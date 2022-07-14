يظن البعض أن غسيل الملابس في الغسالة الأوتوماتيكية أسهل ما يكون، لكن هذا العمل الروتيني البسيط يحتوي على تفاصيل قد تؤثر على الملابس والغسالة بصورة سلبية.

في ما يلي 10 أخطاء شائعة غالبا ما يرتكبها الأشخاص مع الغسالة يمكن أن تؤدي إلى إتلاف الملابس، ونصائح للحفاظ على غسالتك من الروائح الكريهة وكيفية معالجتها.

أخطاء شائعة تتلف الغسالة والملابس

عدم فرز الملابس حسب اللون

يمكن أن يتسبب غسل الملابس بألوان مختلطة في نقل الصبغة بسهولة وإتلاف ملابسك، ويحدث هذا عندما تحتك الملابس ببعضها في الغسالة فتتسرب المواد الكيميائية من لون إلى آخر.

استخدام الكثير من منعم الأقمشة

الإفراط في استخدام مواد التبييض أو منعم الملابس يمكن أن يؤدي إلى تلفها، ويعتقد البعض أن استخدام المزيد من المنتجات يساعد على التخلص من البقع بشكل أسرع لكن هذا ليس صحيحا، إذ إن منعمات الأقمشة والمبيضات هي مواد كيميائية قوية ويمكن أن يؤدي الإفراط في استخدامها إلى تلف ملابسك.

عدم فحص جيوب العملات المعدنية

يمكن للمفاتيح والعملات والأشياء الحادة أن تتلف ملابسك بسهولة، وأفضل طريقة لتجنب ذلك هي فحص الجيوب قبل وضع الملابس في الغسيل منعا لتمزقها.

عدم غسل الملابس المزخرفة بالمقلوب

يمكن أن تتلف التطريزات بسهولة بسبب الاحتكاك بالملابس الأخرى، مما يتسبب في سقوطها، وأفضل طريقة لتجنب ذلك هي غسل تلك الأنواع من الملابس بالمقلوب منعا لتمزقها أثناء دورة الغسيل.

عدم فك أزرار القمصان قبل غسلها

قد يتمزق الجزء الأمامي من القميص بسبب الأزرار التي تلتقط أثناء دورة الغسيل، وأفضل طريقة هي فك أزرار القمصان قبل وضعها في الغسالة.

ترك سحّابات مفتوحة

يمكن أن يؤدي ترك السحّاب "السوستة" مفتوحا إلى إتلاف ملابسك، لذا فمن الأفضل دائما إغلاق السحّابات قبل وضعها في الغسالة.

عدم التحقق من ملصقات الملابس قبل غسلها

تختلف تعليمات الغسيل لكل علامة تجارية، لذا من الضروري التحقق دائما من ملصقات الملابس قبل وضعها في الغسالة، سيخبرك الملصق بكيفية معالجة البقع ودرجة الحرارة التي يجب استخدامها.

عدم فحص مصيدة الوبر بالمجفف

يمكن أن يؤدي ترك الوبر في المجفف إلى نشوب حريق، كما أن الوبر قابل للاحتراق بدرجة عالية، وقد يسد الوبر المجفف مسام ملابسك بمرور الوقت ويسبب بهتان الألوان.

اغلقي باب الغسالة بعد دورة الغسيل

تشتهر غسالات التحميل الأمامي باحتوائها على الرطوبة والبكتيريا حول الباب، مما قد يؤدي إلى ظهور العفن والروائح الكريهة، فللحفاظ على الغسالة اتركي الباب مفتوحا بعد كل دورة غسيل للسماح للمنطقة بالجفاف، ثم إغلاقها بعد بضع ساعات.

تجاهل تنظيف الغسالة بانتظام

تنظف الغسالة ملابسك والملاءات، لكن الغسالة نفسها تحتاج أيضا إلى التنظيف من حين إلى آخر، قد تتراكم الأوساخ من الغسيل المتسخ وبقايا المنظفات ورواسب الماء والعفن داخل الغسالة بمرور الوقت، فلتنظيفها استخدمي دورة التنظيف الذاتي أو قومي بتشغيل دورة الماء الساخن الفارغة بالخل بدلا من المنظفات.

كيفية تنظيف الغسالة ذات الرائحة الكريهة

تحضير أدوات التنظيف

أدوات أساسية:

إسفنجة

مادة تبييض

صودا الخبز

خل أبيض

أدوات اختيارية:

قفازات مطاطية

فرشاة أسنان قديمة

زيت أساسي

تنظيف الزوايا

استخدمي فرشاة أسنان قديمة أو زاوية الإسفنج لتنظيف الأركان من الداخل جيدا، ثم أزيلي المواد المتراكمة داخل أنابيب الموزعات إذا كنت قادرة على الوصول إليها.

تنظيف الأسطوانة

التبييض لا يقتل العفن وكوني حريصة بعدم استخدام المبيّض مع المنظفات الأخرى، أضيفي 4 أكواب من المبيّض إلى الغسالة ذات التحميل العلوي أو كوبين في التحميل الأمامي، ثم قومي بتشغيل دورة الغسيل على أعلى درجة حرارة واتركي الحوض يملأ، أوقفي دورة الغسيل مؤقتا بمجرد أن يختلط المبيّض بالماء، اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل الانتهاء من الدورة وقومي بتشغيل دورة شطف لإزالة كل آثار التبييض.

صودا الخبز والخل

بعد تعقيم الأسطوانة بالمبيّض تعمل هذه المجموعة كمنظف ثانوي للغسالة ومزيل لرائحتها.

اخلطي نصف كوب من صودا الخبز مع ربع كوب من الماء وأضيفيه إلى حاوية المنظفات بالغسالة.

اسكبي 4 أكواب من الخل الأبيض في غسالة التحميل العلوي أو كوبين في نموذج التحميل الأمامي، قومي بتشغيل دورة على درجة حرارة عالية.

إذا بقيت البقع العنيدة فامسحي الجزء الداخلي من الأسطوانة بإسفنجة لإزالة أي رائحة خل متبقية، ثم قومي بتشغيل دورة شطف، أخيرا يمكنك استخدام زيت عطري على السداد كمطهر ومزيل للرائحة.

سبب الروائح الكريهة للغسالة:

على الرغم من كفاءتها فإن غسالات التحميل الأمامي أكثر عرضة للرائحة الكريهة والعفن بمرور الوقت إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، ويتسبب تصميم الغسالات ذات التحميل الأمامي في تراكم بقايا الصابون ونمو العفن، إضافة إلى أن الحرارة الرطبة لغسالتك هي أرض خصبة للعفن، ويحدث نفس التأثير للجزء المطاطي بالباب الذي يمنع تسرب الماء، مما يضيف مكانا آخر لتراكم الروائح الكريهة.

وأخيرا، للوقاية احتفظي دائما بباب الغسالة مفتوحا بعد كل غسيل للسماح للرطوبة الزائدة بالتبخر ومنع نمو العفن الفطري.