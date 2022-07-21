يعالج البقع الداكنة ويعزز شباب الجلد.. فوائد الزنجبيل لبشرة مثالية

لا تتوقف فوائد الزنجبيل عند علاج البرد والسعال والتهاب الحلق وحتى تهدئة آلام واضطرابات المعدة؛ بل تمتد أيضا إلى العناية بالبشرة، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

علاج للبقع الداكنة

يُعتبر الزنجبيل مثاليا لتفتيح الندبات والبقع الداكنة في الجلد، وذلك بسبب احتوائه على مواد الـ"جينجيرول" المضادة للأكسدة، وهي مواد تحارب الجذور الحرة الضارة بالبشرة، كما تعزز لونها الناعم والموحَّد.

وبحسب مجلة "فوغ" العالمية للمرأة والجمال، فإن مزج بعض الزنجبيل المجفف المطحون أو الطازج المبشور مع عصير الليمون، هو خليط مفيد للجلد.

كما يحتوي الزنجبيل على فيتامين "ج" الضروري لإعادة إنتاج الكولاجين، والذي يساعد بدوره في التئام الندبات ويعزز طراوة الجلد ونضارته، ويقلل من آثار أضرار أشعة الشمس المسببة للتصبُّغات.

ضعي المزيج على البقع الداكنة بالتحديد، لأن عصير الليمون قد يؤثر على الجلد إذا تم استخدامه على كامل الوجه. واتركي المزيج على البشرة حتى يجف تماما، ثم اشطفيه.

يجدد شباب الجلد ويقاوم التجاعيد

الجذور الحرة هي نتيجة ثانوية طبيعية لعملية التمثيل الغذائي في الجسم. ويمكن أن تتكون أيضًا من عوامل خارجية مثل دخان السجائر أو ملوثات الهواء أو المواد الكيميائية الصناعية.

يمكن أن تؤدي هذه الجزيئات غير المستقرة وعالية التفاعل إلى الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يظهر على شكل تجاعيد أو فرط تصبُّغ في البشرة، أو في هيئة خطوط دقيقة تسرع عملية شيخوخة الجلد.

لكن نظرًا إلى أن الزنجبيل يُعد مصدرا كبيرا لمضادات الأكسدة فهو يساعد في تقليل مخاطر هذه المشكلات الجلدية الشائعة.

ويشير تقرير عن فوائد الزنجبيل للبشرة بموقع "بيردي" (Byrdie) للمنوعات، إلى أن بعض البيانات والأبحاث العلمية كشفت بالفعل أن تلك الجذور لها تأثير مثبط للأنزيمات التي تكسِّر الكولاجين وتُدعى (Collagenase).

ونظرا إلى أن الكولاجين يسهم في شباب البشرة، فإن هذا المكون القوي هو أداة رائعة لمكافحة الشيخوخة والتجاعيد والخطوط الدقيقة.

مقشر لطيف للبشرة الباهتة

عند استخدام مزيج من عصير الزنجبيل مع الزبادي يمكن تحضير قناع تقشير طبيعي للجلد مناسب لمختلف أنواع البشرة؛ إذ يُحسِّن الزنجبيل مرونة الجلد ويوحِّد لون البشرة كما أسلفنا، مما يساعد على تحسين ملمسها.

كما أن عوامل التقشير الطبيعية في الزنجبيل مع الزبادي، مثل حمض اللاكتيك في اللبن، تقشر الجلد بلطف وتسرِّع من معدل حياة وتجديد الخلايا.

ضعي قناعا من مزيج عصير الزنجبيل واللبن أو الزبادي اليوناني على بشرتكِ، واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه. كرري القناع أسبوعيا للحصول على بشرة متألقة.

علاج البثور وحب الشباب

إضافة لما سبق، فإن للزنجبيل خصائص قوية مطهرة يمكن أن تطهر البكتيريا الموجودة على سطح الجلد، والتي تسبب البثور وحب الشباب.

عند إضافة الزنجبيل مع العسل الطبيعي مثلاً، وهو مكون طبيعي آخر مضاد للبكتيريا وللفطريات، تحصلين على مزيج قوي لمكافحة حب الشباب ويمكن تحضيره بنفس الطريقة السالف ذكرها، مع مراعاة تكرار استخدام هذا القناع أسبوعيا لتحقيق أفضل النتائج.

علاج الندوب وآثار السيلوليت

احتواء الزنجبيل على مضادات الأكسدة يعزز تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم. ووفقا لموقع "ذا جريتست" (The Greatist) فإن هذا يمكن أن يساعد في شفاء الندوب ودمجها مرة أخرى في اللون المعتاد لبشرتك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزنجبيل تعزيز إنتاج الكولاجين، وهي المادة التي يستخدمها الجسم في معالجة الجروح.

كما قد تساعد العلاجات التي تحتوي على الزنجبيل في طرد السموم والحفاظ على ضخ الدم في الجسم، وهو ما من شأنه أن يوقف تراكم رواسب الدهون تحت الجلد.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات هذه الفعالية وطرق تحقيقها.

طرق استخدام الزنجبيل لبشرة مثالية

بشكل عام، يمكن استخدام مبشور أو شرائح الزنجبيل الطازجة مباشرة على الجلد لكونه ملائما لجميع أنواع البشرة.

فقط قومي بإجراء اختبار حساسية أولاً على بقعة محدودة من الجلد للتأكد من عدم إثارته لأي رد فعل في جسمك.

وبالنسبة للبشرة التي تعاني من الندوب، فقط ضعي عليها قطعة من الزنجبيل الطازج واتركي العصير يجف. افعلي ذلك مرة أو مرتين يوميا، وفي غضون أسبوعين ستلاحظين التحسُّن. وفي غضون بضعة أشهر، ستختفي ندوبك تقريبا.

يمكنكِ أيضا تحضير قناع الوجه من الخيارات السالف ذكرها، كل أسبوع إلى أسبوعين للعناية ببشرتكِ بشكل كامل وتحقيق الاستفادة المثلى.