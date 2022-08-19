يكون الجلد المحيط بالعين عادة حساسا وأكثر رقة من بقية أجزاء البشرة، وقد يتعرض للجفاف إذا لم يُعتنَ به بشكل صحيح أو بسبب سوء التغذية، لكن هذه ليست العوامل الوحيدة للإصابة بالجفاف حول العينين.

يمكن أن يسبب استخدام الكثير من مكياج العيون واستهلاك الكثير من الكافيين، تضرر جلد هذه المنطقة الحساسة، فضلا عن أن بعض العوامل الأخرى -مثل عدم كفاية النوم، والتلوث، والتقدم في السن، والإصابة بالمرض الجلدي كالإكزيما، وغير ذلك- قد تمثل أسبابا لتردي حالة تلك المنطقة، مما يجعلكِ تصابين بجفاف جلد العينين، والجفون الباهتة والمتشققة.

مشكلة مؤلمة

يمكن لأي شخص أن يصاب بجفاف الجلد في أي مكان من الجسم. وبشكل عام، تحتاج البشرة إلى الماء والزيوت التي ينتجها الجسم بشكل طبيعي لتظل صحية ومرنة.

لكن في حال فقدان الرطوبة اللازمة، يمكن أن يجفّ الجلد ويصاب بالتشقق والتدهور. وهذا بدوره عادة ما يؤدي إلى الحكّة أو تقشُّر الجلد، والشعور بالضيق أو اللسع أو التشقق.

وبالإضافة إلى أن تلك الأعراض غير مريحة على الإطلاق، فهي أيضاً قد تُشعركِ بالحرج إذا بدأ الجلد في التقشُّر والتشقق أو أصبح خشنا بدرجة كافية للتسبب في ظهور الندوب والإصابة ببعض الجروح.

جميع ما سبق من أعراض قد يشير إلى أزمة صحية تُسبب جفاف ما حول العينين، مما يستدعي مراجعة الطبيب المتخصص قبل أن تبدأ الحالة في التأثير على العينين والرؤية.

أسباب جفاف جلد العين

يشير موقع "فري ويل هيلث" (Very Well Health) إلى عدة أسباب قد تؤدي إلى جفاف الجلد تحت العينين، ومن المهم معرفة سبب الجفاف، لكي يتم التعامل مع الحالات بشكل مختلف وعلاج أسبابها منعا لتكرار المشكلة وتفاقمها.

التهاب الجفن

يمكن أن تسبب الجفون الحمراء والجافة والمتورمة جفاف منطقة ما حول العين، وهذه الحالة المتقدمة ليست معدية ولا تضر العين عادة على المدى البعيد.

وفي حالة انسداد قنوات الزيت في العينين، يمكن أن يتسبب ذلك في جفاف منطقة ما تحت العينين وحولها.

ويمكن علاج هذا العرض عن طريق تنظيف جفونك بانتظام بالمستحضرات الطبية الموصى بها لحالات التهاب الجفن من الصيدليات والمتاجر الكبرى.

صحيح أن الحالة غالبا لن تختفي تماما، لكن يمكنكِ التحكم في أعراضها، ويمكن لطبيب الأمراض الجلدية أو طبيب العيون التعرف على السبب الرئيسي لالتهاب الجفن.

التهاب الملتحمة

التهاب الملتحمة الذي يُسمى أيضا بالعين الوردية، يحدث عندما يتحول لون بياض العينين إلى اللون الوردي الزهري، وعادة ما يحدث بسبب الفيروسات أو البكتيريا أو المواد المسببة للحساسية وإفرازات العين.

يمكن أن تساعد الكمادات الباردة والدموع الاصطناعية في القطرات المباعة في الصيدليات على علاجها بشكل كبير، مع ضرورة استشارة الطبيب المتخصص لمعرفة ما إذا كان التهاب الملتحمة لديكِ جرثوميا أم فيروسيا، لأنه إذا كان ناتجا عن بكتيريا، فقد يحتاج الطبيب لوصف مضاد حيوي لضمان التخلص من المشكلة الأساسية.

الإكزيما في جلد العين

يمكن أن تحدث الإكزيما -أو التهاب الجلد التأتبي- في أي مكان في الجسم، بما في ذلك تحت العينين وما حولها، وهي حالة عادة ما تحدث عند الذين يعانون من الإكزيما في أماكن أخرى من الجسم أيضا.

في تلك الحالة يمكن أن يؤدي تجنب أي مهيّجات أو مسببات للحساسية إلى تقليل خطر الإصابة بالتهاب الجلد، ويصبح استخدام العلاجات الموضعية -مثل المراهم أو المنشطات- علاجا فعالا لها.

أسباب أخرى

هناك أسباب أخرى أكثر عمومية لجفاف ما حول العين، وجفاف الجلد تحت العينين بشكل خاص، وهي كما يأتي:

التقدم في السن: تزامنا مع مراحل منتصف العمر أو أكبر، يقل إنتاج الزهم (زيت الجلد الطبيعي) الذي يحافظ على نعومة البشرة.

تزامنا مع مراحل منتصف العمر أو أكبر، يقل إنتاج الزهم (زيت الجلد الطبيعي) الذي يحافظ على نعومة البشرة. نوع البشرة: الأشخاص ذوو البشرة الداكنة للغاية أو الفاتحة للغاية عادة ما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالبشرة الجافة وجفاف جلد العينين مقارنة بغيرهم.

الأشخاص ذوو البشرة الداكنة للغاية أو الفاتحة للغاية عادة ما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالبشرة الجافة وجفاف جلد العينين مقارنة بغيرهم. درجات الحرارة الخارجية، الباردة أو الشديدة الحرارة.

تدخين السجائر والتعرُّض للملوثات القاسية.

نقص الفيتامينات أو المعادن الأساسية في الجسم.

الخضوع لغسيل الكلى، مرض السكري والغدة الدرقية وأمراض الكلى.

أعراض جفاف الجلد حول العين

بحسب موقع "ويب ميد" (WebMD)، تشمل الأعراض الشائعة للبشرة الجافة حول العين ما يأتي:

الخطوط الدقيقة والرفيعة في الجفن وأسفل العينين.

الحكة في الجلد المحيط بالعين.

القشرة أو النسيج الخشن لمنطقة ما حول العينين.

تشققات الجلد والجروح المتكررة.

التجاعيد والتهدُّل حول العينين.

الشعور بالحرقة أو الشدّ أو الألم الخفيف في جلد العين.

العلاجات الأنسب للجفاف حول العين

يمكن لأي شخص أن يعالج بعض أسباب جفاف الجلد حول العين في المنزل بالمستحضرات الطبيعية، دون الحاجة للحصول على وصفة طبية محددة، لكن بالطبع يعتمد الأمر على الأسباب الأساسية التي تؤدي لحدوث الجفاف في المقام الأول.

ومع ذلك، تتضمن النصائح -وفقًا لموقع "ميديكال نيوز توداي" (Medical News Today)- استخدام كمادات دافئة أو باردة لتخفيف الأعراض المزعجة للمشكلة، مثل الحكة واستخدام منتجات التنظيف اللطيفة والخالية من العطور والكحول والمواد الكيميائية.

كذلك تساعد المراهم المتخصصة للمنطقة حول العينين في تخفيف جفاف الجلد في هذه المنطقة الحساسة.

ووفقا لخبراء الجلد والعناية بالبشرة، تشمل المكونات التي قد تكون مفيدة في علاج جفاف الجلد حول العين: زيت الجوجوبا، ومركبات الدايميثيكون، والغلسرين، والمستحضرات الغنية بحمض الهيالورونيك، والمستحضرات الغنية بحمض اللاكتيك، واللانولين، والزيوت المعدنية، والفازلين، وزبدة الشيا.

كيف يمكن الوقاية من الجفاف تحت العين؟

تعتمد أفضل طريقة لمنع جفاف الجلد حول العينين على السبب الأساسي. ومع ذلك، هناك بعض العادات اليومية في العناية بالوجه والبشرة من شأنها حمايتكِ من الإصابة بالجفاف حول العينين:

احرصي على استخدام الماء الدافئ بدلا من الماء الساخن لغسل الوجه والجلد بشكل عام، وذلك في الاستحمام وأثناء شطف الوجه خلال اليوم.

يجب مراعاة استخدام منتجات التنظيف اللطيفة الخالية من العطور والمواد الكيميائية، واختيار المنتجات التي تتكون غالبيتها العظمى من المستحضرات الطبيعية المستخلصة من الزيوت والنباتات المفيدة للبشرة.

ننصحكِ بتجفيف بشرتك بعد تبليلها أو غسلها باستخدام تقنية التربيت بالمنشفة القطنية عوضا عن الفرك القاسي، لأن ذلك قد يساهم في تطوير مشاكل الجلد ويسرّع شيخوخة البشرة وترهُّلها.

من الضروري استخدام مراهم الترطيب الملائمة لنوعية بشرتك، واختيار مستحضرات ترطيب حول العينين لتجنُّب جفاف الجلد الحساس حولها.

من المهم مراجعة الروتين اليومي للعناية بالبشرة، خاصة إذا كان يتضمن التعرُّض لحرارة مرتفعة أو ملوثات ودخان مثل الموقد أو التدخين، والتي قد تساهم في تدهور رطوبة الجلد الداخلية.

يُعدّ شرب الماء بكميات كافية يوميا من أولى الخطوات الأساسية لحماية بشرتك وجلدك وشعرك من الجفاف والتدهور.

خطوات أساسية لحماية جلدك

ينصح موقع "هيلث لاين" (Healthline) باتباع خطوات أساسية من شأنها حمايتك من الإصابة بمشاكل الجلد، وخاصة جفاف ما حول العين. ومن أبرزها:

التحكم في مستويات التوتر في الجسم، عبر الاسترخاء والدعم النفسي اللازم بصورة يومية إذا تطلب الأمر. إذ قد تساهم هرمونات التوتر -مثل الكورتيزول- في تعجيل شيخوخة الجسم وتدهور صحته، وجلدك لن يكون في مأمن من هذا التأثير السلبي للتوتر.

الحصول على قسط وافر من النوم يعد عاملا أساسيا لحفظ مستويات إنتاج الكولاجين المعتاد لجلدك.

تجنبي المنتجات التي تهيج الجلد أو تسبب الحساسية بأنواعها.

وبشكل عام، تواصلي مع الطبيب المتخصص بالجلدية أو صحة العينين إذا عانيتِ من أي أعراض مرافقة لمشكلة جفاف منطقة ما حول العين، مثل: الألم في العين من الداخل، أو الحساسية للضوء، وعدم وضوح الرؤية.

كما يجب على الذين يشتبهون في إصابتهم بنوع من الإكزيما أن يتحدثوا أيضا إلى طبيب الجلدية المختص، لأنهم قد يحتاجون إلى مراهم طبية مخصصة لتلك الحالة.