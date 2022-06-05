لأن الصيف هو موسم النزهات والفعاليات الخارجية المختلفة، فقد يختار الآباء اصطحاب أولادهم إلى المهرجانات والشواطئ والحدائق المزدحمة، وهي المواقع التي قد يتعرض فيها الطفل الصغير إلى الضياع من أهله.

وفي حالة الأطفال الصغار، قد يكون من غير المجدي الاتفاق معهم على مكان للتجمع في حال افترق الطفل عن المجموعة، خاصة أنهم عادة ما يصبحون مرتبكين وخائفين بسرعة إذا انفصلوا عن الوالدين والأشقاء الأكبر، وقد لا يميِّزون الأماكن من حولهم بتلك السهولة.

لذا، تقول ستيفاني كونتز، مديرة فريق السلامة في "كيندر كير" (KinderCare) للتعليم ورعاية الطفل "يجب أن يعرف الأطفال الصغار الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها إذا افترقوا عن الوالدين، سواء كان ذلك في محل البقالة أو خلال رحلة لحديقة قريبة".

ولفتت الخبيرة إلى أنه من المهم تعليم الأطفال منذ صغرهم السلامة بإيجابية، أي أنه لا يجب إخبارهم أن العالم مكان كبير ومخيف مليء بالأشخاص الذين قد يؤذوننا، فقد يحتاج الطفل في الواقع إلى الاعتماد على الغرباء للحصول على المساعدة إذا لزم الأمر.

ولكن يجب أن يكون الهدف هو تزويدهم بالأدوات والإستراتيجيات التي قد يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات ذكية في المواقف المخيفة بالنسبة لهم.

لأنه إذا كان الطفل واثقا بشأن الخطوات التي يحتاج إلى اتخاذها ويعرف من يمكنه المساعدة، فسيكون قادرًا على فعل الشيء الصحيح إذا ما فقد والديه.

فيما يلي، نستعرض بعض الدروس التي يمكنك تعليمها لأطفالك لكي تحافظي على سلامتهم إذا ضاعوا منك في مكان عام لأي سبب:

حفظ الاسم ورقم الهاتف

على الأبوين أن يتأكدا أن طفلهما يحفظ اسمه واسم أبويه بالكامل ورقم الهاتف والعنوان.

قد يتمكن بعض الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات من تذكر رقم الهاتف الخلوي لأحد الوالدين. تأكدي أيضا من أن طفلك يعرف اسمك الأول والأخير.

ومع ذلك، ضعي في اعتبارك أن بعض الأطفال الصغار قد ينسون أسماء الآباء لأنهم لا يستخدمونها، إذ يشيرون إلى والديهم بـ"ماما" و"بابا".

إذا كان طفلك أصغر من أن يحفظ تلك المعلومات، فاكتبيها على قطعة من الورق وضعيها في مكان آمن مع الطفل، مثل الحذاء أو الجيب، وذكّري طفلك بمكان الورقة قبل التوجه إلى وجهتك، حتى يتمكن من إخبار شخص بالغ بوجودها في حالة الانفصال عن الوالدين.

تدريب الطفل على الاتصال بالوالدين

اجعلي طفلك يتدرب على الاتصال بهاتفك بمفرده إذا كان يمتلك هاتفا خاصا للطوارئ. هذا مفيد بشكل خاص مع الأطفال الأكبر سنًا بمجرد تعلمهم استخدام الهاتف.

بخلاف ذلك، يمكنك تدريبهم على الاتصال على هاتفك المحمول من خط أرضي أو هاتف أي شخص بالغ يطلب الطفل منه المساعدة.

وحسب موقع "فاميليز فور لايف" (Families For Life) للتربية، يمكنك أيضا شراء سوار يمكن أن تدرجي به رقم هاتفك يرتديه الطفل على معصمه. سيساعدهم ذلك في حالة عدم تمكنهم من تذكر رقم هاتفك أو إذا كانوا غير قادرين على الاتصال بأنفسهم.

علِّمي طفلك كيفية طلب المساعدة من الآخرين

بدلاً من تعليم طفلك عدم التحدث إلى الغرباء على الإطلاق والخوف منهم باعتبارهم مصدرا للخطر المحتمل، قومي بتمكين طفلك بصورة واعية، وعلميه أن يطلب المساعدة من أم أو أب مع طفله.

إذا لم يتمكن من العثور على أسرة حوله، اطلبي منه البحث عن امرأة مسنة، أو مندوب مبيعات في متجر، أو حارس أمن.

وعلميه أن يخبر هذا الشخص البالغ بأنه فقد والديه، وأن يقدم اسمهم الكامل ورقم هاتفك واسمك والمعلومات الأساسية الأخرى.

أخبري طفلك ألا يبحث عنك إذا ضاع

أفضل ما يمكن للطفل فعله بعد الضياع من أسرته هو البقاء في مكانه حتى تتمكني من المجيء والعثور عليه.

لذلك، أخبريه دوما أن يقاوم شعوره بالرغبة في البحث، وطمئنيه بأنك أنت من ستقومين بالبحث عنه إذا فقدك، وأن عليه فقط أن يقف في مكانه لكي لا يضيع منك أكثر.

اجعلي تعلم هذه النصائح ممتعا

هناك طريقة جيدة للقيام بذلك وهي مشاهدة مقطع فيديو عن الأمان والخطوات التي يمكن للطفل القيام بها عند الضياع من أهله.

شاهديه مع الطفل في الوقت العائلي من حين لآخر لتحديث ذاكرته.

مارسي لعبة "ماذا لو؟" مع طفلك

مارسي لعبة "ماذا لو" مع طفلك، وخلالها يمكنك مراجعة هذه النصائح بشكل دوري وعملي مع الطفل، خاصة قبل التوجه إلى مكان مزدحم مثل حديقة أو ملعب أو منطقة عامة أخرى، وفقا لموقع "فيري ويل فاميلي" (Very Well Family) للتربية.

وضعي في اعتبارك أنه يجب ألا يتعرض طفلك للخطر أو التخويف في أثناء التمرين على الإطلاق. فقط قومي بطرح أسئلة وأجوبة بسيطة عليه واحرصي على استيعابه الكامل للمعلومات.

أسئلة تدريبية

ومن بين تلك الأسئلة التي تدربين طفلك عليها: ماذا ستفعل إذا لم تتمكن من رؤيتي؟ ماذا ستفعل إذا لم ترَ أي أم وأب مع طفلهما بعد أن تضيع؟ ماذا ستفعل إذا قال لك شخص غريب أنه يجب عليك الذهاب معهم؟

ويمكنك في الأماكن العامة أن تتدرب مع الطفل على تحديد الأشخاص الآمنين الذين يمكن أن يستعين بهم عند فقدان أسرته، مثل رجال أمن وباعة المتاجر، والأسر ذات الأطفال وغير ذلك.