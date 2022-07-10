يأتي عيد الأضحى هذا العام وسط أزمات اقتصادية كبرى يشهدها الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافَ بعد من تداعيات جائحة كورونا، ويواجه أيضا توابع الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومع ارتفاع الأسعار غير المسبوق والرغبة في الحفاظ على عادات العيد والتجمعات العائلية على مائدة الغداء التي تضم العديد من الأطباق الشهية يصبح اعتماد حلول وسطية أمرا ضروريا لا مفر منه.

ربما تصبح "الموائد التشاركية" هي الملاذ في هذا العيد حتى لا تتحمل أسرة واحدة تكاليف دعوة بقية العائلة أو الأصدقاء إلى وليمة، لكن يبقى التخطيط والتنظيم أمرا بالغ الأهمية حتى تحتفل البيوت بالعيد دون ضغط اقتصادي ودون تكرار الأصناف وإهدار الطعام.

تطور فكرة المائدة التشاركية

في العصور الوسطى حتى القرن الـ15 الميلادي كان هناك مصطلح متداول يعرف بـ"بوتلاك" (Potluck) أي "قدر الحظ" لوصف وجبة مرتجلة من الطعام تقدم للضيوف أو المسافرين غير المتوقعين.

وتطور الأمر بعد ذلك وأصبح يطلق الـ"بوتلاك" على وجبة جماعية مكونة من وعاء واحد كبير يضع فيه كل مدعو عنصرا محددا يحضره معه ويتناوله الجميع، وفقا لموقع "فود سيرفس نيوز" (Foodservicenews).

وفي ثلاثينيات القرن الماضي وتحديدا خلال فترة الكساد الكبير ظهرت الحاجة إلى التشارك لإعداد مائدة بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، فكان الشخص المدعو إلى مأدبة طعام يحضر طبقا من الطعام معه، وكان يطلق عليه "عشاء الطبق المغطى" أو "طبق للممر"، وكان الأمر مرتبطا بالتجمعات الدينية في الكنائس بالولايات المتحدة الأميركية كنوع من المشاركة وإطعام الأشخاص الأكثر فقرا.

أما الاستخدام الحديث لـ"بوتلاك" -الذي يطلق عليه مجازا "دِش بارتي" (Dish Party)- فيشار إليه على أنه تجمع للطعام، إذ يحضر كل شخص طبقا عشوائيا من الطعام المطهو في البيت ويتشارك الجميع تناول الأصناف المختلفة، وأصبح يستخدم في تجمعات الأصدقاء وزملاء العمل، بل إنه أصبح الخيار الأكثر أمانا خلال فترة جائحة كورونا مع إغلاق المطاعم.

كيفية تنظيم "الموائد التشاركية"

تزامن الاحتفال بعيد الأضحى والأوضاع الاقتصادية السيئة يجعل تنظيم الموائد التشاركية أمرا إيجابيا، إذ يتقاسم المدعوون تكاليف الطعام المرتفعة، فلا يتحمل بيت واحد بمفرده عناء التكلفة والإعداد.

ومع ذلك، هناك قواعد لتنظيم الموائد التشاركية يجب أن تراعيها صاحبة الدعوة حتى يمر الحدث بسلاسة دون حوادث أو تعقيدات: