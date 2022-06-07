السبب الرئيسي الذي يجعل الناس يحبون المقلاة الهوائية هو أنها -بالمقارنة مع القلي العميق- تقلل بشكل كبير من إجمالي السعرات الحرارية للطعام.

المقالي والأطعمة المقرمشة هي عشق الملايين حول العالم، وفكرة الحصول على تلك الوجبات من دون الضريبة الصحية الباهظة المترتبة على تناولها قد تساوي الكثير بالفعل، إذ تقوم أجهزة القلي الهوائية بتوزيع الحرارة في إناء مُحكم على درجات حرارة عالية وسريعة بما يكفي لكي يتم القلي أو الشوي أو الخبز بدون استخدام الزيت.

وعلاوة على ذلك، فهي تخلق طبقة خارجية مقرمشة لا تؤثر على طراوة الطعام من الداخل عند الحرص على عدم تجاوز وقت الطهي اللازم. ولكن هل القلاية الهوائية صحية تماما؟

كيف تعمل القلاية الهوائية؟

المقلاة الهوائية هي أحد أجهزة المطبخ التي تُعد الطعام عن طريق تدوير الهواء الساخن حول المحتوى الموجود في صحن الماكينة المخصص لتحضير الأكل. وفيه يتم تسخين الطعام عن طريق الحمل الحراري مما ينتج عنه شكل خارجي مقرمش يتطلب أقل قدر من الدهون الممكنة، مما يجعله مناسبا كطريقة أكثر صحية لطهي الأطعمة مثل رقائق البطاطس والدجاج المقلي وغيرها.

مميزات صحية للقلي بالهواء

السبب الرئيسي الذي يجعل الناس يحبون المقلاة الهوائية هو أنها -بالمقارنة مع القلي العميق- تقلل بشكل كبير من إجمالي السعرات الحرارية للطعام.

سعرات حرارية أقل

في الواقع يشير موقع "كليڤلاند كلينيك" (Cleveland Clinic) للصحة والمعلومات الطبية إلى أن المقلاة بالهواء تقلل بالفعل معظم ما يتناوله الناس من السعرات الحرارية بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80% في المتوسط عند الاعتماد عليها في الطهي.

خضروات شهية بدون إضافات

علاوة على ما سبق، يُعد القلي بالهواء خيارا رائعا لتناول الخضروات بسهولة عوضا عن تحضيرها في صور مختلفة لكي تتمكن من إضافتها لنظام غذائي أكثر توازنا. فهي مثالية لتحضير الخضروات وجعلها ألذ.

الوقاية من المركبات السامة

يمكن أن يؤدي قلي الطعام بالزيت إلى ظهور مركبات خطيرة، مثل مادة الأكريلاميد. يتكون هذا المركب في بعض الأطعمة في أثناء طرق الطهي عالية الحرارة، مثل القلي في الزيت الغزير.

ووفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، يرتبط الأكريلاميد ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان بطانة الرحم والمبيض والبنكرياس والثدي والمريء.

لذا من خلال التحول إلى القلي بالهواء، يمكن للناس تقليل مخاطر وجود مادة الأكريلاميد في طعامهم.

عيوب القلاية الهوائية

أحد عيوب القلي الهوائي هو أنه يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد أن الطعام المقلي صحي وبالتالي يصلح تناوله بشكل يومي من دون التفكير مرتين.

القلي ليس خيارا مثاليا كل يوم

يشير موقع "ذا كوك فول" (The Cookful) للطهي إلى أنه على الرغم من أن النظام الغذائي قليل الدسم والمقلي بالهواء قد يبدو مغريا، إلا أنك في المقابل ستفقد في النهاية الفوائد الصحية العديدة للدهون النباتية مثل زيت الأفوكادو وزيت الزيتون الذي يمكنك طهي الوجبات الصحية به، والضرورية لصحة الدماغ والهرمونات في الجسم.

الطعام "المحروق" وأضراره

كما ينتج عن القلي بالهواء درجات حرارة عالية بمعدل سريع جدا، مما يجعل من السهل للغاية حرق الطعام أو إصابته بالقشور الداكنة. لكن الأطعمة المتفحمة قد تكون مسرطنة ومصدر خطر كبير على الصحة.

تقليل الألياف والقيمة الغذائية

ليس الاحتراق هو الخطر الوحيد الذي قد تعرضي طعامك له عند تشغيل المقلاة الهوائية.

فبدون الحرص والمراقبة الدقيقة، يمكن أن تجف وجبتك بسرعة ما يفقدها الكثير من الألياف والعناصر الغذائية، وهذا بسبب نقص النسبة الدهنية التي يُطهى بها الطعام وتحافظ على سوائله من دون أن تجف تماما.

​​القلي بالهواء ينتج مركبات ضارة أخرى

بينما تقلل القلاية الهوائية من احتمالية تكوين مادة الأكريلاميد عن القلي في الزيت الغزير، لكن لا يزال من الممكن أن تتشكل مركبات أخرى قد تكون ضارة بالصحة عند القلي بالهواء.

فالهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والأمينات الحلقية غير المتجانسة التي تنتج عن عملية القلي بالهواء يمكن أن تنتج عن الطهي عالي الحرارة للحوم.

وقد ارتبطت هذه المركبات بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان، وفقا لموقع "ميديكال نيوز توداي" (Medical News Today) للمعلومات الطبية.

القلي بدون دهون لا يعني فائدة أكبر

لا يضمن أي من هذا أن الدجاج المطهي في المقلاة الهوائية سيكون صحيا أكثر من الدجاج المشوي في الفرن أو المشوي في مقلاة ببعض الزيت النباتي أو المطبوخ ببطء في قدر مع بعض الإضافات.

هناك العديد من خيارات الطهي الأخرى القادرة على إعداد أطعمة صحية ولذيذة في آنٍ واحد. الأمر كله أنها فقط لا تؤدي إلى القوام المقرمش المقلي الذي توفره القلايات الهوائية، وقد يكون هذا هو الفارق الوحيد المضمون عند استخدامها في تحضير الطعام.