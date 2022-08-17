في عالم مليء بأنواع وأشكال الشعر المختلفة، يعدّ العثور على "روتين" مناسب للعناية بشعرك أمراً صعباً مليئا بالمحاولات الفاشلة.

وتختلف احتياجات المرأة عادةً وفقاً لنوع فروة الرأس، وصحة وطول الشعر نفسه، ونمط الترطيب الخاص بهما، ويعدّ الشعر المختلط من أكثر نوعيات الشعر حاجةً للعناية الخاصة.

ويطلق مصطلح "الشعر المختلط" على الحالة التي تكون فيها فروة الرأس دهنية، بينما تكون أطراف الشعر جافة تعاني من التقصف والجفاف والتكسر بسهولة.

وفيما يأتي نستعرض أفضل طرق التعامل مع الشعر المختلط، وكيفية منع تفاقم مشاكل فروة الرأس الدهنية وتحولها إلى قشرة أو بثور تؤدي لتساقط الشعر بسهولة، أو تدهور أطراف الشعر الجافة وتكسرها.

معضلة الشعر المختلط

إذا كنتِ تعانين من إفرازات دهنية زائدة في غضون يوم أو يومين من كل غسلة للشعر، وكانت لديكِ أطراف هشة أو تالفة أو متقصفة في نفس الوقت، فأنت تمتلكين شعرًا مختلطًا يستدعي الكثير من الاهتمام.

قد يكون التعامل مع الشعر المختلط محيّراً، لأنك ستحتاجين التخلُّص من الزيوت الزائدة التي يفرزها جلد فروة الرأس، والعمل على الترطيب الكثيف للشعر لعلاج الأطراف. فكيف يتم التوفيق بين الأمرين المتعاكسين؟

الصبغات والمواد الكيميائية الضارة

بداية، إذا كنتِ تقومين بصبغ شعرك أو تشقيره أو سحب اللون منه، فمن المحتمل أن تعاني من فروة الرأس الدهنية ذات الأطراف الجافة والمتقصفة.

العلاجات الكيميائية، مثل التبييض ومواد الفرد والصبغات القاسية الأخرى، تجرِّد الشعر من الزيوت الطبيعية التي تحافظ على نعومته وتغذيه بصورة طبيعية.

تراكم الزيوت الدهنية على فروة الرأس يسبب شعورا بالحكة، ويجعل الشعر يبدو باهتًا لا حياة فيه ذا ملمس جاف ومتقصف من المنتصف وحتى النهاية.

ما الذي يسبب فروة الرأس الدهنية ونهايات الشعر الجافة؟

وفي حين أن الجذور الدهنية تحدث بسبب الإفراط في إنتاج زيت الزهم في فروة الرأس، فإن السبب وراء الإفراط في إفراز هذا الزيت يختلف من شخص لآخر.

لذلك أدرجنا بعض العوامل الرئيسية التي تساهم في معاناتك من فروة رأس دهنية، بحسب موقع "سكن كرافت" (Skin Kraft) للصحة والعناية بالجلد:

التهاب الجلد الدهني

التهاب الجلد الدهني حالة جلدية شائعة، تشعرين فيها بالحكة والتهاب فروة الرأس بصورة متكررة. وفي النهاية تتحول فروة الرأس إلى اللون الوردي وتصاب بالقشرة، كما تظهر بعض البقع المصابة بحالة مفرطة من إفراز الزيوت.

يمكن أن يكون التهاب الجلد الدهني أيضاً أحد أعراض أمراض المناعة الذاتية. فإذا كانت الحالة وأعراضها شديدة الحساسية والإزعاج بالنسبة لك، نقترح عليك إجراء فحص طبي عند متخصص.

الإكزيما وصدفية فروة الرأس

تتسبب الأمراض الجلدية عادةً في فروة الرأس الدهنية، لكن هناك حالتين معروفتين على نطاق واسع لتلك المشكلة، هما: الإكزيما، والصدفية.

في كلتا الحالتين، تصبح فروة الرأس متقشرة وحمراء اللون، مما يجعل جذر الشعر دهنيا للغاية، حتى قد يبدو الرأس كأنه شمعي أو متقرح، ويظل باقي الشعر جافًا وضعيفًا، وهي الأعراض التي تجعله عرضة للتكسّر والتقصُّف والتساقط.

الأسباب الوراثية

تحدد الجينات معظم الصفات الجسدية، وقد يعاني المرء من فروة رأس دهنية إذا كان في عائلته سمة مماثلة، كما قد تؤثر الجينات أيضًا على ملمس الشعر وسمكه وصحته.

وبشكل عام، عادةً ما يكون ذوو الشعر الرقيق والناعم أكثر عرضة للإصابة بفروة الرأس الدهنية وأطراف الشعر الجافة أو ما يعرف بالشعر المختلط.

حبّ الشباب

تعاني الكثير من السيدات من حبّ الشباب في الجبين أو في مختلف مناطق الوجه. وبالرغم من أن حب الشباب في الجبين ليس دائما سببًا لفروة الرأس الدهنية، فإنه بالتأكيد علامة على أن فروة رأسك تنتج زيتًا إضافياً يذوب وينتقل من الرأس بشكل يؤذي جلد الوجه والجبهة على وجه خاص.

وبحسب مجلة "فوغ" (Vogue) للمرأة والجمال، فإنه عندما ينحبس زيت الزهم داخل مسام الجلد تظهر نتوءات حمراء مثيرة للحكة، سواء في فروة الرأس أو الوجه بشكل عام، فتصاب البشرة بالالتهابات والقروح.

غسل الشعر الزائد

في حين أن الأسباب المذكورة أعلاه تسبب فروة رأس دهنية، فإن الإفراط في غسل الشعر قد يتسبب في جفاف الشعر، وحدوث رد فعل عكسي يزيد إفراز فروة الرأس الزيوت الطبيعية لتعويض الترطيب المفقود بالغسل المتكرر، بينما تظل أطراف الشعر جافة وضعيفة في الوقت نفسه.

التعرّض المفرط لأشعة الشمس

يمكن أن يؤثر التعرض الشديد لأشعة الشمس فوق البنفسجية على الشعر ويجعله جافًا للغاية، إذ تكسر أشعة الشمس الطبقة الخارجية من جذع الشعرة بشكل كامل، مما يتسبب في تغيير لونها وجفافها.

تصفيف الشعر بالحرارة

يعد استخدام أدوات التسخين مثل المكواة والسيشوار لتصفيف الشعر أمرًا شائعًا جدًا هذه الأيام. لكن بغض النظر عن مدى جمال التصميم، فإن تأثير تلك الأدوات لن يكون جيداً أبداً على صحة الشعر أو فروة الرأس، فهي تضرّ بشكل عام وتصيب شعرك بالضعف مما يجعله أكثر عرضة للتقصف والسقوط، وفي الوقت ذاته قد تفاقم من أعراض الفروة الدهنية المتهيِّجة.

نصائح لعلاج الشعر المختلط

لا تدعي فروة الرأس الدهنية وأطراف الشعر الجافة تصيبك بالتوتر أو عدم الثقة في جمالك. النصائح التالية قد تجعل العناية بشعرك أمراً سهلاً:

أولاً: استخدام فرشاة الشعر المناسبة

تمشيط الشعر يساعد على إعادة توزيع الزيوت الطبيعية من الجذور وجميع خصلات الشعر وصولًا إلى أي أطراف جافة. فقط اختاري فرشاة الشعر المناسبة لكثافة ونوع شعرك.

وبحسب موقع "شيب" (Shape) للجمال، يمكن أن تصعّب فرشاة الشعر الخاطئة فكّ تشابك الشعر وتوزيع الزيوت الطبيعية في الخصلات بالشكل المناسب.

على سبيل المثال، تُعرف الفرشاة ذات الشعر الخشن بقدرتها على توزيع الزيوت الطبيعية من فروة الرأس بالتساوي في جميع أنحاء الخصلات.

للعثور على الفرشاة المناسبة لنوع شعرك وكثافته، من المهم أيضًا تحديد الطول المناسب للشعيرات.

على سبيل المثال، إذا كان شعرك دهنيا كثيفا، فسيكون من الصعب اختراق فروة الرأس بفرشاة قصيرة الشعيرات والأسنان. في تلك الحالة، نوصي بفرشاة الشعر المبللة لفك تشابك الشعر والحصول على أفضل نتائج عند التمشيط.

كذلك فإن الشعيرات المرنة والطرية للفرشاة عادة ما تكون لطيفة على الشعر وفروة الرأس من دون نتف الشعر أو تكسيره.

أعيدي النظر في روتين الشامبو والبلسم

إذا كنتِ تغسلين شعرك بالشامبو، ففكري في تغيير عادتك، لأنه قد تكون هناك علاقة بين معاناتك من الشعر المختلط وبين فروة رأسك الدهنية وأطراف شعرك جافة.

وبدلاً من غسل شعرك كاملا بالشامبو، من الأفضل التركيز فقط على الجذور، حيث تشتد الحاجة إلى غسل الدهون المتراكمة في مسام الجلد.

سيساعدك غسل الجذور بالشامبو على التخلص من تراكم الأوساخ ومنتجات الترطيب والتصفيف في فروة رأسك، دون إزالة الزيوت الطبيعية التي تحافظ على تغذية شعرك.

استخدمي البلسم لترطيب الأطراف السفلية من شعرك فقط. من الجيد أيضا ترك البلسم لبعض الوقت على الشعر، لمنحه مزيدًا من الوقت لتغذية خصلات شعرك جيداً.

عندما يتعلق الأمر بتركيبة الشعر ونوعيته، من المهم تطوير روتين من الشامبو والبلسم يجمع بين نوعيات مستحضرات مختلفة لضمان معالجة شعرك الدهني والجاف بشكل منفصل.

اختيار المنتجات المناسبة

تحتوي منتجات الشعر الشائعة على الكثير من المكونات غير الصحية، لذلك عليك أن تختاري المنتجات التي لا تحتوي على الكبريتات، الزيوت المعدنية، البارابين، الكحوليات المحوَّلة، العطور الصناعية، الفورمالديهايد، قطران الفحم، السيليكون، الفثالات، البارا فينيلين ديامين.

تقليل مرات غسل الشعر

عندما يكون شعرك دهنيا أو فروة رأسك دهنية وأطراف شعرك جافة في ذات الوقت، فمن الشائع أن تشعري بالحاجة إلى غسل شعرك على فترات متقاربة لمحاربة الدهون، إلا أن غسله بصورة متكررة يمكن أن يكون له تأثير معاكس تماماً.

تأكدي من تحديد عدد المرات التي تحتاجين فيها إلى غسل شعرك بناءً على نوعه، وتذكري أنك عندما تغسلينه فأنتِ تجردينه من زيوته الطبيعية.

يوضح موقع "لاكسي هير" (Luxy Hair) للشعر والعناية بالجمال أن الجسم عادة ما يستجيب للغسل المفرط عن طريق زيادة إفراز الدهون لتعويض الزيت المفقود كما أسلفنا.

وبالتالي فهي حلقة مفرغة لا يمكنك الفوز فيها أبدًا حتى تعيدي توازن شعرك عن طريق غسله بشكل أقل.

ترطيب الشعر جيدا

قد تفاجئين عندما يخبركِ أحدهم أنك بحاجة لترطيب شعرك الدهني بالفعل، وتخافين من تأثير عكسي على فروة رأسك الزيتية المزعجة.

لكن في الواقع، يمكن أن يساعد استخدام زيت الشعر على الأطراف أو حتى منتصف الشعر في استعادة بعض الرطوبة لأطراف الشعر الجافة، دون إضافة المزيد من الشحوم إلى الجذور أو فروة الرأس الدهنية.

كل ما تحتاجينه هو وضع بضع قطرات من الزيت النباتي الملائم لنوع الشعر على الأطراف، لترطيب وتقليل ظهور الأطراف الجافة.

مثلًا، استخدمي زيت جوز الهند الطبيعي للشعر الجاف والمتقصف، وزيت شجرة الشاي على الجزء الدهني القريب من فروة الرأس.

قص الشعر



يُعَدّ قصّ الشعر طريقة رائعة للتعامل مع فروة الرأس الدهنية والأطراف الجافة، فأنتِ بذلك تساعدين الشعر على الاستفادة من تغذيته الأساسية، والتخلُّص من الأجزاء الضعيفة والمتضررة.

ومع ذلك، إذا لم يكن التوجّه إلى صالون لتصفيف شعرك أمراً ممكنا أو محبباً بالنسبة لكِ، يمكنكِ دائمًا قصّ شعرك في المنزل، والتخلص من الأطراف الميتة بشكل متساوٍ عن طريق تقسيمه لنصفين متساويين، لزيادة صحة الشعر ومنع تساقطه.

أخيرًا.. توقفي عن لمس شعرك

قد يكون من الممتع تمرير أصابعك بين خصلات شعرك، ولف الأطراف حول أصابعك كحالة لا إرادية عند الانغماس في التفكير، إلا أن التعامل مع شعرك بأطراف أصابعك -التي تنتج الزيوت أيضا- يمكن أن يجعل شعرك أكثر دهنية مما يفاقم من المشكلة.