دراسة بريطانية: 65% من المحجبات يتم رفضهن بالوظائف في دول أوروبا

أوروبا- أثيرت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول بحث ميداني يوضح مدى تعرض المحجبات للعنصرية والتمييز عند التقديم للحصول على وظائف في دول هولندا وألمانيا وإسبانيا.

ونُشر التقرير على موقع تابع لجامعة "أكسفورد" البريطانية في التاسع من يوليو/تموز الجاري، وأحدث ضجة بعد أن شاركته الباحثة مارينا فيرنانديز أول أمس الجمعة عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر.

واشترك في البحث 3 باحثات، هنّ مارينا فيرنانديز من جامعة أكسفورد البريطانية، وفالنتينا دي ستاسيو من جامعة أوتريخت الهولندية، وسوزان فيت من المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة.

ويُظهر البحث المنشور أن 65% من المسلمات اللاتي يرفقن صورهن بالحجاب مع السيرة الذاتية عند التقديم على وظيفة في هولندا، يتم رفضهن بشكل مباشر من دون الدعوة لمقابلة شخصية، وكذلك بنسب متقاربة في إسبانيا وألمانيا.

One may also call it "Strong evidence of employer preference for religious neutrality among the staff". Would like to see a comparison experiment with a "666" tattoo or an oversized cross necklace on the photo. https://t.co/vwUzSEChkh

Hmmn… it takes courage to use veil and even more so every passing day. You never get to a point where you don't slightly worry about discrimination due it. I make it a point of duty to use my veil when interview for roles, to show this is what you get before employing me https://t.co/JugZsGYbg7

ويضيف البحث أيضا أن صورة الحجاب ليست العنصر الوحيد الذي ترفض بسببه المسلمات في تلك الدول؛ لأن نساء كثيرات يرسلن طلبات التقديم من دون إرفاق صورة شخصية، ولكن يكفي أن يُضمَّن في السيرة الذاتية أن المتقدمة للوظيفة انخرطت في أعمال مرتبطة بالمسلمين، مثل التطوع في مركز ديني أو جمعية خيرية إسلامية.

وتعليقا على نتائج البحث، هاجم الناشط جهاد الحق الثقافة الأوروبية قائلا "يعتقد الأوروبيون أن عنصريتهم لا بأس بها لأن لديهم "أسبابا وجيهة" ليكونوا عنصريين. بالطبع لا يبدو أن أحدا قد أخبرهم أن تاريخ العنصرية بأكمله يتعلق بأناس يمارسون التمييز ضد الآخرين لأنهم يتعتقدون أن لديهم "أسبابا وجيهة".

Compelling evidence that job applications should be anonymised and should certainly NOT include photos. I stand with my hijabi sisters. https://t.co/EmGojpODIc

فيما قالت الباحثة فولا فيا "يتطلب الأمر شجاعة لارتداء الحجاب بشكل يومي، وأعتقد أننا لن نصل أبدا إلى نقطة لا نقلق فيها قليلا بشأن التمييز بسبب الحجاب"، وأضافت " أقوم دائما بالتأكيد على ارتداء الحجاب في المقابلات الوظيفية، لكي أُظهر إلى الطرف الآخر هوية من سوف يعمل معه عند توظيفي".

Try this in France! you will not even need a scarf just a name with a Muslim connotation will be sufficient!

وعلى الناحية الأخرى، علقت الناشطة الفرنسية شا بوي "نعم أؤكد هذه الإحصائيات، لأني إذا رأيت طلبا للوظيفة من امرأة ترتدي رمزا للأبوية الإسلامية؛ فسوف أرسل السيرة الذاتية مباشرة إلى سلة المهملات"، وأضافت بوي "لا أريد العمل مع أشخاص يضعون أفكارهم السياسية أولا…".

