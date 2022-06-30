إذا كنت تستعدين للسفر ومغادرة منزلك عدة أسابيع خلال عطلات الأعياد والإجازات الصيفية، فهناك بعض الأمور الأساسية التي ينبغي القيام بها قبل الشروع في الرحلة.

نقدم لك بداية نصائح لتجهيز حقيبة سفرك، ونستعرض عدة مهام يجب عليك القيام بها قبل السفر، حتى تتمكني من التمتع براحة البال في أثناء غيابك عن بيتك، وحتى يمكنك العودة إلى منزلك وهو على الصورة التي تُرك عليها.

نصائح حول تجهيز حقيبتك قبل السفر

يقدم خبراء "غود هاوس كيبينغ" (Good Housekeeping) نصائح التعبئة الذكية لحقيبة السفر التي تضمن عدم تجعد ملابسك المفضلة وتعطي مساحة كبيرة للهدايا التذكارية.

لف الملابس

أفضل طريقة لمنع التجاعيد والاستفادة القصوى من المساحة الخاصة بك هي طريقة "اللف"، قومي بطي الأكمام بطريقة اللف أو الدحرجة، وبالنسبة للبنطال، ضعي الساقين معا وقومي باللف من الخصر إلى أسفل، ضعي البنطال والبلوزات في حقيبتك قبل الأحذية والإكسسوارات، ثم العناصر الأخرى مثل أدوات الشعر.

أقمشة مناسبة للسفر

اختاري لك ولأفراد أسرتك الأقمشة المطاطة، عندما تتجعد هذه الأقمشة، ستسقط التجاعيد عند تعليقها، وتجنبي الأقمشة المنسوجة، مثل الكتان، فهي أكثر عرضة للتجاعيد.

احزمي الزي الأول الذي ترغبين في ارتدائه في الأعلى.

إذا كنت تعلمين أنك ستتوجهين مباشرة لتناول العشاء أو الاجتماع، ضعي أزياءك في حقيبتك أخيرا، حتى لا تضطرين إلى البحث عنها بصعوبة.

ضعي الأشياء الثقيلة في القاعدة

احتفظي بالأشياء الأثقل وزنا، مثل الأحذية والكتب، بجوار نهاية حقيبتك ذات العجلات، يساعد هذا الوضع حقيبتك في الحفاظ على ثباتها عندما تكون منتصبة.

تجنبي التعبئة الزائدة أو الناقصة

في حين قد نميل إلى ترك مساحة للهدايا التذكارية، فإن المساحة الفارغة في الحقيبة قد تسهم في إتلاف ملابسك وأغراضك، لذا املئي المساحات الفارغة بأكياس ثم املئيها لاحقًا بتذكارات من رحلتك.

احتفظي بمكواة صغيرة

على الرغم من بذل قصارى جهدك في التعبئة، إلا أن بعض التجاعيد قد تحدث في الملابس، وهنا يأتي دور مكواة بخار تشغل مساحة صغيرة جدا ومثالية لعمليات اللمسات الأخيرة السريعة في أي مكان.

احتفظي بالأدوية المهمة في محفظتك

لا تنسي الاحتفاظ بالأدوية المهمة في محفظتك، حتى لا يتسبب ذلك في أي انزعاج لك عند السفر.

أما عن الخطوات اللازمة لتأمين منزلك قبل السفر في الإجازات والأعياد، إليك هذه النصائح:

تنظيف الثلاجة من المواد سريعة التلف

لا يوجد شيء أسوأ من العودة إلى المنزل مع تساؤل "ما هذه الرائحة؟!"؛ لذا، تأكدي من تنظيف الثلاجة والمجمد من أي شيء قد يفسد في أثناء غيابك، وتخلصي من أي شيء ستنتهي صلاحيته قبل عودتك، ومن أي فواكه وخضروات قد تفسد، وتأكدي من إغلاق جميع الحاويات المفتوحة وإغلاق أسطح البرطمانات بإحكام حتى لا يصنع النمل والحشرات الأخرى العشاء من طعامك المتبقي.

التخلص من القمامة

بعد تنظيف المواد سريعة التلف، أخرجي كل القمامة، بما في ذلك المطبخ والحمام وأي سلة مهملات أخرى موجودة حول منزلك.

ضبط الإضاءة

اجعلي منزلك يبدو وكأن أفرادا موجودون به في أثناء ذهابك، وذلك عن طريق ضبط العديد من الأضواء باستخدام مؤقتات، اضبطي أضواء الشرفة، بحيث يبدو أن شخصا ما في المنزل.

إيقاف تشغيل مصدر المياه الرئيسي

قبل مغادرتك مباشرة، قومي بإيقاف تشغيل مصدر المياه حتى لا تكون هناك فرصة للتسرب، حيث يمكن أن يؤدي تسرب المياه الغزير إلى تلف منزلك؛ لذا عن طريق إغلاق مصدر المياه الرئيسي، ستقطعين خط إمداد المياه عن المنزل.

فصل الأجهزة والإلكترونيات

تأكدي من إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية وفصلها قبل المغادرة.

غلق جميع الأبواب والشبابيك

تأكدي من أن جميع أبوابك ونوافذك مغلقة، وأغلقي ستائرك حتى لا يتمكن اللصوص المحتملون من رؤيتها.

التحقق جيدا من الغسيل

في أثناء الإسراع في تنظيف المنزل، من السهل أن تنسي الأشياء الواضحة، آخر كمية غسيل نسيتِ وضعها في المجفف، على سبيل المثال، قبل أن تغادري، تحققي من الغسالة.

لا تكشفي عن موقعك على منصات التواصل

لا تحددي موقعك على وسائل التواصل الاجتماعي حتى إذا كنت تعتقدين أن أصدقاءك فقط هم الذين يشاهدون حسابك الخاص على الإنترنت، فمن الأسلم عدم ترك أي نوع من الانفتاح للسارق المحتمل.

تأمين الأشياء الثمينة

اهتمي بوضع المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى في صندوق ودائع آمن، يضمن القيام بذلك أيضا عدم ترك أي شيء ذي قيمة على مرأى من الجميع قد يتمكن السارق من رؤيته من النافذة.

افحصي الأبواب والنوافذ

لا بد من فحص الأبواب والنوافذ، قد يبدو الأمر واضحا، لكن تحققي جيدا، للتأكد من قفل جميع الأبواب والنوافذ.

الآن استرخي واستمتعي بإجازتك بعيدا عن المنزل، وكوني مطمئنة.