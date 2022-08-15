في الفترات التي يقضيها طفلك على الهاتف الجوال أو أي جهاز إلكتروني آخر يتعرض لسيل من الإعلانات التجارية التي تعرض عليه كثيرا من المنتجات؛ لذا عليك مرافقته وتوعيته ومساعدته على تجاوز خطر هذه الإعلانات، وإليك بعض النصائح لتحصينه وحمايته من قصفها المستمر:

الفرق بين الإعلان والواقع

لا يطور الأطفال مهارة التفكير النقدي حول ما يرونه وما يريده منهم الآخر إلا في سن 7 سنوات، وقد يستمر ذلك حتى عمر 12 عاما؛ ومن ثم فهم لا يدركون أهداف الإعلانات التسويقية؛ لذلك من المهم الجلوس مع طفلك وسؤاله عن رأيه عند ظهور إعلان أمامه، وإدارة نقاش حول الدوافع الخفية للمعلنين، والحقيقة وراء الصور المنتشرة في الإعلانات، وعرض صور واقعية لمراحل تصوير الإعلان، وبعض الحيل والخدع التي تستخدمها هذه الإعلانات لتحسين جودة الصور لتصبح خادعة.

واسألي طفلك عن سبب إصرار المعلنين على بث صور غير واقعية، وناقشي معه كيفية تشويه الإعلان أفكارنا عن مفهوم الشيء الممتع واللذيذ. وتحدثي عن كيفية استثمار الشركات صورا زائفة وإعلانات خادعة من أجل الولاء لعلاماتها التجارية.

عند تحميل تطبيق أو لعبة يفضلها طفلك ناقشي الرسائل الإعلانية والشعارات التي تظهر له، وأخبريه ألا ينقر أبدا على إعلان، أو يملأ نموذجا من دون إذنك. وعموما عليك توعيته باستمرار.

ضبط جهاز "واي فاي"

تقدم معظم أجهزة "واي فاي" الحديثة تطبيقات مصاحبة لتعديل إعدادات الجهاز حسب رغبتك. وبالنسبة للأجهزة القديمة ستحتاجين لفتح صفحة ويب من حاسوبك الخاص، ثم كتابة عنوان "آي بي" (IP) في شريط العناوين.

تستخدم معظم الأجهزة عنوان "192.168.1.1"، ولو لم ينجح معك اضغطي بالزر الأيمن على علامة "واي فاي"، وابحثي عن "عنوان آي بي" في الإعدادات.

بمجرد كتابة العنوان ستحتاجين بيانات الاعتماد، وهي إما مدونة على الجهاز، أو دليل المستخدم، أو موقع الشركة المصنعة، ويكون غالبا تم إدخالها عند تشغيل جهاز "واي فاي" أول مرة.

ستجدين عددا من خيارات الإعدادات، كتحديد جدول لغلق وتشغيل الإنترنت لكل أو بعض الأجهزة، أو اختيار المحتويات والمواقع التي تريد حظرها على أجهزة معينة.

ضبط إعلانات يوتيوب

وفرّ المطورون إعدادات متقدمة للتحكم في محتوى يوتيوب في حالة التشغيل التلقائي، وإخفاء الإعلانات، بالضغط على النقاط الثلاثة في الإعلان أو القناة، واختيار "غير مهتم"، أو النقر على "ملف تعريف حسابك"، ثم "عام"، ثم رمز الترس للإعدادات، ثم "وضع تقييد المحتوى".

يوفر يوتيوب فرصة لمنع الإعلانات التي تستهدف الأطفال عبر إنشاء "حساب خاضع للإشراف الأبوي" للأطفال فوق 9 أعوام، وكذلك "يوتيوب كيدز"، ولا يسمح ببعض الإعلانات التي تتعارض مع إعدادات الحساب، ويمكن حظر قنوات معينة كثيرة الإعلانات، لكن لا يمكن منع كافة الإعلانات إلا بالدفع لحساب "يوتيوب بريميم".

التحكم في الألعاب

امنعي تحميل الألعاب المجانية ذات العلامات التجارية المشهورة، مثل "ليغو" و"هابي ميل" و"كاندي كراش" و"فيفا"، لأنها تستغل بيانات المستخدم، وتوجه له إعلانات مستهدفة.

اسمح لأطفالك بتحميل ألعاب غير ربحية، أو تلك التي تعزز قيمك، أو التي أعلنت تقييدها الإعلانات، مثل "ديزني" التي تقيد إعلانات الوجبات السريعة على كل تطبيقاتها وبرامجها.

منع الإعلانات المستهدفة

ضعي قيودا على استخدام بيانات طفلك، عن طريق "إعدادات الخصوصية" في "ملف تعريف حسابك" على التطبيق، مع إلغاء موافقتك على جمع بيانات المستخدم.

توفر "غوغل" إمكانية حظر الإعلانات على التطبيقات المرتبطة بحساب "غوغل"، عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب "أد موب" (AdMob)، والضغط على "تطبيقات" في الشريط الجانبي؛ ستجد "ضوابط الحظر" أسفل اسم كل تطبيق، اضغطي على "فئات حساسة" لإضافة أو حذف ما بين 50 فئة حساسة من الإعلانات، ولا تنسي إعلانات "فتح المنتجات" (Unboxing) لأنها تثير شهية الأطفال للاستهلاك.

توفر شركة "آبل" أيضا فرصة حظر الإعلانات المستهدفة على أجهزتها، من خلال الولوج إلى "إعدادات" ثم "خصوصية" ثم "إعلانات آبل" ثم إلغاء تفعيل "إعلانات مخصصة". عودي مرة أخرى إلى "خصوصية" ثم اختاري "خدمات الموقع"، وانقري عليها لإيقاف الإعلانات التي تستهدف منطقة سكنك.

توفر "غوغل" خدمة الرقابة الأسرية المجانية للأطفال أقل من 13 عاما، من خلال تطبيق "غوغل فاميلي" (Google Family Link) على هواتف "آبل" و"أندرويد" لحظر الإعلانات المستهدفة.

حماية الأجهزة

سواء قررت شراء هاتف خاص لطفلك أو لا، يجب استخدام هاتف لا يتصل بمحفظة نقدية مفتوحة على التطبيقات، أو التأكد من عدم حفظ بيانات البطاقة الائتمانية على الهاتف عند إجراء عمليات الشراء.

قد يحتاج الأطفال في هذه الفئة العمرية إلى استخدام جهاز كمبيوتر لأداء واجباتهم المدرسية، ويمكن أن تساعدك أدوات الرقابة الأسرية المضمنة في نظام "ويندوز" (Windows) باسم: "مايكروسوفت فاميلي" (Microsoft Family) و"ماك أو إس" (macOS) في تعيين حدود زمنية لاستخدام التطبيقات والويب، ويمكنك وضع الأجهزة في غرفة عائلية لمراقبة استخدام أطفالك التكنولوجيا والتفاعل معهم حول المحتوى الرقمي.