تعد كرة القدم رياضة رائعة من الضروري لأطفالك أن يلعبوها، وإذا كنتِ مترددة بخصوص تسجيل أطفالكِ في دوري كرة قدم محلي، فقد تقنعك الأسباب أدناه للقيام بذلك.

فالأطفال الذين يكتسبون عادات نشاط بدني صحية يتمتعون بإمكانية أكبر للحفاظ على هذه العادات عند البلوغ، حيث تظهر الأبحاث أن "النشاط البدني يحسن صحة القلب، ويعزز قوة العظام والعضلات، ويساعد في الحفاظ على وزن صحي"، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" (CDC).

كما أوصت إرشادات النشاط البدني للأميركيين بأن يمارس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما نشاطا رياضيا يوميا لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

دراسات: ممارسة كرة القدم وقاية وعلاج

وكانت دراسة حديثة أجرتها جامعة إكستر البريطانية توصلت إلى أن ممارسة المراهقين رياضة كرة القدم تعمل على تحسين نمو عظامهم.

وقارنت هذه الدراسة -التي نشرت بمجلة "بحوث العظام والمعادن"- الحالة الصحية لـ116 صبيا تراوحت أعمارهم بين 12 و14 عاما، من لاعبي كرة القدم والسباحين وراكبي الدراجات، بمجموعة أخرى من الأطفال الذين لا يمارسون أي رياضة.

كما أفادت دراسة مبنية على أبحاث سابقة بأن من يلعبون كرة القدم على سبيل الترفيه تقل لديهم نسبة الكوليسترول وضغط الدم ومعدل ضربات القلب وقت الاسترخاء بالإضافة إلى كتلة الدهون في الجسم، وذلك مقارنة بمن لا يمارسون الرياضة.

وكتب فريق الدراسة بدورية "سبورتس ميديسن" (Sports Medicine) البريطانية أن كرة القدم قد تفيد الصحة بالقدر نفسه الناجم عن ممارسة رياضات أخرى مثل الجري، كما أن لها منافع اجتماعية وتحفيزية وتنافسية.

فوائد لعب كرة القدم لطفلك

ويؤكد تقرير نشره موقع "سبورتس فير" (sportsver) أنه توجد أسباب كثيرة لضرورة أن يلعب طفلك كرة القدم ومنها:

1. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

للجري في أثناء لعب كرة القدم تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، وهو أمر يقدم فوائد مهمة للطفل تستمر معه عندما يكبر.

2. تحسين مهارة التنسيق

يحسّن لعب كرة القدم مهارة التنسيق بين حركات الجسم، حتى عند الأطفال الذين لا يمتلكون تلك المهارات، فالطفل يركض ويركل الكرة ويراوغ في الوقت نفسه.

3. كرة القدم رياضة آمنة نسبيا

كرة القدم تعد رياضة آمنة مقارنة مع الرياضات العنيفة مثل الهوكي، والإصابات فيها عموما قليلة.

4. كرة القدم تُعلم المثابرة

لا يمكن لعب كرة القدم من دون تعلم شيء عن المثابرة، فالأطفال الذين لم يمارسوا هذه الرياضة من قبل يبدؤون بتعلم كيفية ركل الكرة وتسديدها وتمريرها، إلخ.

5. كرة القدم تُعلم المهارات الاجتماعية

لعب كرة القدم يفرض على الأطفال التفاعل مع أشخاص مختلفين، بمن فيهم أطفال من أعمارهم والمدربون والحكام.

6. كرة القدم وسيلة الأطفال الممتازة لتكوين الصداقات

تمنح كرة القدم فائدة اجتماعية كبيرة أيضا فهي تسهل على الأطفال تكوين الصداقات.

7. تُعلم كرة القدم الأطفال المنافسة الصحية

لا يهم إذا ما كان فريق طفلك سيفوز أو يخسر؛ حيث يذهب الأطفال في جميع الأحوال إلى المنزل ويسترخون وينسون اللعبة، وهو أمر مهم أن يفهمه الطفل، أن العبرة ليست بالفوز، بل بالتمرين في حد ذاته.

8. لعب الأطفال في الخارج

أصبح إقناع الأطفال باللعب في الخارج يزداد صعوبة؛ إذ إن ألعاب الفيديو باتت أكثر إثارة للاهتمام. وتقدم كرة القدم حلّا ممكنا لهذه المشكلة.

9. تعزز كرة القدم الرابطة بين الوالدين والطفل

تعد كل مباراة كرة قدم لأطفالك فرصة لك لتشجيعهم؛ ففي كل مرة تمدح فيها حركة جيدة أو تشيد بمحاولة تسجيل هدف تقترب أكثر من طفلك.