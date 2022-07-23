بيروت – تعتبر المرأة العصرية رائدة في البيت والعمل والمجتمع، فكيف إذا كانت أما تقوم بما في وسعها لتأمين أكبر قدر من الراحة والسعادة لأطفالها، لذلك فإن تخصيص بعض الوقت لنفسها لا يعد أمرا أنانيا، إنما بالعكس حين تكون الأم سعيدة تكون الأسرة سعيدة أيضا.

لذا يجب التعامل مع الحياة اليومية بسلاسة أكثر وعدم استنزاف طاقة الأمهات لدرجة الانهيار، إنما يجب عليهن التفكير بأنفسهن وعدم إهمال ما كن يقمن به سابقا، فهن يحتجن من حين إلى آخر لمساحتهن الخاصة وعدم التمادي في بذل جهد مضاعف في التربية، لأن ذلك يؤدي إلى التوتر والتعب وعدم الراحة النفسية وعدم الشعور بالرضا والسعادة.

تنظيم الوقت

رئيسة الممرضات دعاء أبو ديا فخورة جدا بنفسها كونها استطاعت التوفيق بين عملها وأسرتها رغم ضغوط عملها المستمر، لكنها نجحت في التواصل مع طفليها (ابنتها الكبرى دانا وابنها الصغير علي)، وتكرس لهما كل وقت فراغها وتتنزه معهما، وتعتبر نفسها محظوظة لأن زوجها متفهم ومنخرط جدا في الحياة الأسرية وفي تربية الأطفال.

وتوضح أبو ديا أنه على الرغم من أنها تحمل كل الثقل على كتفيها ولا تجد الوقت الكافي لذاتها لكنها استطاعت تنظيم الوقت وخصصت وقتا لتهتم بشكلها الخارجي وتمارس الرياضة وهوايتها المفضلة، وهي ركوب الخيل مع زوجها.

كما أنها تحاول الذهاب إلى مركز التجميل مرة في الأسبوع للاعتناء ببشرتها وأظافرها والاسترخاء وأخذ قسط من الراحة، فهي لا ترغب بأن تفقد أعصابها وأن تؤثر سلبا على عائلتها، كما أنها تهوى الطبخ كثيرا، وتستغل يوم إجازتها لطهي الأكلات المحببة، لتدخل الفرحة إلى قلوب الجميع.

وتنهي بقولها "يجب على كل امرأة أن تكون ذكية في قراراتها وألا تستسلم لليأس، وأن تصمد في مواجهة تحديات الحياة مهما كانت صعبة، فلكل مشكلة حل، والأهم هو التفكير بهدوء وروية لاتخاذ قرارات صائبة".

التضحية بكل شيء

نهى خزعل ربة منزل وأم لـ3 أولاد، ضحت بكل شيء وأفنت نفسها من أجل أسرتها وأولادها، وأهملت ذاتها في الفترات الأولى من الزواج بحسب وصفها، فكان كل همها إسعاد أسرتها ونسيت نفسها وحرمتها من عديد الأمور المحببة إلى قلبها، لكنها غير نادمة لأنها وضعت أولادها في قائمة أولوياتها، والآن بعد أن كبروا ونضجوا شعرت بأن ما قامت به لم يذهب سدى وأن جهدها لم يكن عبثا، فهي فخورة جدا بابنها البكر الذي أصبح كابتن طائرة وابنتها التي تدرس الاقتصاد والتجارة، وأخذت نفسا عميقا حاليا.

لكنها اعتادت على العطاء والتضحية ولم تعد تفكر بنفسها كثيرا رغم إصرار زوجها في الفترة الأخيرة على الاهتمام بذاتها وتخصيص الوقت لممارسة بعض الهوايات، حتى أنه دفعها إلى التسوق وشراء ملابس جديدة والاعتناء بشكلها الخارجي والتسجيل في نادٍ رياضي والقيام بدورات لغات وحاسوب كونه قدر كثيرا ما قامت به كل هذه السنوات ويرغب بتعويضها ولو بجزء عن المجهود الذي بذلته، كما أخبرت الجزيرة.

اهتمي بنفسك أولا

بدورها، تقول المرشدة التربوية كندة حسامي لكل الأمهات الشابات "إذا أردت أن تكوني أما فلا تحرمي نفسك واهتمي بها أولا، وإذا أردت النجاح في أي مجال عليك البدء بالاعتناء بنفسك، وإذا كنت تريدين أن تصبحي أما أفضل فلا تهملي حاجاتك الشخصية، فكل المسؤوليات تلقى على عاتق الأم لدرجة الاختناق وكأنها البطلة الخارقة، لكن بالنهاية هي إنسانة وتحتاج أيضا للراحة والاهتمام بإسعاد نفسها وأسرتها".

وتتابع حسامي "بسبب كثرة الضغوطات وصلت في فترة معينة للبدء بالصراخ بطريقة غير عقلانية واكتشفت أن الشيء الوحيد الذي كان ينقصني هو الاعتناء بنفسي، فقررت اتخاذ بعض الإجراءات في المنزل لأصبح أكثر هدوءا ورزانة من خلال تنظيم الوقت في البيت والعمل ومع الأولاد للشعور بمعنويات أفضل ولأستمتع بالحياة أكثر".

مساحة خاصة

من جهتها، تقدم اختصاصية علم الاجتماع لودي حمزة بعض النصائح للأمهات للاهتمام بأنفسهن وبصحتهن النفسية والجسدية والمعنوية بوسائل بسيطة جدا، فكل أم هي الداعم الأساسي للعائلة كلها، فهي من تعلم أولادها التغلب على مصاعب الحياة وهي المثال لهم، تنير لهم دربهم ليواجهوا المجتمع عندما يكبرون.

كل شيء فيك مميز

انت رائعة كأم كما أنت، فلا يوجد إنسان كامل أو مثالي، وكل شيء فيك مميز حتى أخطائك، لذلك لا داعي للقلق والتوتر والهلع، تقبلي نفسك وافخري بما أنت عليه، وكوني محبة لذاتك، فأسرتك تحبك كما أنت.

دللي نفسك

لماذا لا تجدين وقتا لنفسك؟ لماذا تحرمينها من الأشياء المحببة إلى قلبك؟ رفهي عن ذاتك وخصصي بعض الوقت للاعتناء بجمالك أو التنزه مع الصديقات أو ممارسة هوايتك المفضلة، فليس من الخطأ أن تكافئي نفسك وتأخذي قسطا من الراحة وتدللي ذاتك وكأنك أميرة، فإن لم تهتمي أنت شخصيا بذلك فلن يهتم بهذا أحد، كل ما في الأمر جدي الوقت ونظميه رغم كونك أما.

تحلي بالإيجابية

لا تجعلي السلبية محور حياتك، أبعدي التذمر والشكوى والأعذار الدائمة من عدم إيجاد الوقت للاستمتاع، إنما بالعكس، ابتسمي واغتنمي الفرصة وحولي الأمور إلى طاقة إيجابية، لا تستسلمي وكوني على ثقة بأنك قوية وأن حياتك ستتغير إلى الأفضل.

مارسي هواياتك

حاولي إيجاد مساحة خاصة لك على الرغم من كل الضغوط وكثرة المشاغل، لا تهملي الهوايات التي كنت تحبينها سابقا، جددي نشاطك وحيويتك، لا تعقدي الأمور وأبعدي التشاؤم لمواجهة تحديات الحياة بصلابة، وفكري دائما أن تربية الأطفال ليست بالأمر السيئ والصعب إنما بالعكس حوليها إلى أمر ممتع ومسلٍ ولا يعكر مزاجك، فكلما وجدت الأمور سهلة زدت إيجابية وتفاؤلا.

أهم أسرار السعادة

لا تبعدي كل من وقف إلى جانبك سابقا وساندك، لا تنسي الأصدقاء والمحبين، فمن الجميل قضاء بعض الوقت الممتع مع الأحباء للشعور بالسعادة والانتعاش وأننا لسنا وحدنا في هذه الحياة، ومن المهم جدا أيضا إيجاد الوقت الكافي لك ولزوجك لإعادة حيوية الحب من جديد، فالحب يمنح السعادة أيضا، وهو أساس نجاح العائلة السعيدة.

كوني سعيدة أيتها الأم

وبحسب لودي حمزة "إن لم تكن الأم تملك الطاقة الإيجابية لتبثها في روح أبنائها فإنها ستعيش حالة التوتر والشجارات ولا تعود تكترث لاهتماماتها الخاصة وتهمل مظهرها الخارجي ولا تدلل نفسها بحجة أن الأبناء يأخذون كل وقتها ويستهلكون كل طاقاتها، لذلك من الواجب أن تستمتع بأمومتها دون المبالغة في الرعاية والسعي إلى الكمال في التربية".

وتنصح الاختصاصية الأمهات بالابتعاد عن النكد، لأن النكد يولد النكد، ولا تفوت على نفسها لحظات الترفيه، خاصة مع زوجها، فهو يحتاجها أيضا، كما أن تخصيص وقت للأم وحدها أمر في غاية الأهمية "أحبي ما لديك دون النظر إلى الآخرين، فالتفكير في ما يملكه غيرك لا يجلب سوى القلق والعصبية، ولا تتردي في رسم الابتسامة العريضة على شفتيك، فالضحك سر من أسرار الأم السعيدة"، بحسب لودي.