بالنسبة للعديد من الأمهات -خاصة اللائي لديهن أطفال صغار- يمكن أن يكون العمل من المنزل أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين الحاجة لتوفير دخل مادي يضمن رفاهيتكِ ورغبتك في قضاء المزيد من الوقت مع أطفالك، إضافة إلى أنه يجنبك التكلفة الباهظة لوضع الأطفال في أماكن الرعاية الخارجية المناسبة لأعمارهم.

وإذا كانت وظيفتك الحالية لا يتناسب معها العمل من المنزل أو إذا كنت في المنزل منذ فترة طويلة ولم يكن لديك كثير من الخبرة في العمل، فلا داعي للقلق؛ فهناك الكثير من الوظائف من المنزل المتاحة حتى مع خبرة قليلة أو معدومة.

رعاية الأطفال في المنزل

بالنسبة للأم التي لديها أطفال صغار، يمكن أن تكون هذه الوظيفة امتدادا طبيعيا لرعاية أطفالها، وبالتالي قضاء اليوم في رعاية الجميع. وللقيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه ستحتاجين إلى إظهار خبرتك في رعاية الأطفال، والتدرب على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي وتوفير بيئة منزلية صحية وآمنة وخلاقة.

كتابة النصوص

يتطلب النسخ (الكتابة) إتقانا في الكتابة، فضلا عن دقة عالية وفهم قوي للقواعد. ويمكن الحصول على بعض الدورات للحصول على هذه الخبرة، ومن ثم يمكن إنجاز العمل بسهولة من المنزل ووفقا لجدول زمني مرن. مع العلم أن الناسخين يتقاضون أجرهم عن طريق عدد الأسطر أو الكلمات المكتوبة أو الدقائق الصوتية التي ينسخونها.

ممثل خدمة العملاء

تعد هذه الوظيفة مثالية لشخص يستمتع بالتفاعل مع الناس ولديه مهارات اتصال قوية، كما أنها أحد الخيارات القليلة التي لا تحتاج فيها إلى أن تكون متخصصا.

ويمكنك العمل مع علامة تجارية معينة للرد على عملائها والإجابة عن الأسئلة ومعالجة المشكلات والمساعدة في تلبية طلباتهم. وكل ما تحتاجه الوظيفة هاتف واتصال بالإنترنت.

الخياطة

غالبا ما تتقن النساء هذه المهمة، فهي أساسية للأمهات. وكل ما تحتاج إليه هو بعض الدقة والإبداع وإبرة وخيط، ومن ثم يقوم العملاء بتسليمك الملابس للتغيير ومنحهم موعدا نهائيا للانتهاء من العمل بما يتناسب مع جدولك الزمني.

التدقيق اللغوي

إذا كنت جيدة في التعامل مع اللغة، خاصة القواعد والهجاء؛ فقد يكون التدقيق اللغوي وظيفة مثالية لك من المنزل. ولكن ضعي في اعتبارك أن التدقيق اللغوي يتطلب فترات طويلة من التركيز، وهذا يعني أنك قد تحتاجين إلى مساحة ووقت مخصصين للعمل من دون انقطاع.

تتطلب الوظيفة كذلك فهما شاملا للإملاء والنحو وعلامات الترقيم والانتباه للتفاصيل ومهارات إدارة الوقت للوفاء بالمواعيد النهائية وبعض الخبرة السابقة في التدقيق اللغوي.

مترجم

هذه الوظيفة مناسبة لجميع الأمهات ممن يتحدثن لغتين. وكل ما تحتاج إليه هو مستوى إتقان معين للغة الثانية وبعض مهارات الكتابة اللائقة لتتمكن من ترجمة المواد. ويمكنك ترجمة الملفات الصوتية أو المستندات المكتوبة من لغة إلى أخرى للعملاء. مع العلم أن وظيفة المترجم يكون لها غالبا سعر ثابت.

مدرس

وفقا لموقع "ذا بالانس كارير" (thebalancecareers)، فإنه يمكن للمعلمين السابقين أخذ هذه التجربة وتحويلها إلى عمل تعليمي، إما عبر الإنترنت أو شخصيا وجها لوجه. ويمكنك تجربة وظيفة التدريس عبر الإنترنت وتعليم الطلاب من جميع الأعمار من خلال المحادثة المرئية الأسبوعية. أما إذا كنت تفضلين العمل وجها لوجه فيمكنك تحصيل رسوم بالساعة للدروس الخصوصية في المنزل.

ويمكنك تدريس أي موضوع تتمتعين فيه بخبرة متخصصة، مثل تدريس اللغات أو الرياضيات أو الموسيقى أو غيرها.

فنان أو حرفي

بالنسبة للأمهات اللائي يبحثن عن وظائف يمكن القيام بها من المنزل، يمكن أن توفر مواهبهن منفذا إبداعيا ودخلا في الوقت نفسه.

محرر أو كاتب

وفقا لموقع "بيرنتس" (parents)، فإن الكتابة اختيار مهني متعدد الاستخدامات يمكن القيام به عن بعد، ويمكن بدء وظائف الكتابة عبر الإنترنت للمدونات أو مواقع المحتوى، كما أن العديد من الشركات والعلامات التجارية تبحث دائما عن أشخاص يمكنهم كتابة وتحرير المحتوى لها.

يحتاج النجاح في هذه الوظيفة إلى مهارات قوية في الكتابة والبحث والتحرير، بالإضافة إلى فهم جيد لقواعد النحو والتدقيق اللغوي.

مصمم غرافيك

ذكر موقع "ومنز داي" (womansday) أنه إذا كانت لديك خلفية في التصميم الغرافيكي وكيفية إنشاء تصميماتك الخاصة سيمكنك إنجاز عملك من المنزل في أي وقت يناسب جدولك الزمني من اليوم.

محاسب

وظيفة محاسب مثالية لشخص منظم للغاية ويهتم بشدة بالتفاصيل وجيد في التعامل مع الأرقام. وتقوم الوظيفة على تسجيل المعاملات المالية وتحديث البيانات ومراجعة السجلات المالية للتأكد من دقتها للعملاء. تعد هذه الوظيفة خيارا رائعا للأمهات المقيمات في المنزل، نظرا لأن معظم هذا العمل يتم بشكل فردي ويمكن إجراء المقابلات مع العملاء عبر الهاتف.

مصمم ديكور

تتناسب هذه الوظيفة مع شخص لديه موهبة في ديكور المنزل ولديه رغبة في مساعدة الآخرين على تحقيق أحلامهم في ما يتعلق بتصميم منزل أحلامهم.

يبدأ الأمر بإرسال العملاء صورة غرفة معينة عبر البريد الإلكتروني مع أهدافهم التي يرغبون في تحقيقها، وتكون مهمتك تجميع عينات الألوان وعناصر الأثاث المناسبة وإرسال خطة التنفيذ إلى العميل.

مساعد إداري افتراضي

تعتمد الوظيفة على مساعدة العملاء في تحديد المواعيد والرد على رسائل البريد الإلكتروني ومجموعة واسعة من المهام الإدارية الأخرى. فقد سهلت التكنولوجيا مثل البريد الإلكتروني والندوات والمؤتمرات عبر الإنترنت القيام بمثل هذه الوظائف كما جعلتها أكثر شيوعا.

تصميم المواقع

جاء في موقع "نوفو ريسيوم" (novoresume) أن تصميم المواقع يعد وظيفة مناسبة للعمل من المنزل وذلك للآباء المتمرسين في مجال التكنولوجيا مع تمتعهم ببعض مهارات التصميم ومعرفة الترميز.

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

نحن نعيش حاليا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقل العديد ممن نعرفهم بالفعل للعمل عبر الإنترنت. في المقابل هناك سوق ضخمة لإدارة الوسائط الاجتماعية مع ظهور العديد من المنصات ومنشئي المحتوى والمؤثرين يوميا.

لذا إذا كانت لديك خلفية في التسويق وتشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي على أي حال، فلماذا لا تستغلين مهاراتك وخبراتك وتجعلين إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وظيفتك الأساسية من المنزل؟