر تأخذ لونها الطبيعي.

ومع التقدم ​​في العمر، تبدأ الخلايا الصباغية في الموت وتتوقف عن تكوين الصباغ، مما يؤدي في النهاية إلى أن يفقد الشعر لونه الطبيعي ويتحوّل إلى اللون الرمادي والأبيض.

وبحسب موقع "نت ميدز" (Net Meds) الطبي، يتطور الشيب المبكر في الغالب عند الشباب في مراحل المراهقة والنضج، ولكن من الممكن أيضا أن ينمو لدى الأطفال الصغار بضعة خيوط من الشعر الأبيض أو الرمادي.

أسباب ظهور الشعر الأبيض عند الأطفال

ورغم أن هناك العديد من الأسباب وراء ظهور الشعر الأبيض في مرحلة الطفولة المبكرة، فإنه يمكن علاج معظمها والتعامل معها كليا.

وفيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعا للشعر الأبيض عند الأطفال:

الجينات الوراثية

السبب الأكثر شيوعا لشيب الشعر المبكر عند الأطفال هو الجينات. ويحدث ذلك ببساطة إذا كان الوالدان أو الأجداد يعانون من مشكلة مماثلة لشيب الشعر المبكر في طفولتهم، حينها سيكون الأطفال أيضا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

كذلك يمكن أن ينتقل ظهور الشيب المبكر في الشعر وراثيا نتيجة لحالات صحية أخرى. وتشمل بعض تلك الحالات المكتسبة وراثيا: الشيخوخة المبكرة، ومتلازمة ويرنر، ومتلازمة روثموند طومسون وغيرها.

الحالات الصحية المحددة

قد يشير شيب الشعر عند الأطفال إلى شيء أكثر خطورة أحيانا.

ويُعد فقدان لون الشعر من أعراض العديد من الاضطرابات، مثل البهاق. فالميلانين هو الصباغ المسؤول عن لون الجلد والشعر.

لكن عندما تكون الخلايا الصباغية غير قادرة على إنتاج الميلانين في الجلد، فقد يعاني الشخص من البهاق، الذي يتميز ببقع بيضاء في الجسم والشعر.

كذلك عندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، فإنها تؤدي إلى حالة مفرطة في النشاط أو الخمول. تحدث هذه الحالة لدى الإصابة بأمراض مختلفة، وتؤدي أيضًا إلى شيب الشعر المبكر.

ومع ذلك، لا يكون الشعر الأبيض هو العَرَض الوحيد في هذه الحالات.

نقص فيتامين "ب 12"

يوضح موقع "فيرست كراي بارنتينغ" (First Cry Parenting) للتربية، أن نقص فيتامين "ب 12" (B12) في الجسم يؤدي إلى شيب الشعر المبكر عند الأطفال.

ولأنه لا يوجد فيتامين "ب 12" بكميات كافية في النظام الغذائي النباتي، فإن الأطفال الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا هم من يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

الإجهاد المزمن

على الرغم من أنه ليس شائعا عند الصغار ومن هم دون العاشرة من العُمر، فإن الإجهاد عند الأطفال قد يؤدي أيضا إلى ظهور شيب مبكر في شعرهم.

تدخين الآباء والتعرّض للتلوث المستمر

إذا تعرض الطفل بصورة يومية للدخان والملوثات، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور الشعر الأبيض بشكل مبكر لديه.

كما يمكن أن يسبب التدخين السلبي -إذا كان أحد أو كلا الوالدين من المدخنين- إجهادا تأكسديا في جسم طفلك، مما يقلل من إنتاج الميلانين.

لذلك، يجب تجنب التدخين بالقرب من الأطفال لمنع حدوث مضاعفات صحية خطيرة من بينها شيب الشعر المبكر.

نظام غذائي غير صحي

مع وجود ثقافة الوجبات السريعة والمقرمشات والحلوى وغيرها، فلا عجب أن يصبح ظهور الشعر الأبيض أكثر شيوعًا عند الأطفال اليوم.

على سبيل المثال، يمكن أن تسبب متلازمة سوء التغذية البروتيني شيبا مبكرا للشعر، والذي قد يصيب الأطفال الأصغر سنا بسبب ضعف الجسم وعدم اكتمال نموه الصحي.

فقر الدم

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم، مما يؤدي إلى التعب والإجهاد والضعف العام، الذي قد يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض عند الأطفال.

كذلك يمكن أن يسبب فقر الدم الخبيث -وهو اضطراب مناعي يعيق الجسم عن صناعة كرات الدم الحمراء بكمية كافية مما يُسبب مضاعفات خطيرة في الجسم- شيبا مبكرا للشعر عند الصغار في السن.

كيفية التعامل مع الشعر الأبيض عند الأطفال

لسوء الحظ، قد يكون علاج الشعر الأبيض بشكل عام أمرا صعبا. لكن قد يكون لديك خياران إذا كان طفلك يعاني من الأمر ويشعر بالانزعاج بسببه.

وينصح موقع "هيلث لاين" (Health line) للصحة والطب بالخطوات التالية:

معالجة المشاكل الصحية: لا توجد حبوب سحرية يمكن تناولها لمواجهة الشيب، ولكن إذا كان هناك مصدر واضح للشيب المبكر لطفلك، يمكنك العمل مع الطبيب لتعزيز نمو الشعر بشكل صحي.

كما يمكنك تنفيذ بعض العلاجات المنزلية أو إضافة بعض الأطعمة والمكملات الغذائية إلى نظام طفلك الغذائي، مثل فيتامين "ب" (B)، الذي قد يعزز لون الشعر الصحي.